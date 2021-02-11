Фрилансеры: какие специалисты требовались в 2020 году

В прошлом году на российском рынке фриланса заметно увеличилась активность. В период кризиса многие специалисты потеряли работу, поэтому для одних фриланс стал основным видом деятельности, для других — дополнительным источником дохода.

Мы отследили значительный рост числа фрилансеров и заказчиков: по сравнению с 2019 количество фрилансеров в 2020-м увеличилось на 49%.

Несмотря на кризис, суммарный бюджет проектов вырос на 19%, а в некоторых категориях — до 60%.

Для заказчиков сотрудничество с удаленными исполнителями — это возможность сэкономить и найти подходящего специалиста даже для самых специфических задач.

Дизайнеры

Уже несколько лет среди профессий на фрилансе лидируют дизайнеры.

Количество исполнителей по этому направлению растет с каждым годом. Так, в 2020 доля специалистов в категории «Дизайн/Арт» от общего числа фрилансеров составила 28,5%.

Выше всего конкуренция в логотипах: за год исполнителей в этой нише стало больше на 40%. Теперь на каждый проект заказчики получают в среднем 43 отклика от фрилансеров.

Среди других специализаций значительно выросло предложение по дизайну визиток, баннеров, обработке фото, оформлению страниц в соцсетях.

В других категориях рост показали копирайтеры, специалисты по продвижению в соцсетях, рекламе в социальных медиа.

Меньше было зарегистрировано новых разработчиков, хотя интерес к их услугам по-прежнему с каждым годом растет.

Впрочем, это легко объяснить. Копирайтерам и дизайнерам проще войти в профессию. Чтобы взять первый заказ, достаточно прочитать статьи по теме, посмотреть несколько обучающих видео.

Программирование же требует более серьезного подхода, где много внимания нужно уделить обучению, а затем практике.

Программисты

У клиентов наиболее востребованы программисты: на их долю приходится 52% от общего числа проектов.

Для языков Python и C# за год появилось в два раза больше заказов, также вырос спрос на C/C++, тестирование и QA, разработку баз данных и ботов.

Менее востребованными оказались дизайнеры, копирайтеры, юристы, специалисты по работе с клиентами.

Вместе с тем не снижается актуальность аудио/видеоуслуг, написания рефератов, дипломов, курсовых, редактирования текстов.

Переход на удаленную работу повлиял на то, что бизнес все больше обращается к услугам внештатных специалистов. Так, например, задачи для бухгалтеров появлялись в два раза чаще, чем в 2019 году.

Мобильная разработка

Лидер по росту количества проектов в России — мобильная разработка. В этой категории заказов стало больше на 38%.

На первом месте — задачи по разработке под Android. И хотя проекты для Apple заказчики оценивают в два раза дороже, по их количеству они востребованы вдвое меньше.

Также вырос спрос на разработку гибридных мобильных приложений для обеих платформ. В общей сумме бюджет на мобильную разработку увеличился на 25 млн рублей.

Что касается других направлений, карантин и здесь внес свои изменения. Если сравнить с 2019 годом, то заказчики потратили меньше денег на задачи, связанные с управлением проектами, архитектурой и инжинирингом, системным администрированием и даже работой с текстами.

Фото на обложке: GaudiLab/Shutterstock.com