«Дочка» РЖД начнёт продавать роботов на заказ

«РЖД-технологии» совместно с разработчиком «Робин» запустят первый в России маркетплейс роботизированных программных решений, сообщают «Ведомости». Маркетплейс запускается в рамках проекта «Облачная фабрика программных роботов» с грантовой поддержкой в 80 млн рублей от фонда «Сколково».

Маркетплейс хотят запустить к июлю 2021 года, ожидается, что на площадке будут доступны предложения не менее 20 компаний. Можно будет не только приобрести готовое решение, но и заказать создание нетипового программного робота. Для этого в проекте помимо маркетплейса есть платформа для эксплуатации программных роботов и модуль разработки.

Проект будет основываться на решениях «Робина». Как пояснил гендиректор компании Павел Борченко, система заработает на четырех продуктах:

Robin Studio (инструмент разработки программных роботов с помощью визуального конструктора);

Robin Robot (программа-«плеер» для запуска программного робота на обычном компьютере);

Robin Orchestrator (для управления большим количеством роботов в единой сети);

Robin Cloud Factory (позволяет использовать дистрибутивы предыдущих трех продуктов для самостоятельного создания роботов либо размещать заказы на создание роботов по своему техническому заданию).

Маркетплейсы программных роботов уже есть у зарубежных вендоров, но для России — это первый проект. Он особенно уникален тем, что за счет его облачности компании смогут роботизировать свои бизнес-процессы не только по единому шаблону, но и с учетом локальной специфики, приводит издание мнение эксперта по роботизации IТ-компании «КРОК» Карины Далуда.

«Такая разработка — своеобразное сочетание наиболее актуальных на сегодня тем — онлайна, ботов и искусственного интеллекта. В целом история выглядит очень перспективной, и не исключено, что в данном направлении пойдут и другие компании», — высказал свое мнение еще один эксперт, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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