Как организовать офлайн-мероприятие с участием переводчика

Синхронный переводчик Ольга Дахина расскажет, как выбрать какой перевод вам нужен, как организовать работу специалиста и какие ошибки чаще всего совершают организаторы мероприятий с участием переводчиков.

Переводчик — незаменимый специалист на любых мероприятиях с участниками из разных стран. При этом качество перевода зависит не только от квалификации специалиста, но и от того, какой тип перевода выбрали организаторы и как они проводят ивент.

Какой тип перевода вам нужен

Организаторы мероприятий чаще всего выбирают между двумя типами устного перевода — последовательным и синхронным. Давайте разберемся в чем разница, и в каких случаях нужно выбирать один тип, а в каких — другой.

Последовательный перевод

Последовательный перевод выглядит так: спикер говорит несколько фраз и останавливается. Переводчик, в свою очередь, передает точный смысл слов докладчика на языке аудитории.

Важные навыки последовательного переводчика:

Внимательно слушать и точно запоминать информацию;

Отделять важные факты от тех, которые можно пропустить;

Быстро формулировать мысли;

Уметь быстро конспектировать большие отрывки из речи докладчика и воспроизводить их «с листа».

Выбирайте этот тип перевода в следующих случаях:

Все слушатели говорят на одном языке, так как невозможно вести последовательный перевод сразу на несколько языков;

В мероприятии участвует один или несколько иностранных спикеров, а их выступления длятся в сумме не более двух часов или они дают только короткие комментарии;

В программе мероприятия есть несколько встреч с ограниченным числом участников, которые будут дискутировать. Это могут быть круглые столы, воркшопы, семинары.

Последовательный перевод увеличивает продолжительность мероприятия примерно в два раза. Поэтому, если вы проводите конференцию с насыщенной программой и большим количеством участников или участниками, которые используют несколько языков, такой вариант не подойдет. А для коротких встреч — вполне.

Синхронный перевод

При синхронном переводе все иначе — переводчик говорит одновременно с докладчиком, а участники слушают перевод через наушники. Отставание речи переводчика от речи спикера минимальное — от 2 до 15 секунд.

Задача переводчика — слушать речь спикера, анализировать ее и мгновенно переводить на язык слушателей, придерживаться темпа речи спикера и точно передавать смысл его слов.

Такой тип перевода подойдет, если вы:

Проводите длительное мероприятие с насыщенной программой. Синхронный перевод практически не влияет на его продолжительность;

Организуете мероприятие на узкопрофильную тему, участники которого приехали из разных стран и используют несколько языков. Синхронный перевод поможет переводить речь спикеров сразу на все нужные языки.

Выбирайте синхронный перевод для проведения конференций, бизнес-переговоров с участием нескольких сторон, международных тренингов. Он сложнее последовательного и требует большей подготовки со стороны организаторов, но на мультиязычных мероприятиях без него не обойтись.

Что нужно, чтобы организовать работу переводчика

Нюансы организации работы переводчика определяются тем, какой тип перевода вам нужен — последовательный или синхронный. От этого зависит набор оборудования и требования к рабочему месту специалиста.

Оборудование для последовательного перевода

Для организации работы последовательного переводчика специальное оборудование не нужно. Если спикер выступает перед большой аудиторией, подготовьте только дополнительный микрофон для переводчика.

Оборудование для синхронного перевода

Выбор оборудования зависит от техники исполнения синхронного перевода.

Самая популярная разновидность этого типа перевода — перевод в кабине. Его можно организовать и когда в мероприятии принимают одновременное участие люди из разных стран, и когда участники могут перемещаться по небольшой площади.

Для такого перевода нужны:

микрофон для спикера;

напольная или настольная звукоизолированная кабина для переводчика;

наушники и микрофон для переводчика;

инфракрасные приемники с наушниками для участников мероприятия.

Вторая разновидность синхронного перевода — шушутаж, или нашептывание. Выбирайте его, если необходимо обеспечить переводчиком одного или нескольких участников мероприятия. Для шушутажа оборудование не нужно.

Третий синхронного перевода — перевод с мобильным оборудованием. Он подходит для мероприятий, на которых участники постоянно перемещаются — например, для экскурсий по предприятиям. В этом случае комплект оборудования состоит из:

микрофона для гида;

гарнитуры с микрофоном для переводчика;

наушники для участников мероприятия.

Комфорт переводчика

На качество перевода влияют не только компетенции и опыт специалиста, но и условия труда.

При последовательном переводе позаботьтесь, чтобы переводчику не приходилось искать, где встать или сесть:

Если спикер выступает сидя на сцене или в переговорной, поставьте рядом с ним стул для переводчика;

Если спикер стоит во время выступления, убедитесь, что переводчику тоже есть куда встать.

При синхронном переводе важно учитывать два нюанса — техническое оснащение, а также тот факт, что синхронисты работают в паре и сменяют друг друга каждые 20-30 минут.

Для организации перевода в кабине убедитесь, что в ней комфортно находиться двум людям, а на столе есть место для ноутбука, воды и блокнота.

Для организации шушутажа необходимо, чтобы переводчик всегда мог находиться рядом с человеком, которому нужен перевод.

Для организации перевода с мобильным оборудованием — обеспечить переводчику место рядом со спикером, чтобы он мог хорошо видеть и слышать докладчика.

В обоих случаях — и для последовательных переводчиков, и для синхронистов — приготовьте воду и экземпляры программы, а также заранее отправьте им тезисы выступлений спикеров и их презентации.

Последнее поможет специалистам подготовиться к мероприятию — посмотреть и выучить специфические термины, названия организаций, расшифровки аббревиатур. Это важная часть работы даже самых опытных узкопрофильных переводчиков.

Частые ошибки организаторов

У организаторов мероприятий обычно много крупных и мелких задач, поэтому я решила помочь вам и подготовила памятку по распространенным ошибкам при подготовке мероприятия с участием переводчика. В ней собран мой опыт и опыт моих коллег.

У переводчиков нет доступа к материалам спикеров

Переводчики нередко сталкиваются с отсутствием материалов (презентаций, текстов докладов). Лично для меня из всех частных ошибок это обычно самая большая боль. Причины могут быть разными:

Докладчики на запрос от организаторов отвечают, что они не смогут ничего предоставить, потому что пока не готова финальная версия или просто не хотят этого делать;

Техники на мероприятии отказываются делиться с переводчиками презентациями, которые они выводят на экран со своего ноутбука, ссылаясь на конфиденциальность информации.

В этих случаях переводчик оказывается в ситуации, когда он не может подготовиться заранее, ознакомиться с терминологией и другой важной информацией.

Так делать нельзя — от того, есть ли у переводчика доступ к презентации спикера, во многом зависит качество перевода.

Поэтому если докладчик на просьбу предоставить свою презентацию или текст доклада отвечает отказом, не стоит останавливаться на этом, но нужно пояснить, что от подготовки переводчика во многом зависит успех мероприятия и возможность донести все нюансы выступления до слушателей.

Проблемы со звуком или оборудованием

Этот раздел объединяет сразу несколько ошибок организаторов:

Не предусмотрели микрофон для участников из зала, которые хотят задать вопросы спикеру, не настаивают на его использовании, или в зале нет людей, которые могли бы передавать микрофон тому, кто хочет задать вопрос;

Если во время презентации докладчику не нужен был перевод (перевод шел только для слушателей в зале), на момент вопросов от аудитории забывают предоставить ему приемник, чтобы он мог услышать перевод вопросов;

Заранее не предупреждают спикеров панельных дискуссий и техников, что нужно выключать микрофоны докладчиков, которые не выступают. Это приводит к тому, что переводчик слышит много посторонних шумов или тихих разговоров спикеров между собой и сбивается с перевода,

Кабину для синхронного перевода ставят так, что переводчикам не видно спикеров и презентации,

Позволяют слушателям толпиться вокруг кабины для синхронного перевода, или даже заходить туда с жалобами на плохой звук или с просьбами дать другие наушники,

Оборудуют кабину одним переводческим пультом и комплектом наушников и микрофона. Каждому переводчику нужен свой комплект оборудования — так специалисты смогут быстрее проводить пересменку и подстраховывать друг друга,

Заказывают только оборудование для синхронного перевода, не подумав про общее звуковое оборудование и специалиста, который с ним работает,

Если у кабины плохой обзор, на оба экрана, установленные в кабине, выводят одну и ту же картинку, несмотря на то, что в идеале на одном экране должен быть крупный план спикера, а на другом — презентация,

Не предупреждают спикера, который удаленно подключается к живому мероприятию, что для хорошего качества звука обязательно использовать гарнитуру, а не встроенные динамики ноутбука.

Ошибки в организации работы переводчиков

Это сказывается и на качестве перевода, и на настроении участников мероприятия — спикеров, переводчиков и слушателей. Какие ошибки допускают организаторы:

Забывают заказать пропуски на переводчиков;

Не ставят воду для переводчика в кабину (для синхрониста) или на стол (для последовательного переводчика), забывают организовать обед, если мероприятие длится целый день;

Забывают про стулья для переводчиков, которые работают в технике шушутаж;

Рядом с открытой кабиной переводчиков-синхронистов размещают рабочее место режиссера трансляции, который громко вслух дает команды камерам;

Приглашают одного переводчика-синхрониста, не учитывая, что специалисты работают в паре;

Путают языки спикеров: для докладчика, который разговаривает на португальском языке, приглашают переводчика с испанского.

Как получить максимум

Выбрать, какой тип перевода вам нужен — синхронный или последовательный;

Обсудить с переводчиком, какое оборудование ему нужно и как организовать его рабочее место;

Прислать переводчику программу мероприятия, темы и доклады участников;

Обговорить тайминг мероприятия: во сколько нужно быть на месте и так далее;

Подготовить пропуск на переводчика, включить его во все списки участников — на проход в зал, на обед и так далее;

Оборудовать рабочее место переводчика — подготовить нужную технику, мебель, поставить воду;

Договориться со всеми членами организаторской команды о том, что нужно предупреждать переводчика о любых изменениях в расписании мероприятия;

Подготовить спикеров к работе с переводчиками.

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