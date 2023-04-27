5 причин сконцентрироваться на российском рынке в 2023 году

«Скептики утверждают, что в России нет рынка и что до сих пор есть предприниматели, которым удается стать глобальными, находясь в России. А я считаю, что именно сейчас есть смысл фокусироваться на российском рынке», — говорит инвестор, основатель и генеральный директор венчурной компании Startech.vc Олег Линников. Он привел пять причин, доказывающих это.

Импортозамещение

Движение в сторону импортозамещения началось уже более пяти лет назад, но в последний год к идее замены привычного ПО отечественными продуктами пришли и частные энтерпрайз-компании, работающие в России.

Переход связан:

с рисками блокировок,

сложностью с закупками,

уходом многих ИТ-компаний из России.

Этот тезис подтверждается повышенным спросом на базы данных и реестры российских проектов.

Как же попасть в поле зрения компаний?

Опишите кейс по импортозамещению. Зарегистрируйте свой продукт в различных базах и реестрах. Составьте список корпораций из той отрасли, в которой вы уже продавались либо потенциально можете быть полезны. Проверьте, есть ли у этих компаний программы по пилотированию или представитель, отвечающий за внедрение инноваций. Подайтесь в программу или свяжитесь с ответственным лицом. С этой задачей могут помочь мероприятия, на которых выставляются импортозамещающие продукты.

Рынок стал свободнее

Кроме софтверных компаний с рынка ушли и другие зарубежные игроки — рынок свободнее для новых решений. Поэтому если вы планируете делать новый продукт и хотите занять освободившуюся нишу, изучите, какие продукты ушли из России.

Особенно продуктивным будет изучение B2C-сегмента.

А дальше дело в позиционировании. Вам надо максимально точно попасть в аудиторию, боль которой осталась не закрыта.

Например, ушли несколько сервисов по бронированию отелей и квартир для путешествий и командировок, перестали работать логистические компании, финансовые инструменты, образовательные платформы и программы для создания визуального контента.

Российские инвесторы не могут инвестировать за пределами России

До сих пор Россия остается в списках лидеров по количеству миллиардеров. Многие из них — профессиональные инвесторы и по совместительству опытные предприниматели с действующим бизнесом из реального сектора.

Такие люди остаются в России и теперь смотрят на технологические бизнесы внутри страны, ведь все профессиональные российские инвесторы, у которых нет иностранного гражданства или вида на жительство, ограничены в инвестиционных возможностях на международных рынках.

Конечно, есть те, кто сменил локацию и инвестирует через другой рынок. Но есть и те, кто поменял фокус и теперь финансирует только российские проекты.

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Когда мы создавали наше венчурное сообщество, то изначально ориентировались на русскоговорящих предпринимателей, которые регистрируют бизнесы в США и планируют попасть в лучшие американские акселераторы.

По такой модели мы инвестировали в стартапы:

Amixr (500 startups alumni, на данный момент стартап продан по формату M&A в американскую компанию Grafana); UItrial (Berkley Skydeck alumni).

Сейчас наш фокус сместился на дивидендные прибыльные компании, которые развивают проекты в России, а из международных рынков рассматривают СНГ или Ближний Восток.

Дорого и сложно обкатывать новый рынок

Сегодня открыть офис и выйти на глобальный рынок стало сложнее и дольше. Это целый челлендж — открыть компанию и счет за пределами России, нанять сотрудников, арендовать офис, платить зарплаты и особенно привлекать клиентов и получать от них деньги.

Цикл сделки с зарубежной компанией всегда близился к пяти-шести месяцам, и сейчас этот срок увеличился еще сильнее, а процент конверсии в продажу снизился. Зато опыт работы с зарубежной компанией может стать движком для успешной продажи продукта российской корпорации.

Не Западом единым

После подтверждения Product Market Fit можно легко масштабироваться на похожие или открытые для российских предпринимателей рынки.

Вот доступные для российских предпринимателей рынки соседних государств, которые могут увеличить аудиторию продукта в полтора раза:

В этих странах нет сложностей с открытием счетов и поиском сотрудников, почти отсутствует языковой барьер. Основной офис вообще можно оставить в России без открытия филиалов и других сложностей.

Но если вы все же заняли весь рынок в России и уверены в своем успехе на глобальной арене, посмотрите на рынки, на которые можно безболезненно выйти. Это рынки стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Многие предприниматели говорят о том, что запускать продукты там не так трудно и обычно успешный стартап из России и в этих странах «заходит» аудитории.

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Есть еще один рынок, интересный для тех, кто уже вырос из российского — китайский. Прямо сейчас я возобновляю активную работу по трансферу технологий из России в Китай. Это непростой закрытый рынок, но количество и размер венчурных сделок в Китае опережают многие другие страны.

Если ваш продукт успешно показал себя в России, найдите предпринимателей, с которыми можно посоветоваться по выходу на новые рынки. А еще в этой ситуации вам могут помочь акселераторы с фокусом на определенный регион.

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Если эти причины вас не убедили, то под звездочкой я укажу еще одну. Это всесторонняя поддержка инновационного предпринимательства в России.

Для мотивации ускоренного развития внутреннего рынка появились новые меры поддержки и льготы в сферах науки и технологий. Создаются новые ИНТЦ для фокусированной работы с технологическими предпринимателями и формирования инновационной экосистемы, где ЛПР из корпораций могут быстро найти валидированные проекты.

Фото на обложке: Shutterstock / Dmitry Polonskiy