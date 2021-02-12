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Истории

Роботы создают роботов: МТИ разрабатывает автоматизированную установку для 3D-печати

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Аддитивное производство оказалось идеальным решением для определенных задач. Однако полностью автоматизировать этот процесс не удавалось, так как для сборки готовых компонентов необходимо участие либо человека, либо специального робота. Новый проект МТИ позволит решить эту проблему.

Роботы создают роботов: МТИ разрабатывает автоматизированную установку для 3D-печати

На этой неделе лаборатория ИИ при Массачусетском технологическом институте продемонстрировала LaserFactory. Цель нового проекта — разработка робототехники, дронов и других машин которые изготавливаются в рамках единого производства. Продукт состоит из двух компонентов — программного обеспечения и аппаратной платформы, предназначенной для создания компонентов и сборки роботов.

Рабочий прототип продемонстрируют на мероприятии в мае. Подробности приводятся в отчете лаборатории.

«Допустим, пользователь хочет создать собственный дрон. Сначала необходимо спроектировать устройство, разместив на нем компоненты из библиотеки деталей. Затем нарисовать соединения цепи, которые представляют собой медные или алюминиевые линии на печатной плате, позволяющие электричеству проходить между электронными компонентами. После нужно доработать геометрию дрона в 2D-редакторе и выделить его по периметру. В печатных платах нет ничего нового. Однако этот продукт отличается широким спектром функций».

«Все еще довольно сложно представить, как сделать производство недорогим, быстрым и доступным для любителей, — говорит ведущий автор Мартин Ниссер. — LaserFactory — это первая система, которая автоматизирует весь конвейер для создания функциональных устройств в рамках одной системы».

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

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