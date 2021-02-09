Покупки одним взглядом и новые деньги: какими будут платежи через несколько лет

Директор департамента инноваций Национальной системы платежных карт ( «Мир Plat.form» ) Игорь Голдовский расскажет о том, какие новые методы оплаты в скором времени могут стать такими же привычными, как банковские карты.

Мы живем в эпоху быстрых и фундаментальных перемен в области электронных платежей, связанных с цифровизацией, появлением финтех-компаний и не банковских поставщиков услуг.

Среди них растет конкуренция, а значит, услуги становятся более качественными, удобными и дешевыми.

Я расскажу о наиболее значимых изменениях ландшафта рынка безналичных платежей с точки зрения обычного потребителя.

Часть изменений, о которых пойдет речь, уже реализовалась, часть находится на стадии изучения и разработки — и нам только предстоит с ними познакомиться.

Системы быстрых платежей

Системы быстрых платежей позволяют в течение нескольких секунд передать деньги со счета отправителя в одном банке на счет получателя в другом, обеспечивая при этом межбанковские расчеты.

За последние шесть лет число таких сервисов увеличилось в четыре раза. Только в 2019 году новые системы быстрых платежей запустили в шести странах, среди которых и Россия. К началу 2020 года такие сервисы работали в 56 странах мира.

Участниками российской СБП стали уже более 200 отечественных банков. Оператором СБП является Банк России.

Система поддерживает переводы между физлицами по номеру телефона получателя и платежи за покупку сервисов и товаров.

Сегодня для выполнения операций в СБП используются мобильные приложения банков-участников.

Системы быстрых переводов уже изменили рынок электронных платежей.

Удобство переводов денежных средств по номеру телефона между физлицами, мгновенное поступление средств на счета бизнеса и низкие комиссии за прием таких платежей (в России для торгово-сервисных предприятий они в два-три раза ниже, чем комиссии по картам) делают эти системы привлекательными для рынка.

За год по сравнению с декабрем 2019 года количество переводов физлиц через СБП выросло в 18,3 раза, а по объему — в 13,6 раза.

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Новые смарт-устройства

Недавно компания Gartner обнародовала прогноз по мировому рынку носимых устройств на текущий и следующий года. В 2020 году, по подсчетам специалистов, объем рынка вырос на 50% и в денежном выражении составил приблизительно $69 млрд.

В качестве носимых устройств используются браслеты, часы, кольца, брелоки, ремешки для часов и т.п. Все платежи с помощью носимых устройств выполняются бесконтактным способом.

Поэтому тот факт, что сегодня сеть приема карт не менее чем на 80% поддерживает бесконтактный способ платежей, повышает интерес населения к подобным платежным инструментам.

Можно сказать, что у россиян сформировалась привычка платить бесконтактно с помощью карт, смартфонов, «умных» часов и смарт-девайсов.

Об этом говорят и данные «Мир Plat.form»: во время пандемии россияне стали все чаще платить бесконтактным способом.

Так, более 70% межбанковских операций в POS-терминалах, совершенных по картам «Мир» с января по конец ноября 2020 года, были выполнены бесконтактным способом.

Другой причиной для повышения интереса к смарт-устройствам стало распространение микроконтроллеров нового поколения (мобильных платформ).

Они обладают более высокой производительностью и большей памятью в сравнении с элементами безопасности, используемыми в обычных банковских картах.

Кроме того, они поддерживают новую криптографию и последние версии протоколов для удаленного управления контентом элементов безопасности с полномасштабной их реализацией.

В результате владелец носимого устройства может загрузить в него платежное приложение, инициализировать и персонализировать его в течение нескольких секунд, а не минут, как это было совсем недавно при использовании обычных «карточных» элементов безопасности.

В одном таком носимом устройстве могут оказаться карты пользователя разных платежных систем и банков, а также приложения самых разных поставщиков услуг (транспортных приложений, приложений лояльности и т.д.)

С развитием платежной функции в IoT-устройствах (Internet of things, IoT — интернет вещей) у пользователей появятся новые возможности по автоматической оплате, например, коммунальных услуг, стоянки автомобиля, оплате проезда по платным дорогам и другие возможности.

