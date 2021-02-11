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Фрилансеры: какие специалисты требовались в 2020 году

Колонки
Олег Топчий
Олег Топчий

Основатель сервиса Freelancehunt

Ирина Печёрская

В прошлом году на российском рынке фриланса заметно увеличилась активность. В период кризиса многие специалисты потеряли работу, поэтому для одних фриланс стал основным видом деятельности, для других — дополнительным источником дохода. 

Олег Топчий, основатель сервиса Freelancehunt, проанализировал, какие специалисты были наиболее востребованы. 

Фрилансеры: какие специалисты требовались в 2020 году

 

Мы отследили значительный рост числа фрилансеров и заказчиков: по сравнению с 2019 количество фрилансеров в 2020-м увеличилось на 49%.

Несмотря на кризис, суммарный бюджет проектов вырос на 19%, а в некоторых категориях — до 60%. 

Для заказчиков сотрудничество с удаленными исполнителями — это возможность сэкономить и найти подходящего специалиста даже для самых специфических задач.

 

 

Дизайнеры

Уже несколько лет среди профессий на фрилансе лидируют дизайнеры. 

Количество исполнителей по этому направлению растет с каждым годом. Так, в 2020 доля специалистов в категории «Дизайн/Арт» от общего числа фрилансеров составила 28,5%. 

Выше всего конкуренция в логотипах: за год исполнителей в этой нише стало больше на 40%. Теперь на каждый проект заказчики получают в среднем 43 отклика от фрилансеров. 

Среди других специализаций значительно выросло предложение по дизайну визиток, баннеров, обработке фото, оформлению страниц в соцсетях

В других категориях рост показали копирайтеры, специалисты по продвижению в соцсетях, рекламе в социальных медиа. 

Меньше было зарегистрировано новых разработчиков, хотя интерес к их услугам по-прежнему с каждым годом растет. 

Впрочем, это легко объяснить. Копирайтерам и дизайнерам проще войти в профессию. Чтобы взять первый заказ, достаточно прочитать статьи по теме, посмотреть несколько обучающих видео. 

Программирование же требует более серьезного подхода, где много внимания нужно уделить обучению, а затем практике. 

 

 

Программисты

У клиентов наиболее востребованы программисты: на их долю приходится 52% от общего числа проектов. 

Для языков Python и C# за год появилось в два раза больше заказов, также вырос спрос на C/C++, тестирование и QA, разработку баз данных и ботов. 

Менее востребованными оказались дизайнеры, копирайтеры, юристы, специалисты по работе с клиентами.

Вместе с тем не снижается актуальность аудио/видеоуслуг, написания рефератов, дипломов, курсовых, редактирования текстов. 

Переход на удаленную работу повлиял на то, что бизнес все больше обращается к услугам внештатных специалистов. Так, например, задачи для бухгалтеров появлялись в два раза чаще, чем в 2019 году.

 

 

Мобильная разработка 

Лидер по росту количества проектов в России — мобильная разработка. В этой категории заказов стало больше на 38%. 

На первом месте — задачи по разработке под Android. И хотя проекты для Apple заказчики оценивают в два раза дороже, по их количеству они востребованы вдвое меньше. 

Также вырос спрос на разработку гибридных мобильных приложений для обеих платформ. В общей сумме бюджет на мобильную разработку увеличился на 25 млн рублей. 

Что касается других направлений, карантин и здесь внес свои изменения. Если сравнить с 2019 годом, то заказчики потратили меньше денег на задачи, связанные с управлением проектами, архитектурой и инжинирингом, системным администрированием и даже работой с текстами.

 

Фото на обложке: GaudiLab/Shutterstock.com

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