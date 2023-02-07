7 лет на превращение России во второй Тайвань и 7 причин, по которым это почти невозможно

Константин Кириллов, основатель компании «Элодика», которая занимается поставками и производством компонентов микроэлектроники, объясняет, насколько реальны заявленные планы и с какими вызовами могут столкнутся стартапы и компании, проектирующие и выпускающие микроэлементы.

К 2030 году российская микроэлектроника должна выйти на мировые рынки. Именно такую цель поставило перед этой отраслью государство. Разработчикам новых технологий в области микроэлектроники правительство России в 2023 году выделит 1 млрд рублей субсидий. Хватит ли этого, чтобы приблизиться к лидерам?

Развитие экстерном

В октябре 2022 года правительство России объявило, что выделяет 1 млрд рублей на проектирование электронных микрокомпонентов в 2023 году. Эти средства поступят научным центрам в качестве субсидии из федерального бюджета.

Цель госпрограммы заявлена очень амбициозная. К 2030 году в России должны действовать не менее 100 центров проектирования микроэлектроники, а более отдалённая перспектива — полное импортозамещение в этой сфере и вывод собственной продукции на другие рынки.

В профессиональной среде эти декларации вызвали определённый скепсис, да и саму программу довольно активно критикуют. Размер субсидий (в пересчёте 1 млрд рублей это $14,5 млн) не выглядит слишком внушительной по сравнению с поставленными задачами. Вызывают вопросы и принципы распределения средств — оператором субсидий станет фонд «Сколково».

Тем не менее, важно заметить: ничего подобного в этой сфере в России ещё не происходило. Этим шагом государство фактически признало важность отрасли для страны и её экономики. Будем надеяться, что программа так или иначе будет реализовываться, а за первыми шагами последуют и остальные.

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Главный «камень преткновения» — это сроки. Чтобы понять, реально ли стать «микроэлектронной супердержавой» всего за семь лет, — обратимся к опыту лидеров рынка. Сейчас мировой центр этой индустрии находится в Китае и Тайване.

«Китайский путь» всем нам более-менее известен. Сначала страна привлекала западных производителей дешевой рабочей силой — в стране открывались производства. Затем китайцы постепенно начали создавать что-то своё — на основе зарубежных технологий и опыта. Сейчас в Китае выпускают самую разную продукцию, в том числе технологичную. Её качество, вопреки устаревшим стереотипам, может быть очень высоким.

На Тайване всё развивалось по-другому. Американцы «вкачивали» в эту страну большие деньги на протяжении долгих лет. Тайваньские разработчики получили финансирование и «свободу действий», не скованную какими-то конкретными сроками. Сейчас маленький Тайвань — технологическая площадка, которая снабжает микроэлектроникой весь мир.

Семь проблем на рынке микроэлектроники в России

Китай и Тайвань пришли к успеху разными путями, но их объединяет одно. Чтобы стать лидерами рынка в мировом масштабе, им потребовался не один десяток лет. Можно ли как-то ускорить этот процесс выхода в лидеры? Если смотреть объективно — стремительному движению мешают сразу несколько факторов.

«Естественные причины»

Основа прогресса любой технологичной сферы — научные открытия. А их «производство» нельзя поставить на поток при всём желании. Работа учёного творческая — по сути он действует как композитор или художник. Его не заставишь поставлять шедевры и открытия по плану. Ещё один важный для науки фактор — накопленный опыт. Чем его больше — тем быстрее идёт развитие. Но чтобы опыт появился, требуется время.

Недостаток квалифицированных кадров

В России высокий уровень развития науки в сфере микроэлектроники. Я общался с учеными и конструкторами — это увлеченные люди, профессионалы очень крутого уровня. Они делают эксклюзивные вещи, которые нигде в мире не найдешь.

Но, к сожалению, таких специалистов пока недостаточно для «массового» развития отрасли. Мы пока что не можем говорить о каком-то серийном производстве дешевой продукции гражданского назначения. У нас не всегда получается воплощать научные знания в какие-то бытовые технические вещи — те же телефоны или роботы-пылесосы.

