Правила аудиобрендинга, которые помогут компаниям избежать штрафов

Можно ли проигрывать в заведении музыку со своего смартфона, включать радио или ставить купленные CD-диски. Ответы на эти вопросы дала операционный директор «Звук Бизнес» Виктория Драчева.

Пример-иллюстрация проблемы

Маруся Кудрявцева — хозяйка небольшого парикмахерского салона. Она любит творчество Клавы Коки, и у нее на телефоне сформирован личный плейлист. На работе Маруся подключает к своему смартфону блютус-колонку и слушает музыку вместе с мастерами и посетителями салона.

Марусю однозначно ждет штраф за незаконное использование музыки в коммерческих целях. Не имеет значения, есть ли лицензионный диск, флешка или плейлист в соцсети. Более того, неважно, кто включил музыку: хозяин заведения или уборщица. Отвечать придется владельцу бизнеса.

Как законно включить музыку

Заключите договор с двумя организациями: РАО (Российское авторское общество) и ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности). Они управляют авторскими правами в РФ. Размеры выплат зависят от типа заведения и количества посадочных мест. ВОИС указывает фиксированные суммы регулярных выплат. На сайте РАО есть калькулятор. Заключите договор со стриминговым сервисом. Плейлист будет сформирован из тех композиций, с авторами которых платформа заключила договор. Контракт не защитит заведение от проверок РАО и ВОИС, но сервисы обычно обязуются предоставить всю необходимую документацию. Сформируйте плейлист из треков с открытой лицензией. Их можно найти на сайтах-библиотеках. Получите права на трансляцию самостоятельно. Для этого сформируйте плейлист и наймите юриста по авторскому праву, который заключит прямые контракты с авторами композиций. Часто это под силу только крупным компаниям.

Как понять, что законно, а что нет

Проверочный факт только один — наличие авторских отчислений на каждую звучащую композицию, вне зависимости от того, через какую организацию они совершаются.

Все законно, если:

Заключен договор и идут отчисления в РАО и ВОИС.

Выбранный вами сервис делает авторские отчисления. Существуют фирмы, которые только формируют плейлист, а авторские отчисления ложатся на плечи владельцев бизнеса. Так что будьте внимательны. Чтобы проверить легальность предлагаемой музыки сервисом, убедитесь в наличии договора с правообладателями. Также убедитесь, что сервис может предложить источники, предназначенные для коммерческого проигрывания композиций.

Есть разрешение от автора. Например, музыку для заведения напишут и исполнят музыканты специально для заведения. Это редко, но случается. Бар в Оренбурге получил право на использование одной композиции лично от автора — лидера группы Сплин.

Вы используете музыку из открытых библиотек, и у вас есть время или отдельный сотрудник, который проверяет, не отозвал ли автор открытую лицензию. Некоторые это делают, но треки все равно попадают в базы РАО и ВОИС.

Вы используете музыку, авторы которой умерли более 70 лет назад. Но и тут будьте внимательны: могут сохраняться смежные авторские права. Например, почти все ЗАГСы страны транслируют марш Мендельсона в исполнении конкретного ансамбля, который сделал запись и разрешил бесплатно использовать ее. Композиции в другом исполнении попадают в базу РАО и ВОИС.

Зачем нужна разная музыка в разных частях заведения

Музыка — часть сенсорного маркетинга и аудиобрендинга. Она помогает влиять на поведение покупателей или посетителей кафе, воздействовать на их решения и настроение. Если вы хотите закрепить определенные ассоциации с вашим заведением, музыка — отличный помощник.

Разделение музыкального сопровождения по зонам тоже можно использовать как инструмент. Например, на кухне ресторана можно включить динамичный плейлист, который поможет команде поваров настроиться на быструю слаженную работу. В зале для посетителей можно включить расслабляющие и ненавязчивые композиции. В уборной сделать музыку погромче, чтобы люди не слышали, что происходит в соседних кабинах.

Может показаться, что это мелочи, но из них складывается портрет заведения. Например, в семейном кафе можно включить отдельный плейлист с аудиосказками в специально оборудованной детской уборной. В зале можно поставить нейтральную музыку, которая подойдет для всех поколений.

Какой бы плейлист вы ни приобрели у стримингового сервиса, если у вас заведение больше 20 квадратных метров, вам нужно профессиональное оборудование и колонки во всех зонах. Во-первых, профессиональная техника — это вопрос надежности и стабильности звучания. Во-вторых, только со специальным оборудованием можно точно настроить громкость, чтобы музыка звучала равномерно по всей территории или, наоборот, была громче в определенных зонах.

Должна ли компания, которая продает франшизу, предоставлять аудиобрендинг

Заставить владельцев франшиз предоставлять аудиобрендинг невозможно. Но если они этого не делают, то это повод для франчайзи задуматься. При знакомстве с продуктом, услугой или компанией наш мозг использует те же области, что и при знакомстве с человеком.

Логотип — как лицо, звуковой брендинг — как голос. Лишать свой бренд узнаваемого голоса кажется нелогичным.

Если продавец предоставляет для работы аудиологотип и плейлисты, то задача франчайзи убедиться, что авторские отчисления осуществляются, получить подтверждающие документы. Или же оформить законность звучания всех композиций и делать отчисления авторам самостоятельно.

Где брать столько музыкального контента, чтобы он был разнообразным и не надоедал

Звук может стать важным маркетинговым рычагом, если организовать не просто «звучание любимых композиций руководителя», а использовать целостный подход. Аудиобрендинг и аудиомаркетинг используют звук стратегически: делают так, чтобы он облегчал узнаваемость продукта, увеличивал доверие, создавал определенное настроение.

Владелец бизнеса должен ответить на множество вопросов, ответы на которые помогут написать «звуковую картину»:

чего я хочу добиться с помощью звукового сопровождения;

кто моя целевая аудитория и что она любит;

какого поведения и каких эмоциональных реакций я жду от потребителя.

Это не значит, что определив необходимый вашему бренду тип музыки, нужно «крутить» 40 известных вам композиций по кругу. Если вы продаете круассаны, использовать только композиции Шарля Азнавура — плохой вариант. Это надоест и посетителям, и персоналу.

Плейлисты должны постоянно изменяться, пополняться, композиции внутри плейлиста должны ротироваться. Существует музыкальное программирование, которое помогает составлять плейлисты таким образом, что у посетителей и сотрудников не будет ощущения, что они постоянно повторяются.

Чтобы обеспечить разнообразие, нужно постоянно заниматься вопросом самостоятельно или делегировать стриминг. При выборе аудиосервиса обратите внимание на то, чтобы у него были и технологии автоматического программирования плейлистов, и работали музыкальные редакторы. Взгляд профессионала всегда нужен для контроля и поиска ярких решений.

Еще один актуальный способ — использовать ИИ для генерации собственной музыки. Нейросеть может создавать каждый раз новые композиции на основе референса. Ей можно задать ритм и необходимую стилистику. Сервисы могут генерировать аудио на основе визуальных образов.

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