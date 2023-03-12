Актуальные в 2023 изменения в SEO: новые правила «Яндекса», обновления Google и чат-боты

За последний год случилась масса событий, влияющих на сферу SEO-продвижения, особенно для российских компаний. Из Google пропала реклама на аудиторию в РФ и My Business, OpenAI запустил ChatGPT, а Microsoft анонсировал встраивание чат-бота в Bing и многое другое.

Самые громкие и свежие новости индустрии касаются искусственного интеллекта. Чат-боты на его основе могут заменить поисковые системы: в ноябре 2022 года появилась нейросеть ChatGPT, и пользователи стали просить ее найти информацию вместо того, чтобы гуглить самим. А уже в начале 2023-го компании-владельцы Bing, Google и «Яндекс» одна за другой объявили, что встроят подобных ботов в свой поиск.

С этого и начнем разбор.

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Заменят ли чат-боты вроде ChatGPT поисковую выдачу

Microsoft говорит, что новая версия Bing станет доступна всем в этом году, «Яндекс» тоже обещает интегрировать свою нейросеть в сервисы до конца года, а Google собирается порадовать пользователей уже совсем скоро.

На первый взгляд кажется, что это революция в поиске, которая случится практически завтра, но на самом деле:

Серьезных изменений ждать рано

Microsoft официально называет свой ИИ «вторым пилотом», и именно так он первоначально будет работать. Ответы на вопросы будут выдаваться вместе со ссылками на источники; по умолчанию ИИ-панель будет находиться справа, а слева останется привычная выдача. Google встраивает Bard похожим образом.

Основная причина постепенного перехода в том, что чат-боты — все еще очень «сырая» технология. Они ошибаются, «тупят» и отказываются отвечать на некоторые вопросы. Дисклеймер, что система может выдавать «сюрпризы и ошибки», даже добавили в интерфейс нового Bing.

Основные принципы продвижения останутся прежними

Главное преимущество нейросетей перед традиционным поиском в способности проанализировать информацию и выдать готовый ответ на сложный вопрос вроде «что дешевле» или «что посетить в [место] в [время], если [условия]». Можно сказать, что ИИ-выдача будет следующим уровнем развития расширенных и тематических результатов поиска.

Подобное развитие не отменит необходимость SEO. Ведь суть оптимизации в подаче информации таким образом, чтобы тем, кто эту информацию ищет, было легче ее найти. Факторы, на которые нужно будет обращать внимание для продвижения, могут измениться, объем и структура органического трафика — тоже.

Скорее всего, у сайтов станет меньше информационного трафика и больше — коммерческого. Но в целом прогнозировать такие изменения и подстраиваться под них пока рано. Что касается слухов, что нейросети в скором времени заменят SEO-специалистов, то и этого пока не предвидится.

Как теперь продвигаться в «Яндексе»

В конце января произошла утечка части кода разных сервисов «Яндекса», в том числе в публичный доступ попали некоторые алгоритмы ранжирования. Из них стало понятно, что кроме того, что вебмастера традиционно делали для этой системы, вероятно, также нужно:

Работать над ссылочным профилем сайта

Раньше был распространен миф, что ссылки на сайт с других ресурсов слабо влияют на ранжирование в «Яндексе». Но в слитом коде наоборот очень много ссылочных факторов. Например, учитывается:

Общее количество обратных ссылок;

Количество ссылок с главных страниц (они больше ценятся, чем ссылки с внутренних страниц других сайтов);

(они больше ценятся, чем ссылки с внутренних страниц других сайтов); Динамика их прироста (для продвижения сайт должен регулярно получать новые ссылки на него);

(для продвижения сайт должен регулярно получать новые ссылки на него); Возраст ссылок (чем раньше они появились и дольше существуют, тем лучше);

(чем раньше они появились и дольше существуют, тем лучше); Их качество;

Вхождение запросов в анкоры (особенно ценятся прямые вхождения, учитывается порядок слов);

(особенно ценятся прямые вхождения, учитывается порядок слов); Разнообразие анкоров (и безанкорные ссылки тоже нужны).

Обновлять старые страницы, а не создавать новые

Возраст сайта считался важным фактором для Google, но не для «Яндекса». Оказалось, что «Яндекс» тоже обращает внимание на возраст, только страниц. Отдает предпочтение более старым.

Размещать ключевые страницы недалеко от главной

В идеале ссылки на ключевые страницы должны находиться прямо на главной. Как максимум — относительно важный контент можно расположить в паре кликов от нее.

Добавлять ключевые слова в адреса страниц

Вплоть до трех ключей. Желательно также использовать порядок слов из поисковых запросов. И чем меньше слешей, цифр и знаков в URL, тем лучше (если, конечно, они не являются частью ключевых слов).