К тому же многие талантливые учёные работают в «засекреченных» отраслях — их деятельность не направлена на открытый рынок или на развитие технологий в целом. Поэтому стартапу в области мирокэлектроники будет сложно привлечь в свой проект квалифицированных сотрудников.

Высокая стоимость отечественных изделий

По качеству наши микроэлементы зачастую не уступают импортным. Другой вопрос, что стоят они, как правило, дороже. Здесь всё просто: чем больше общий объём и чем выше конкуренция — тем ниже цена. В России на данный момент заказчики «бегают» за производителями микроэлектроники, а не наоборот.

Если развитие отрасли будет происходить в соответствие с заявленными планами, то российским компаниям придется конкурировать друг с другом и предлагать более низкие цены. А значит, работать с меньшей маржинальностью.

Недостаточное количество видов продукции

Ещё один важный минус отечественных производителей — небольшой выбор. Ассортимент зарубежных поставщиков по тем или иным позициям может в десятки раз превышать возможности наших предприятий. Отечественным компаниям необходимо расширять свой ассортимент, что потребует новых разработок и дополнительных производственных мощностей.

Большая загруженность

В России более 1000 компаний, заказывающих микроэлектронику для своих изделий. И отечественные производители просто не могут «закрывать» их потребности в нужные сроки. Многие производственные мощности наших предприятий «расписаны» на год и больше вперед. Некоторые товарные позиции приходится ждать больше года!

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В таких условиях у клиентов нет другого выбора, кроме как заказывать зарубежное. Отечественные игроки должны наращивать собственные мощности, что требует дополнительных затрат: финансовых, временных, человеческих.

Логистика

Привычные цепочки поставок в 2022 году разрушились. Сейчас предприятия в сфере микроэлектроники не могут заказывать нужные им западные компоненты напрямую, как раньше. Санкции заставляют их придумывать в логистике какие-то кульбиты.

Надо отметить, что рынок к таким условиям постепенно приспосабливается. Его участники переходят на комплектующие из Китая и Тайваня, ищут российских производителей. Но если без западных деталей совсем не обойтись — их тоже можно купить в рамках «параллельного импорта», через более сложные цепочки поставок. Идут такие комплектующие дольше и стоят дороже, чем год назад, но, тем не менее, они доступны.

Нюансы отрасли

Для закупки производственных мощностей нужны огромные инвестиции. Но проблема ещё и в том, что в этой сфере невозможно закупить дорогое оборудование и технологии «на годы вперёд». Постоянно появляется что-то новое, и участникам рынка необходимо всегда держать руку на пульсе. Иначе можно вложиться в дорогущее оборудование, которое уже через год-два станет неактуальным.

То же самое касается и продукции — она может быстро устареть и стать никому не нужной.

Международная конкуренция тоже никуда не делась. Например, компания решит вложить огромные деньги в «импортозамещение» какой-нибудь американской детали. А в Китае за короткий срок наладят её выпуск в нужных нам объёмах — и десятки миллионов долларов окажутся потраченными зря.

Небыстрый путь

Появление государственной программы поддержки микроэлектроники — скорее позитивное явление для отрасли. Несмотря на все недостатки и спорные моменты, она определённо придаст рынку импульс развития.

Другой вопрос, что заявленные в ней сроки пока выглядят слишком оптимистичными. Как показывает мировая практика, такие задачи за семь лет не решаются. Если это удастся — будет создан невероятный прецедент мирового масштаба. Пока особых оснований для такого результата не видно.

При этом стоит отметить, что отрасль микроэлектроники нужно поднимать далеко не с нуля. У нас есть замечательные предприятия, которые выпускают качественную продукцию. Проблема — в недостаточном количестве таких предприятий и небольшом (по сравнению со спросом) объёме выпуска. В целом развитие такой технологичной отрасли требует времени и очень больших вложений.

Фото на обложке: Shutterstock / Akimov Igor