Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас

О том, как санкции и иммиграция влияют на ресторанный бизнес, помогает ли параллельный импорт и как эмпатия спасёт рестораны от закрытия, рассказывает Андрей Третьяков, ресторатор, соучредитель Stereo People Group (московские бары Stereo People, Dogs in the fog, «Техника безопасности»).
Ресторанный бизнес – это лакмусовая бумажка всех экономических процессов, происходящих в стране и в мире.
Cанкции влияют на стоимость и наличие ингредиентов, блюд в меню, напитков в барной карте, а показатель платёжеспособности население – на гостевой трафик.
Впрочем, подобные изменения в сфере ресторанов начались не с февраля.
Изменения начались не с февраля: затяжной кризис рестораторов
В предыдущее годы для всех ресторанов мира большим ударом стала пандемия и все те ограничения, которые за ней последовали.
Они предопределили основные тенденции индустрии с 2020 года – повышение цен до 15%, переход на более мелкий формат заведений и исключение из меню блюд, ингредиенты которых резко подорожали.
После этого масштабного кризиса владельцы заведений не успели перевести дух, и с новыми трудностями ситуация значительно усугубилась за счет «накопительного эффекта».
Последствия санкций
Положение дел, очевидно, с февраля ухудшилось в несколько раз. Самыми значительными последствиями для ресторанного бизнеса стали нарушение привычных логистических цепочек, проблемы с оборудованием и уход поставщиков с российского рынка.
В последние несколько месяцев рестораны столкнулись с дефицитом импортных продуктов.
- Например, Япония приостановила ввоз рыбы, а все популярные импортные бренды алкоголя больше не отгружаются в России.
- Также наблюдается проблема с аргентинским сыром и сухим льдом.
Из-за подорожания логистики цены на продукты поднялись в среднем на 15-20%, а некоторые ингредиенты подорожали за год почти в два раза. Но важно отметить, что уже летом наблюдалась обратная динамика цен на продукты: цены на фрукты, овощи и бакалею упали примерно на 13%.
Но даже несмотря на положительную динамику, общая ситуация с подорожанием продуктов продолжает напрямую влиять на стоимость блюд в заведениях – рестораны и кафе просто не могут работать в убыток и стараются поддерживать прежний уровень маржинальности.
Сдерживание цен и опыт 2008 и 2014 годов
Основная цель ресторанного бизнеса сейчас – сдерживать цены так, чтобы они не превышали рост доходов населения. Только в этом случае владельцам удастся избежать резкого оттока посетителей.
Учитывая все условия, единственный вариант решения этого вопроса — смена поставщиков, импортозамещение и исключение из меню блюд, которые сформированы из очень дорогих ингредиентов.
Ресторанный бизнес уже сталкивался с похожими ситуациями в 2008 и 2014 годах. Развитая ресторанная культура в России позволят рынку адаптироваться к новым процессам — заведения «не умрут», потому что люди в них нуждаются, а российские рестораторы готовы быть гибкими и идти на компромиссы.
Если говорить о внешних факторах, то на построение новых логистических цепочек и развития импортозамещения потребуется время. Это основная задача для отрасли на сегодня.
Проблемы импортозамещения и параллельного импорта
Импортозамещение и параллельный импорт очень быстро смогли восполнить недостающие ингредиенты, сейчас выстроился достаточно эффективный процесс.
Но все еще очень остро стоит вопрос с алкоголем:
- Производство алкоголя такого качества, которое показывали импортные поставщики, на территории страны на данный момент невозможно.
- Для этого нет ни соответствующих ингредиентов, ни подходящего по качеству сырья, ни необходимых технологий.
- Сейчас мы видим особый дефицит коньяка, виски и игристых вин региона Шампань.
Минпромторг только начало обсуждать внесение крепкого алкоголя в список товаров, допущенных к параллельному импорту. Индустрия надеется, что этот процесс будет налажен — с точки зрения качества будет организован тщательный контроль.
На сегодняшний день нет проблем только с сегментом недорогих вин — их в Россию поставляют самые разные небольшие европейские компании, многие из которых продолжают работать с нашей страной.
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Отток посетителей
С конца сентября можно заметить большой отток посетителей. Во-первых, из-за массовых отъездов людей, во-вторых, из-за нестабильной экономической обстановки – потенциальные гости как бы «замерли», сократив расходы. И понятно, что одной из первых статей расходов, попавших под сокращение, стал весь досуг.
- Если сравнивать осенний сезон с аналогичным периодом годом ранее, то количество посетителей сократилось примерно на 30%.
- Если говорить о доходах, то из данных Focus Technologies следует, что общая выручка ресторанов и кафе упала на 18% год к году.
Это к вопросу о всё том же «накопительном эффекте», о котором мы говорили в самом начале.
В период с 21 сентября по 6 октября мы заметили отток посетителей примерно на 15%, а средний чек снизился на 20-30% (данные по сети Stereo People Group). Но на данный момент мы видим, что трафик в заведениях начинает восстанавливаться.
Выход простой — избавляться от издержек, чтобы сохранять прежние цены для посетителей: убирать из меню блюда с большими списаниями сырья, сокращать количество смен официантам и поварам.
Также отрасль уже говорит о том, чтобы провести переговоры с поставщиками и арендодателями о скидках и рассрочке.
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Ресторанный бизнес и эмпатия
Работа над удержанием посетителей – основная задача ресторанного бизнеса сейчас. Именно это поможет выстоять в не самые простые времена.
И если говорить о том, что же делать, то ответ есть — быть эмпатичным к своим гостям: стараться не завышать цены, проводить мероприятия, приглашать артистов, организовывать выступления.
Всё это поможет поддерживать трафик посетителей и стимулировать спрос.
Что делать ресторанам, чтобы не закрыться
Если подводить итог, то основные вызовы для отрасли сейчас — изменение логистических цепочек и отток гостей.
- Важно серьёзно подойти к налаживанию новой системы поставок — выделить время на тестирование ингредиентов, обратить внимание на качество и вкус продуктов.
- Всё это необходимо, чтобы у постоянных клиентов сохранилась возможность наслаждаться вкусом любимых позиций из меню.
- И, конечно же, не забывать про основную цель переориентации — снизить издержки, чтобы сохранить цены на прежнем уровне.
Вообще одна из главных особенностей ресторанного бизнеса — в нем очень важно быть гибким. Если требуется, то изменить меню, убрать позиции из слишком дорогих ингредиентов или изменить целевую аудиторию.
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Фото на обложке: Stefan Johnson / Unsplash
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