Скоринг по фото выведет сервис на новый уровень: в чем особенность технологии

Но скоро его может дополнить скоринг по фотографии, когда программа считывает лицо и предоставляет бизнесу дополнительную информацию о вас. Подробнее об этой технологии и ее перспективах рассказал эксперт ГК «Иннотех» Алексей Николаев.

Скоринг для оценки платежеспособности клиента — уже давно известный в банковской сфере инструмент. Он позволяет понять, стоит ли предоставлять клиенту кредит и на какую сумму.

Изначально скоринг подразумевал под собой систему оценки клиентов для принятия решения о выдаче кредита. При этом банки учитывают кредитную историю, наличие собственных средств, имущества, законопослушность, данные по транзакционной активности и т.д.

По нашим данным, есть проекты, когда классические данные, используемые в скоринге, сопоставляются с другими — от операторов связи или ритейлеров. Например, замечено, что те, у кого в чеках часто попадается цифра 40 (крепкие спиртные напитки) более склонны к невозвратам кредитов, а цифры 45-50 (жирность сыров) выдают более стабильных заемщиков.

Но сейчас банкам интересно не просто выдать кредит по запросу, а предугадать момент появления необходимости в нем, понять, какие еще продукты нужны текущему или потенциальному клиенту. Чем лучше бизнес понимает, что нужно аудитории, тем эффективнее будет процесс продажи.

Для понимания интересов клиента может использоваться идентификация по фото: изображение человека получают, например, с устройств самообслуживания в отделении, далее личность идентифицируется по открытым данным (социальным сетям, государственным реестрам). Так появляется дополнительная информация о клиенте. Условно этот процесс можно назвать «скоринг по фото и открытым данным».

Чем отличается новая технология

Основная цель скоринга по фото и открытым данным — выявить интересы для подбора персональной линейки продуктов. Этот процесс не анализирует кредитоспособность, а лишь помогает банку или другому бизнесу понять, какими услугами он может заинтересовать конкретного человека.

Одна из основ этой технологии — идентификация по лицу — уже активно используется. Вы можете разблокировать свой телефон, посмотрев на него. В городской среде с помощью камер видеонаблюдения находят преступников, лица которых есть в базах правоохранительных органов.

В офисы многих компаний уже можно пройти без пропуска, просто показав лицо камере системы безопасности, в метро Москвы в этом году будет поэтапно внедряться такая технология. Если добавить к идентификации по лицу возможность поиска информации из открытых источников, то мы получим мощный инструмент для лучшего понимания клиентов.

В каких сферах скоринг по фото может применяться

Приведем несколько примеров использования технологии:

При входе клиента в отделение банка, еще до предъявления документов, сотрудник будет знать о нем многое: привычки, увлечения, что ему может понадобиться. Благодаря полученным знаниям банк сможет подбирать более персонализированные продукты. Например, любителю путешествовать предложат карту с кешбэком за покупку билетов, оплату отелей или других сопутствующих услуг. Предпринимателю банк сможет порекомендовать продукт, подходящий именно его компании, исходя из особенностей бизнеса. Помимо выявления потребностей в продуктах, бизнес сможет оценивать психотип клиента по информации из соцсетей. Это поможет лучше выстроить общение, чтобы оно было более приятно и понятно конкретному человеку. В ритейле эта технология также поможет лучше понимать клиентов. Представьте, вы приходите в магазин одежды, а консультант уже видит ваш профиль в соцсети и понимает ваш стиль, цветовые и брендовые предпочтения. Так бизнес сможет более эффективно отрабатывать запросы каждого клиента.

С помощью этой технологии компании не просто улучшат сервис. У бизнеса будет больше информации о клиентах при первом контакте, а, значит, цепочка обслуживания ускорится, что будет выгодно всем.

Когда технология будет широко распространена

О повсеместном использовании скоринга по фото можно только мечтать, так как пока на рынке нет готового продукта. Но, по нашим оценкам, через 10-15 лет эта технология уже будет использоваться массово.

Подобные системы могут быть разработаны и внедрены по двум сценариям. Первый — бизнес сможет покупать и внедрять сервис по подписке. В таком случае в роли разработчика могут выступить такие крупные облачные провайдеры, как «Яндекс» или Mail.ru, а также социальные сети.

Второй — банки или другие компании могут сделать это самостоятельно. Недавно мы провели хакатон Innotech Hack, где команды пытались создать сервис для идентификации по фото посетителей банка и сбора финансового профиля из различных открытых источников.

Команды предложили более 40 прототипов решений. Решения распознавали предметы на фотографиях, искали и оценивали интересы человека, некоторые операции проводились на краудсорсинговых платформах. Одним из самых ярких решений стало предложение оценивать эмоциональную модель поведения человека на базе социальных сетей, что позволит менять схему общения при продаже продуктов.

При самостоятельной разработке системы с нуля ее стоимость можно будет сравнить с банковским проектом средней сложности. А, когда такие сервисы можно будет получить у государственных или частных облачных провайдеров, ими сможет воспользоваться студент или стартап, оплатив подписку на сервис.

Какие плюсы для клиентов

Основное преимущество скоринга по фото и открытым данным — экономия времени, так как бизнес будет знать, что вам необходимо и сам предложит это. Так, например, если вы часто летаете в командировки, скоринг сможет выявить это, и сотрудник порекомендует карту, которая предоставляет доступ к бизнес-залу ожидания в аэропорте и приоритетную посадку на борт.

Также технология поможет бизнесу лучше вас понимать и общаться в удобной вам манере. Технология должна прийтись по душе интровертам: возможно, система избавит их от подходов эксцентричных консультантов с предложением помочь.

Это лишь базовые положительные аспекты технологии. В дальнейшем могут появиться новые функции, которые будут работать на благо клиентов.

Что делать, если вы опасаетесь таких технологий

Маркетинговые инструменты с каждым днем плотнее приближаются к потребителю и порой лучше него знают, что ему необходимо в этот момент. Если вы опасаетесь вторжения в свою частную жизнь, то достаточно закрыть свои профили в социальных сетях и тщательнее выбирать те моменты, которые вы готовы придать огласке.

Утечек информации из систем, где данные собираются и анализируются, опасаться не стоит. Банковские системы всегда тщательно защищены на уровне архитектуры системы, ограничения прав доступа, процедур и регламентов, а за разглашение любой конфиденциальной информации предусмотрена юридическая ответственность. Все фотографии, которые могут быть использованы, находятся в социальных сетях, и только сами пользователи могут разрешить их применять при принятии пользовательских соглашений.

Все большее проникновение цифровых технологий в нашу личную жизнь обосновано их положительным влиянием. Даже такая, на первый взгляд пугающая нарушением личных границ технология, как скоринг по фото, приносит выгоду и бизнесу, и клиентам. Компании смогут перейти на новый уровень сервиса, обращая внимание клиентов только на то, что им действительно необходимо.