От видеоценников до AI-стилиста: 9 проектов, которые меняют российский ритейл

Наталья Рождественская, соорганизатор форума RUSH, консультант проектов бизнес-инкубатора «Ингрия», собрала подборку самых ярких проектов конкурса RUSH Retail 2019 и комментарии тех, кто уже протестировал эти решения.

Каждый год в Санкт-Петербурге проходит форум RUSH , посвященный технологиям в ритейле. На одной площадке встречаются крупные компании и retailtech-стартапы.

Retail Rotor

Что делают: единая система видеоценников и видеорекламы.

Как это работает: на всех устройствах открытой выкладки в магазинах выводится ключевая информация о товарах — цены, характеристики, акции, условия кредитования, специальные предложения и видеореклама.

Андрей Левыкин, генеральный директор «МегаФон Ритейл»

В нашем новом формате магазинов Experience store мы используем интерактивные ценники — решение от Retail Rotor. Они позволяют выводить прямо на экраны смартфонов ключевую информацию о товарах, помогая сориентироваться и покупателям, и продавцам.

Решение органично сочетается с выкладкой на открытых витринах, которую мы используем в этом формате, — покупатели могут без участия консультанта выбрать модель, которая им подходит.

SpeakerGuru

Что делают: VR-платформа для дистанционного обучения soft skills.

Как это работает: все офлайн-тренинги переносятся в дистанционный формат при помощи VR.

Оксана Фетисова, директор корпоративного университета МТС

МТС уже использует VR-технологии для решения HR-задач, в частности, в процессе подбора и оценки персонала в контактном-центре в Самаре.

Также совместно с SpeakerGuru мы пилотируем VR-платформу для дистанционного обучения в корпоративном университете. Эта разработка — не просто тренажер для отработки конкретных навыков, а комплексное решение, которое органично встраивается в нашу систему обучения и позволяет сотрудникам качественно развивать soft skills в дистанционном формате.

Что делают: платформа для выдачи интернет-заказов малых и средних интернет-магазинов через ритейл-сети.

Как это работает: у покупателя — сотни вариантов мест для самовывоза, от ближайшего продуктового магазина до заправки.

Валерий Разгуляев, управляющий информацией «ВкусВилл»

Как только началось бурное развитие доставки товаров конечным потребителям, все сразу поняли, что личный курьер по каждому адресу часто неудобен и дорог. Предприимчивые доставщики поняли как сэкономить на этой услуге, сделав ее даже удобнее для покупателя: они стали кооперироваться с уже имеющейся торговой инфраструктурой других компаний. Это сделало затраты на получение заказа покупателем еще ниже и дало дополнительный поток покупателей в магазины, которые осуществляли выдачу.

«ВкусВилл» всегда следит за последними тенденциями рынка и, конечно, не пропустил эту. Благодаря сотрудничеству с компанией Startup Lab, которая в прошлом году провела у нас аудит предпринимательства и позже запустила внутренний акселератор и инкубатор, получилось быстро проверить гипотезы ценности и роста использования наших магазинов для выдачи заказов. Для этого был выбран партнер — будущая команда Via Sarcinа. Сотрудничество с ними было очень комфортным. Результаты показали нам явную ценность такой доставки для наших покупателей.

Verme

Что делают: облачное решение по автоматизации планирования линейного персонала.

Как это работает: программа собирает и анализирует все доступные данные: от динамики и структуры продаж до рабочих графиков сотрудников. Затем рассчитывает индивидуальные рабочие графики в зависимости от динамики покупательского потока, особенностей спроса, расположения магазинов, времени суток и пожеланий персонала.

Оксана Кочановская, руководитель Форума RUSH

Благодаря внедрению Verme «Эльдорадо» и «М.Видео» в первый же год сэкономили порядка миллиарда рублей. Такой результат был достигнут за счет планирования количества и загрузки персонала (исходя из реальной потребности и фактически отработанного времени, которое определяется через лицевую биометрию).

UseID

Что делают: SaaS для маркетологов по созданию гипертаргетированных аудиторий.

Как это работает: сервис собирает в одном дашборде данные о клиентах: социально-демографические характеристики, возраст, интересы, геотаргетинг, доход для настройки таргетинга рекламных кампаний.

Елена Силинская, директор iDealMachine

UseID стал нашим портфельным проектом с 2014 года. Хороший проект, сильная мультикомпетентная команда. В процессе развития компании было несколько пивотов, которые позволили проекту найти оптимальную бизнес-модель и закрепиться на рынке.

UseID стабильно развивается, имеет постоянные продажи и поток клиентов на российском рынке и сейчас масштабируется на зарубежные рынки, преимущественно американский, где уже есть первые клиенты и спрос на продукт.

Оценка компании по текущему инвестиционному раунду — $20 млн.

ProEye

Что делают: система контроля и управления доступом на базе платформы распознавания лиц.

Как это работает: сервис встраивается в камеры, система распознает человека по лицу, создает «черные» и «белые» списки, оповещает о желательных и нежелательных лицах, анализирует трудовую дисциплину.

Елена Меньшикова, наставник онлайн-школы стартапов RUSSOL

ProEye — облачный сервис с высокой точностью распознавания (один на миллион).

Системы распознавания лиц развиваются, новые стартапы растут как грибы после дождя, однако всем интересно, что «под капотом» — есть там интересная технология или нет. Не понимая этого, легко запутаться в проектах — кажется, что их много. Однако это не так. У ProEye технология есть, плюс ко всему есть пилоты с крупными компаниями, есть реальные, подтвержденные результаты и экспертиза плюс высокая стадия зрелости проекта. Для ритейла такое решение потенциально интересно.

Varwin

Что делают: платформа для упрощения разработки и внедрения VR-проектов.

Как это работает: при помощи инструментов платформы любой пользователь может самостоятельно создать VR-проект в специальном редакторе.

Елизавета Уросова, директор бизнес-инкубатора «Ингрия»

Несколько десятков сотрудников студии Ivariant разрабатывают AR/VR на базе платформы Varwin.

Резиденты «Ингрии» взялись за непростую задачу по подготовке редакторов создания контента и его дистрибуции.

В апреле 2019 года команда презентовала первую версию платформы Varwin, которая позволяет пользователям самостоятельно собирать, редактировать и распространять VR-приложения. На сегодняшний день они уже успели успешно сдать проекты компаниям МТС, «Газпром нефть», «Уралхим», Skolkovo, «Алмаз-Антей».

DataFabric

Что делают: система для сбора, управления, анализа и визуализации данных.

Как это работает: сервис обрабатывает базы данных и максимально упрощает работу с ними — делает визуализацию, собирает необходимые данные в одном интерфейсе, переводит язык запросов в близкий к естественному.

Алексей Смирнов, руководитель продуктов Profiscope.io

Коллеги из DataFabric — одни из немногих российских разработчиков систем, которые виртуализируют доступ к данным с применением семантических моделей. Говоря проще, обеспечивают работу с данными исходя из смысловой нагрузки, тем самым отбрасывая необходимость прямого доступа к исходным данным. Для этого поддержаны стандарты индустрий, в которых они работают, и обеспечена стандартизация доступа к данным посредством языка запросов, близкого к естественному (SPARQL).

Для упрощения скорости внедрения поддержаны стандарты нефтегазовой, банковской и энергетической областей знаний. Система DataFabric решает множество вопросов, начиная от ведения бизнес-глоссариев предприятий до выполнения сложных запросов к разрозненным источникам данных в едином формате и предоставления унифицированных интерфейсов доступа.

Для компаний, желающих сократить затраты на регулярное «причесывание» и унификацию своих баз данных, такое решение выглядит действительно интересным.

Persona

Что делают: виртуальные витрины с встроенным AI-стилистом.

Как это работает: виртуальные зеркала устанавливаются в магазинах или фойе торговых комплексов, система анализирует внешний вид человека и выдает подборку персональных fashion-рекомендаций прямо на экране.

Ксения Широкова, COO Sarafan Technology, ex-региональный менеджер Stockmann, Next

На смену бэби-бумерам и миллениалам приходит поколение Z. Аналитики прогнозируют, что оно полностью изменит ритейл. Поколение Z выросло в эпоху fake news и бума агрессивного маркетинга, к традиционным методам рекламы и продвижения у них выработался стойкий иммунитет. Представители поколения Z внимательно изучают информацию о товаре и бренде и принимают взвешенное решение.

Они доверяют технологиям, искусственный интеллект для них — не опасная диковина, а полезный инструмент. В этой связи продукт Persona — очень перспективный проект, который поможет офлайн-рознице заговорить с новым поколением на одном языке. Остается только нарастить дополнительный функционал — добавить VR-примерку, возможность шеринга подборок в социальных сетях, и компания сможет не только закрепиться в России, но и выйти на рынки Европы и США.

Фото на обложке: Unsplash