НИУ ВШЭ проведет вебинар о внедрении программных роботов в бизнес

Евгения Хрисанфова
3 февраля состоится вебинар на тему «Внедрение программных роботов (RPA) для повышения эффективности организации». Участие бесплатное после регистрации.
НИУ ВШЭ проведет вебинар о внедрении программных роботов в бизнесЕвгения Хрисанфова
В качестве спикера выступит Константин Артемьев, генеральный директор Sherpa Robotics.
Эксперт разберет следующие вопросы:
- что такое RPA, или программные роботы;
- зачем они нужны и из чего состоят;
- какие задачи решают RPA;
- какие бизнес-процессы можно автоматизировать с их помощью;
- как внедрить RPA в компании и многие другие.
Вебинар пройдет 3 февраля в 19:00. Подробности и регистрация доступны на сайте.
Мероприятие организуют Центр развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и компания Sherpa Robotics.
Фото на обложке: ktsdesign / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма