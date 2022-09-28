SexTech — новый ЗОЖ. Как меняются технологии для взрослых

Что интересного есть в технологиях для взрослых, почему стартапам в этой отрасли трудно развиваться и какие перспективы у SexTech в России и в мире, рассказала Таня Дмитриева, секс-просветительница, соосновательница серии инициатив Kinky Russia , агентства Sexprosvet 18+ и SexTech-платформы Deep.

В 2017 году аналитики в отчете «Future of Sex» предполагали, что к 2045 году каждый десятый взрослый в мире попробует секс с роботом. Насколько эти прогнозы реальны, пока неясно, но индустрия SexTech растет стремительными темпами, и в ней постоянно появляются новые направления.

Зачем миру SexTech

SexTech — это технологии, которые помогают улучшать качество интимной жизни и развивать сексуальность. Сюда входят и приложения, и онлайн-платформы, и физические продукты вроде секс-игрушек. И речь не только о том, чтобы разнообразить половую жизнь: SexTech также затрагивает вопросы безопасности и здоровья.

В 2020 году глобальный рынок SexTech оценивался в $30 млрд, а к 2026 году может достичь $125 млрд. По данным BisinessWire, лидеры рынка — Северная Америка, Китай, Австралия. Доля России очень маленькая, здесь SexTech проекты стали появляться в 2020-2021 годах, но активный роста отрасли сейчас пока тоже не наблюдается.

Несмотря на то, что SexTech как отрасль несет пользу человеку, у таких проектов очень много барьеров для развития.

Во-первых, тяжело продвигать SexTech-продукты: объявления и в таргете, и на разных рекламных площадках блокируются. Трудно зайти в AppStore или Google Play с приложением, которое касается темы секса, поэтому цифровые SexTech-проекты чаще выходят в формате сайтов, платформ.

Когда мы пытались опубликовать приложение Deep, Google Play нас сразу заблокировал. Мы пошли в AppStore, где в каталогах уже были SexTech-приложения, поэтому были шансы, что удастся залить свой продукт. Но в феврале 2021 года Apple ужесточил правила, а мы заливали приложение в марте. Нам не давали разместиться: мы прошли 3-4 апелляции, провели разные манипуляции с контентом, удаляя потенциально опасные элементы.

В последней итерации залили уже почти пустое приложение, и все равно нам отказали в размещении.

Во-вторых, трудно подключать платежные системы, если продукт подразумевает онлайн-продажи. Проблемы возникают и с эквайрингом банков, и с системами по типу PayPal, Stripe, потому что многие из них отказываются работать с любыми продуктами сексуальной тематики. Готовый сотрудничать банк мне удалось найти только с N-ной попытки.

В-третьих, социальные сети и другие крупные площадки вроде YouTube, TikTok, где можно создать канал/аккаунт для бренда, размещать продукт, но модераторы активно цензурят и банят любой секс-контент. И неважно, что он образовательный и невинный, что это не реклама порнографии.

Причины таких барьеров понятны: умышленной дискриминации здесь нет. В сети очень много порнографии, порноскама, которые нужно блокировать. А проектов, направленных на секспросвет, мало, и трудно сидеть и отбирать, где полезное, а где опасное: нужны время, люди, технологии. Бизнесу проще блокировать все.

Я верю, что со временем, когда SexTech-проектов станет больше, рынок увеличится, корпорации станут замечать эту отрасль, станет меняться их политика, будет проще продвигаться, сотрудничать с платежными системами, публиковаться в социальных сетях, на видеохостингах.

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Но кроме технических проблем есть моменты, связанные с аудиторией и ее психологией. У многих людей разговоры про секс и все вокруг него вызывают чувство стыда и вины. Поэтому нужно понимать паттерны восприятия секса, чтобы вести коммуникацию с аудиторией и грамотно разрабатывать продукт.

Общество пока не готово открыто взаимодействовать с SexTech-продуктами, в сознаниях людей все еще много стереотипов о том, что про секс нельзя говорить. Причем таких разговоров мало даже в парах и семьях, хотя исследования показывают, что это напрямую влияет на сексуальное удовлетворение.

Стигматизация темы секса в обществе усложняет развитие SexTech-стартапов, особенно в России и в США. Очень мало специалистов, которые предпочитают эту отрасль, потому что престижнее быть учёным, который условно спасает от неизлечимых болезней или космос исследует, чем тем, который изучает секс. Поэтому мало данных, мало исследований, нехватка компетентных образованных специалистов.

Часто в SexTech и в целом в сексуальную/adult индустрии идут люди, которые преследуют свои цели, связанные с проблемами в личной жизни, а такой подход в ряде случаев приводит к непрофессиональной работе.

Сексуальное возрождение

Изначально в SexTech большинство проектов были от женщин и для женщин. Например, для поиска женского удовольствия, которое сильно отличается от мужского. Женщине часто дольше приходится искать способы, чтобы насладиться сексом, получить оргазм. Поэтому таких проектов появлялось много, а для мужчин — намного меньше.