Согласно отчету Cisco, к 2023 году в России будет подключено 895,5 млн устройств — примерно шесть на одного человека.

Наконец, нельзя игнорировать появление и развитие технологий виртуализации SIM-карт (Remote SIM Provisioning), позволяющих удаленно и безопасно через инфраструктуру сотовых операторов загружать в eSIM-модуль телефона, в том числе платежные приложения.

В результате такой подход сможет сделать телефон еще более безопасным средством платежей.

Удаленные платежи

Покупка в онлайн-магазине в один клик — мечта любого покупателя.

Обеспечить такой способ покупки стараются системы, функционирующие на основе стандарта Secure Remote Commerce (SRC), недавно переименованного EMVCo в Click to Pay.

Система SRC сама идентифицирует покупателя, отбирает подходящие для магазина платежные инструменты пользователя, зарегистрированные в системе, и предоставляет покупателю возможность выбора одного из них.

К плюсам такой технологии следует также отнести отсутствие необходимости заполнения некоторых клиентских данных, что упрощает оформление платежа.

Далее система инициализирует операцию с использованием токенизированных данных выбранного покупателем платежного инструмента, обеспечив высокий уровень безопасности при выполнении платежа.

Некоторые низко рискованные операции могут выполняться без аутентификации покупателя эмитентом его платежного инструмента.

Необходимость аутентификации в зависимости от параметров операции, данных о клиенте и платежного инструмента заранее определяется эмитентом карты при регистрации платежного инструмента в системе SRC.

Помимо простоты выполнения операции у технологии SRC имеется еще одно важное преимущество: в распоряжении покупателя появляется универсальный механизм его удаленной аутентификации.

Это снижает вероятность отказа покупателя от завершения платежа.

Сейчас системы SRC в пилотном варианте запущены в нескольких странах мира, включая США, Канаду, Великобританию, Ирландию, Бразилию, Мексику, Гонконг, Малайзию, Сингапур, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Австралию и Новую Зеландию.

Еще одной интересной технологией, применимой для проведения удаленных платежей, являются платежи через мессенджеры и чат-боты.

Прогнозируется значительный рост объема таких платежей, который к 2025 году, по некоторым оценкам, превысит $8 трлн.

Биометрия

В ближайшие годы в мире все популярнее будет становиться оплата с использованием биометрических данных покупателей.

Сегодня подобные технологии широко используются в Юго-Восточной Азии, включая Китай.

По данным IBM, сейчас 67% потребителей готовы использовать биометрическую аутентификацию для выполнения платежей. Уже сегодня биометрическая верификация стала привычной для многих россиян.

Она используется для активации телефона во многих современных моделях смартфонов, а также для подтверждения мобильных платежей. Для этого человеку чаще всего требуется приложить палец к сенсору на устройстве, чтобы система идентифицировала по рисунку отпечатка пальца.

Методы биометрической идентификации/верификации продолжают развиваться с целью повышения точности работы используемых в них биометрических алгоритмов.

Биометрия используется в платежах для решения двух задач: идентификации пользователя и его аутентификации.

В первом случае биометрическая система магазина распознает покупателя и использует сохраненные им при регистрации реквизиты платежного инструмента, по которым проводится платеж.

Такие схемы применения биометрической идентификации принято еще называть биоэквайрингом.

Во втором случае биометрия используется для аутентификации покупателя: с ее помощью подтверждается факт того, что лицо, совершающее операцию, является именно тем, за кого оно себя выдает.

Сегодня биометрическая аутентификация применяется при совершении мобильных и удаленных платежей.

Методы биометрической идентификации/аутентификации должны обладать высокой точностью при их использовании.

Сегодня в России запущено несколько пилотных проектов по биоэквайрингу. Первые результаты этих проектов вселяют уверенность в том, что технология продолжит развиваться.

В частности, в нашем офисе есть терминал самообслуживания, который позволяет производить оплату товаров мини-маркета по лицу.

Решение демонстрирует отличные показатели по точности биометрической идентификации, с высокой вероятностью исключает возможность подмены биометрических данных и обеспечивает высокую скорость проведения платежей.

Платежи по лицу, как мы их называем, удобны покупателю: достаточно лишь взглянуть в камеру терминала и подтвердить платеж.

Цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ)

Сегодня только ленивый не слышал о криптовалютах. Пользоваться ими для платежей в нашей стране запрещено в соответствии с законом о цифровых активах, принятым летом прошлого года.

Ниже речь пойдет о цифровых валютах центробанков (ЦВЦБ), которые в отличие от криптовалют действительно являются валютами, т.е. официальными денежными средствами страны, финансовыми обязательствами центробанков.

Единственными эмитентами ЦБЦВ, очевидно, являются центробанки, что гарантирует их надежность.

По сути, они являются еще одной формой денег наряду с наличными и средствами, хранящимися на банковских счетах. Они могут использоваться как для платежей, так и в качестве надежного инструмента хранения сбережений.

Только в начале 2020 года изучением этого инструмента занимались 80% центробанков по всему миру, как следует из данных Банка международных расчетов (BIS).

При этом некоторые страны активно экспериментируют с ЦВЦБ, например, Китай, Швеция, Сингапур, Камбоджа.

Около 10% центральных банков в ближайшие три года собираются выходить с пилотными проектами национальных валют. В настоящее время Банк России также работает над вопросом создания цифрового рубля.

На сегодняшний день дальше других стран в разработке системы ЦВЦБ продвинулся Китай, который тестирует в пилотном проекте цифровой юань в нескольких городах страны с участием крупнейших финансовых институтов и финтех-компаний.

В конце прошлого года к тестированию присоединился интернет-гигант JD.com, который будет принимать цифровые юани, а Huawei представил первый смартфон с поддержкой этой валюты.

США и страны ЕС пока только изучают вопрос применения цифровых долларов и евро.

Цифровые валюты центробанков практически невозможно подделать. Платежи с их использованием характеризуются низкими комиссиями и высокой скоростью расчетов.

Расплачиваться таким активом можно как в онлайн-, так и офлайн-формате (например, в случае отсутствия доступа к интернету).

Форма реализации цифровой валюты может быть разной: от приложения в телефоне до специальных носимых устройств с экраном и элементом безопасности.

В сравнении с банковскими депозитами при введении ЦР население и бизнес получат ряд преимуществ: более широкая функциональность (смарт-контракты, возможность адресной передачи денег для специального использования), возможность восстановления не потраченных ЦР в потерянном кошельке.

Кроме того, такая форма денег доступна населению, не имеющему счетов в банках (например, детям).

Open API

Изменения в потребительских привычках, связанных с электронными платежами, ожидают нас благодаря появлению на рынке сертифицированных небанковских организаций — поставщиков финансовых услуг, помогающих пользователям совершать платежи, а также получать аналитику по своей финансовой активности.

Они уже есть в Европе. Уверен, что через определенное время и у нас можно будет поручать поставщикам финансовых услуг выполнять платежи и получать отчеты по операциям и состоянию счетов, открытых в разных банках.

Чтобы такие поставщики услуг смогли оказывать банковским клиентам перечисленные выше платежные и информационные услуги, необходимы две важнейшие вещи.

Во-первых, необходимо узаконить требование к банкам о том, что при согласии клиента они обязаны предоставлять доступ к сведениям о счетах клиентов, а также давать возможность проведения платежных операций любому сертифицированному участнику платежного рынка.

Такие требования установили органы государственного регулирования Австралии, Великобритании, Евросоюза и ряда других стран.

Во-вторых, необходимо разработать и реализовать стандарты на универсальные открытые программные интерфейсы между поставщиками услуг и банками, позволяющие поставщикам услуг по запросу клиентов оказывать услуги банковским клиентам.

Эти стандарты принято называть Open API для платежей.



В России в рамках Ассоциации ФинТех также ведется разработка собственных спецификаций на Open API.

За последние шесть лет рынок электронных платежей претерпел колоссальные изменения. Среди важнейших изменений я бы назвал внедрение мобильных платежей и появление систем быстрых платежей.

Появление ЦВЦБ — следующее важнейшее революционное событие, в том числе делающее возможной реализацию новых ранее сложно и неудобно реализуемых платежных сервисов.

Наконец, есть ожидания появления на финансовом рынке финтех-компаний в качестве поставщиков платежных услуг, что приведет к снижению стоимости, повышению удобства и появлению новых возможностей для электронных платежей.