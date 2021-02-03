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НИУ ВШЭ проведет вебинар о внедрении программных роботов в бизнес

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

3 февраля состоится вебинар на тему «Внедрение программных  роботов (RPA) для повышения эффективности организации». Участие бесплатное после регистрации.

НИУ ВШЭ проведет вебинар о внедрении программных роботов в бизнес

В качестве спикера выступит Константин Артемьев, генеральный директор Sherpa Robotics.

Эксперт разберет следующие вопросы:

  • что такое RPA, или программные роботы;
  • зачем они нужны и из чего состоят;
  • какие задачи решают RPA;
  • какие бизнес-процессы можно автоматизировать с их помощью;
  • как внедрить RPA в компании и многие другие.

Вебинар пройдет 3 февраля в 19:00. Подробности и регистрация доступны на сайте.

Мероприятие организуют Центр развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и компания Sherpa Robotics.

Фото на обложке: ktsdesign / Shutterstock

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