Плюс тренд на феминизм, равноправие способствовали тому, что в фокусе оказалось именно женское секусуальное удовольствие. Сейчас в SexTech все еще не пришло равновесие — до сих пор большинство проектов сделаны женщинами для женщин. С 2021 года стали возникать уже проекты для пар, унисекс и для мужчин. Такая тенденция радует, но нельзя говорить о том, что что-то глобально поменялось и вряд ли изменится в будущем.

Классические контентные продукты вроде аудиорассказов, аудиогидов, упражнений, сборников поз, практик, чтобы человек работал со своей сексуальностью, изучал ее, остаются популярны. Но кроме них в SexTech приходят более технологичные решения.

Развивается теледильдоника, которая раньше была представлена вибраторами и приложениями к ним, а теперь позволяет парам получать полноценный секс на расстоянии.

У Kiiroo есть дилдо и искусственная вагина, которые связаны между собой. Когда в вагину вставлено дилдо, а член входит в искусственную вагину, человек чувствует натуральные сокращения, изменения температуры и другие показатели повторяются на искусственной вагине и на дилдо. То есть буквально передача ощущений в паре на расстоянии. Похожая идея реализована в приложении We-Connect и игрушках We-Vibe к нему.

В SexTech появляется VR: со шлемом, очками. Стартап Motherlode предложил использовать VR для сексуального воспитания: пробовать разные практики, узнавать себя в виртуальной среде. В отличие от простого прослушивания условной лекции, VR-проект дает практику.

Кроме этого, отрасль идет к сексу в метавселенных и цифровым аватарам для сексуальных практик. Например, на онлайн-платформе ViRo Playspace пользователи встречаются с виртуальными женщинами и мужчинами, с которыми взаимодействуют с помощью теледильдонических устройств 45 брендов. Платформа предназначена для виртуального изучения фантазий, пассивного и интерактивного одиночного опыта или встреч с партнером.

Еще одно важное направление — инклюзивность. Политика Diversity & inclusion в мире существует давно, а в России лишь формируется. И она касается не только, например, равных прав при трудоустройстве, но и равенства в интимной сфере.

Поэтому возникают игрушки для транссексуалов вроде VDOM: генитального протеза с Bluetooth, или аналогичные продукты от порнозвезды Buck Angel. А стартап Handi создает решения для инвалидов, которые испытывают проблемы с удовлетворением сексуальных потребностей.

Появляются в SexTech и блокчейн-механизмы: например, платформа Callisto помогает анонимно извещать о сексуальном насилии в кампусах колледжей в США, а также делиться эмоциями от происшествия и находить поддержку, чтобы психологически восстанавливаться.

Проблема всех этих проектов в том, что они очень медленно развиваются из-за слабого притока венчурных денег. Инвестиции в SexTech всегда было трудно привлекать, а сейчас особенно. Настроения инвесторов в этой отрасли полярные: они делятся на тех, кто совсем не рассматривает SexTech, и на тех, кто с огромным энтузиазмом верит, что за этим будущее.

Последних мало, зато с ними легко работать, они хотят как можно раньше войти в такие стартапы, чтобы потом получить большой возврат. Тех, кто совсем не хочет смотреть на SexTech, много, и они непробиваемые. Поэтому для SexTech проекта самое главное — найти того инвестора, который заинтересован в самом направлении.

За какими проектами будущее

Я верю, что SexTech ― это новый ЗОЖ, поэтому он будет развиваться. Но не в направлении знакомств с новыми партнерами: этот сегмент, на мой взгляд, не слишком перспективен. Например, женщин чаще демотивирует, чем возбуждает, когда их для секса подбирают по списку критериев как куртку в магазине. Более разнообразный и широкий контекст создаёт более благотворную среду для знакомств.

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Более вероятно развитие SexTech в направлении повышения сексуальной осознанности, знакомства со своим телом. Не первый год сохраняется тренд на осознанность во всех сферах. Уже выросла огромная индустрия ухода за своим телом, сном, питанием. Не охвачена только сексуальность, и в этом направлении мир постепенно движется.

Через какое-то количество лет прокачивать свою сексуальность будет такой же рутиной, как заниматься йогой, считать калории, следить за своим внешним видом, питанием. Мы будем следить за состоянием своих оргазмов, удовлетворенностью от отношений. Как сейчас мы учимся разнообразно питаться, так же скоро будет нормой обращать внимание, насколько разнообразно мы занимаемся сексом.

Сексуальность присуща всем, просто в разной степени. Многие сталкиваются с проблемами в этой области, поэтому SexTech-продукты актуальны для большинства людей. Рынок уже растет и развивается с высокой скоростью, и я уверена, что эта тенденция сохранится в ближайшем времени и в России, и в мире.

А по мере роста рынка будет увеличиваться количество инвесторов, которые захотят вкладываться в эти проекты. И, соответственно, будет меняться политика компаний: социальных сетей, видеохостингов и других площадок, где бренды выкладывают цифровые SexTech-продукты, где продвигаются.

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