Какие изменения у Google

Как прошел год без рекламы и что будет дальше

Отключение Google Ads не сказалось на популярности системы у пользователей. Даже по данным аффилированного с «Яндексом» «Радара», доля Google на рынке за год упала незначительно: с 39 до 36% (доля «Яндекса», соответственно, выросла с 60 до 63%).

По данным независимого Similarweb, доля Google осталась примерно такой же, какой была в начале 2022 года (74%), а доля «Яндекса» уменьшилась (примерно с 15 до 11%).

Каждая система считает по-своему, поэтому их показатели сложно сравнивать, но в целом статистика измерителей говорит о том, что событие не уменьшило аудиторию сервиса и не повлияет на перспективы его роста на рынке.

Для SEO-продвижения этот поисковик стал только привлекательнее: платные объявления освободили место в топе, и все сайты теперь располагаются выше в выдаче и получают соответствующие объемы трафика. Поэтому если вы раньше ориентировались только на «Яндекс», то теперь имеет смысл обратить внимание и на Google. Тем более, что принципы ранжирования у них похожи, а значит вы будете начинать не с нуля.

Основные отличия в том, что зарубежный поисковик строже относится к отображению сайта на мобильных, скорости его работы, спаму в микроразметке и больше любит лонгриды и локальное SEO (местные контакты, геозависимые запросы в тегах и контенте, ссылки с региональных и городских ресурсов).

Для него также очень важно, чтобы ресурс вызывал доверие.

Качество контента и его достоверность стали еще важнее

В августе 2022-го Google обновил алгоритм определения полезного контента, в октябре и декабре менял правила обнаружения спама, а под конец года модернизировал систему оценки качества страниц асессорами.

E-A-T (Expertise, ​Authoritativeness, Trustworthiness — экспертиза, авторитетность, надежность) превратилась в E-E-A-T: добавился параметр опыта (Experience). Эти изменения взаимосвязаны, во многом пересекаются и направлены на то, чтобы сделать SEO ориентированным на людей, а не поисковых роботов. В данном направлении давно идут и продолжают идти поисковые системы.

Они хотят, чтобы в топе была действительно полезная информация, а не просто оптимизированные и продвинутые спамными ссылками страницы. Поэтому компаниям имеет смысл увеличивать долю качественного продвижения (хорошие тексты на сайте, статьи о вас на других площадках), переходя на него с количественного, насколько это возможно.

Чтобы соответствовать критериям качества Google, в идеале нужно примерно следующее:

Юридическая и коммерческая информация об организации и ее деятельности на сайте (подойдут в том числе фото и видео компании, продукции и сотрудников; цены, реквизиты, сертификаты, лицензии и адреса);

(подойдут в том числе фото и видео компании, продукции и сотрудников; цены, реквизиты, сертификаты, лицензии и адреса); Регалии / рейтинги / документы / рекомендации экспертов / отзывы клиентов — все это о компании и сотрудниках, на сайте и в сети;

Развитый бренд и хорошая репутация в интернете у бизнеса и сотрудников, ссылки на ресурс с авторитетных источников;

Технические показатели надежности: наличие SSL-сертификата, солидный возраст сайта, адекватные для размера ресурса и тематики посещаемость и количество внешних ссылок;

наличие SSL-сертификата, солидный возраст сайта, адекватные для размера ресурса и тематики посещаемость и количество внешних ссылок; Материалы на сайте, подписанные экспертами: представителями компании с опытом или образованием в освещаемой теме, а также известными в интернете либо имеющими исчерпывающие профили на сайте;

представителями компании с опытом или образованием в освещаемой теме, а также известными в интернете либо имеющими исчерпывающие профили на сайте; Интересные для ЦА темы статей и полнота информации по каждой теме: тексты должны отвечать на все основные вопросы пользователя, пришедшего по запросу, под который оптимизирована страница;

тексты должны отвечать на все основные вопросы пользователя, пришедшего по запросу, под который оптимизирована страница; Уникальные хорошо структурированные тексты с минимумом «воды».

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На что еще стоит обратить внимание

Если перестраивать оптимизацию под нейросети преждевременно, то использовать их для SEO-задач можно уже сейчас. Причем неплохих ИИ-инструментов достаточно много, нашумевший ChatGPT — далеко не единственный. И часто такие сервисы даже позиционируют себя как подходящие для SEO.

Правда, не все поддерживают русский язык, а те, кто поддерживает, работают с ним хуже, чем с английским (ChatGPT в том числе). Но делать рерайты и насыщать тексты ключами с помощью роботов уже можно, генерить тайтлы и дескрипшены — тоже.

Для продвижения на отечественном рынке лучшие варианты, пожалуй, Writerly и Writesonic. Они работают с русским языком и при регистрации не требуют зарубежный номер телефона. Правда, бесплатные тарифы имеют ограничения по объему контента, а подписку на платные нельзя оплатить с карты российского банка.

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