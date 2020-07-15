Сравнить, распознать, конвертировать: 7 сервисов для работы с документами

Диана Хакимова, юрист-аналитик в Embedika, рассказывает об онлайн-сервисах для работы с документами, которыми пользуется сама и которые рекомендуют коллеги-юристы и предприниматели. Многие инструменты бесплатны или стоят до 500 рублей.

Если средний и крупный бизнес могут позволить себе штат юристов и платное ПО для работы с документами, то владельцы малого бизнеса и самозанятые вынуждены не увеличивать, а сокращать затраты, особенно во время кризиса.

Обработка документов внутри компании может занимать от двух до 30 дней. При этом большая часть времени уходит на однотипные задачи: конвертацию из неудобного формата, подготовку договоров, отслеживание правок от контрагентов или коллег, переписывание текста со сканов.

Сравнение документов



Diff Checker

Сервис позволяет сравнить две версии одного документа — для этого достаточно загрузить файлы в форму на главной странице и нажать кнопку «Найти разницу». Результат сравнения выводится в верхней части страницы.

Отчет о сравнении можно сохранить на один час, один день или навсегда. Он будет доступен по ссылке — на случай, если нужно поделиться результатом с коллегой.

Сервис работает с документами в формате PDF, но сбрасывает форматирование и превращает документы в обычный текст, который можно редактировать.

Стоимость: бесплатно

Embedika Compare

Этот сервис мы с командой сделали сами — на российском рынке не было аналогов, и мы решили создать удобный инструмент для юристов, делопроизводителей и всех тех, кто работает с документами.

В отличие от предыдущего сервиса, наш сохраняет исходное форматирование и заполнение документов, не разбивая строки и абзацы.

Сервис работает с документами в формате PDF, DOC и DOCX. В нем есть режим обучения, а весь его интерфейс — на русском языке. Инструмент позволяет переключаться между найденными отличиями, синхронизировать документы и показывает, какой объем текста поменялся.

Загруженные документы нигде не хранятся, сервис автоматически удаляет их после закрытия вкладки в браузере.

Стоимость: бесплатно





Распознавание текстов

i2OCR

Сервис распознает текст на скриншотах и картинках. Им удобно пользоваться, если контрагент присылает отсканированные документы.

Сервис поддерживает более 100 языков — в том числе языки математических формул и древние языки.



Стоимость: бесплатно





Конвертация

Smallpdf

Широкий инструмент для работы с PDF. Он конвертирует текстовые документы, таблицы и презентации в PDF и обратно, позволяет удалять отдельные страницы из PDF, разделять и объединять документы.

Сервис дает возможность редактировать PDF, но эта функция работает нестабильно. Кроме того, при конвертации презентаций инструмент теряет картинки и скидывает шрифты до стандартных.





Стоимость: базовая версия бесплатно, полная — $12 в месяц.





Базы с шаблонами документов

Freshdoc

База позволяет быстро найти нужный образец договора, акта или доверенности. Шаблонов много: от договоров купли-продажи до лицензий на ПО.

В меню сервиса есть вкладка «Шаблоны» и несколько категорий, в которых документы отсортированы по типу. У всех файлов указана дата актуализации — документы обновляются при изменениях в законодательстве.

Стоимость: от 150 до 500 рублей за документ





Dogovor

Еще одна база шаблонов документов. Образцы можно скачать в меню «Договоры», но только платно. По данным компании, все документы актуальны на момент скачивания.

Некоторые документы можно скачивать бесплатно, но для этого придется зарегистрироваться на сайте.

Стоимость: 100 рублей за документ





Destra

Сервис помогает делать кастомизированные шаблоны: пользователю задают несколько вопросов, после чего система создает шаблон документа с выбранной тематикой и параметрами.

В результате получается шаблон, в котором помечены обязательные для заполнения поля. Через сервис, например, можно составить претензию, иск о взыскании неустойки, жалобу в Роспотребнадзор, договор аренды или купли-продажи.





Стоимость: от 150 до 500 рублей за документ





