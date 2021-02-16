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Истории

Мужчина с диагнозом БАС построил себе робота-помощника

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором поражаются моторные нервные клетки в коре головного мозга и в спинном мозге. После того, как 39-летнему инженеру Мэтту Маккоуну поставили такой диагноз, он решил компенсировать ослабевшие мышцы с помощью подручных средств. Например, когда у него парализовало пальцы, он начал использовать плоскогубцы, чтобы брать предметы. Как сообщает Detroit Free Press, в конечном итоге он построил собственного робота-помощника, который помогает ему принимать пищу.

Мужчина с диагнозом БАС построил себе робота-помощника

Робот может брать ложкой еду и помогает Маккоуну пить воду. Инженер создал его, потому что хотел оставаться максимально независимым и самостоятельным, не потратив при этом тысячи долларов на коммерческую версию.

По данным Detroit Free Press, устройство Маккоун построил с помощью друга, и оно обошлось ему всего в $300. Подобные роботы-помощники могут стоить в 20 раз дороже, что делает такую покупку затруднительной для многих людей с БАС.

«Мне казалось неправильным отдавать такую сумму за нечто столь полезное, поэтому я решил сделать все сам с помощью талантливого друга», — рассказал Маккоун.

Помимо этого, Маккоун участвовал в клиническом исследовании, а также записывал различные инструменты, которые он использовал, чтобы поддерживать независимость. Он надеется, что другие люди с этим диагнозом смогут последовать его примеру.

«На данный момент нет никакой надежды на излечение или более эффективное лекарство, однако стоит попытаться сделать будущее лучше, чем настоящее», — поделился Маккоун.

Источник.

Фото на обложке: sdecoret / Depositphotos

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