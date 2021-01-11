От магазинов без кассиров до баров без бармена: где применяется технология бесконтактных платежей

Россиян сегодня не удивить бесконтактной оплатой проезда или товаров в офлайн-магазинах — этим пользуется каждый второй, но есть ниши, в которых еще только предстоит развивать такую технологию. Где она может быть полезна и как это уже реализуется, рассказал CEO Briskly Глеб Харитонов.

Уже сейчас Россия опережает другие страны по частоте бесконтактных платежей через смартфон (с 2010 года число безналичных транзакций увеличилось в 30 раз), а из-за пандемии может оставить весь мир далеко позади.

Неизвестно, как долго бы еще люди шли к освоению бесконтактных платежей, если бы не пандемия коронавируса. Тревога за собственную безопасность заставила людей максимально сократить взаимодействие с окружающими, чаще заказывать продукты (с разной периодичностью это делают 48% россиян) вместо того, чтобы ехать лично в магазин, оформлять доставку еды из ресторана, а не сидеть в нем.

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Еда и напитки в кинотеатрах и спортивных центрах

Для многих людей киносеанс без попкорна не имеет смысла — не потому, что есть хочется, а потому, что это создает определенную атмосферу. Примерно так же, как комбо-набор из чипсов и газировки — можно купить где угодно, но в кино почему-то вкуснее. В основном кинотеатры оснащены или полноценными фуд-кортами, или мини-барами. Здесь, как и в других фуд-зонах, имеет смысл реализовать бесконтактные технологии как для оформления заказа, так и для оплаты.

Кинотеатр Mori Cinema пошел по пути цифровизации и предложил гостям делать заказ из бара во время сеанса — сервис в первую очередь рассчитан на тех, кто вечно опаздывает в кино и не хочет терять время в очереди. Нужно отсканировать на подлокотнике QR-код, выбрать необходимые позиции в меню, оплатить через смартфон и дождаться оповещения о статусе заказа. Еду и напитки в зал принесет сотрудник бара и доставит четко к месту заказа. О полном отсутствии контакта с людьми речи не идет, но для вечно спешащих людей идея отличная.

Другая потенциально привлекательная для бесконтактных платежей сфера — спортивные залы и центры. В крупных клубах есть фитнес-бары, порой даже с полноценной кухней, но в пандемию им работать небезопасно. А в мелких залах, особенно не сетевых, часто подобные решения отсутствуют.

В обоих случаях имеет смысл рассматривать вендинговые аппараты, которые не только суперфуды продают (протеиновые батончики и прочее), но и полноценный спортпит в виде готовых коктейлей. Идею реализовал уральский стартап Shaker Touch — в его вендинге совмещены холодильник и шейкер, поэтому получилась полноценная замена фитнес-бару. Стоимость одного такого аппарата — 350 тыс. рублей.

Бесконтактные рестораны и бары

Коронавирус заставил людей максимально сократить контакты с окружающими даже в местах общественного питания и тем самым способствовал появлению нового тренда — бесконтактных ресторанов. Идея работает на два фронта: защищает гостей и разгружает официантов в периоды пикового наплыва людей.

От привычной доставки бесконтактный ресторан отличается отсутствием «живого» посредника в лице курьера. Фактически клиент делает заказ онлайн и получает еду или в отдельный бокс, или на конвейер, откуда потом забирает. При этом по желанию можно разместиться здесь же за столиком — необязательно нести еду домой.

Россия не отстает и делает еще более интересные решения: в «Городе столиц» (две башни комплекса «Москва-Сити») открылся бесконтактный ресторан Lunch Box. Представляет собой точку выдачи заказов, оформленных через смартфон. Официанты отсутствуют — блюда можно получить через специальные боксы, причем выглядит еда так же, как в обычном ресторане — никаких пластиковых контейнеров. В сервис приложения добавлена геймификация, чтобы в минималистичном и «неживом» интерьере Lunch Box гость не чувствовал себя неуютно.

Все эти технологии были предназначены для ритма жизни офисных служащих в «Сити», однако оказались очень актуальны в пандемию. О том, насколько прибыльной стала идея, в Lunch Box пока не рассказывают.

Также летом 2020 состоялось открытие бесконтактного ресторана KFC у метро «Бутырская» — первого заведения сети без официантов и кассиров. Внутри все как обычно, но обслуживание клиентов осуществляется через киоски с бесконтактной оплатой, причем работает все через биометрическую идентификацию.

Гость подходит к киоску, камера сканирует его лицо, система преобразует эти данные в цифровой код. При последующих визитах можно будет платить с его помощью, не доставая карту или смартфон. Вдобавок система запоминает гостя и способна предлагать его любимые блюда на основе истории заказов. Еду можно собрать на подносе (на конвейер их ставит робот) или в пакете. Заказы передаются в ячейку, откуда их нужно забрать в течение 10 минут. Отрывается она тоже после распознавания лица гостя.

Впрочем, если рестораны в России стали бесконтактными только в пандемию, то бары с системой самообслуживания функционируют уже не первый год. Компания Self-bar предлагает систему из пивных кранов с бесконтактной оплатой, впервые представленную в баре Владимира в 2013 году.

В 2015 ее модернизировали, и сегодня она стоит в 11 заведениях, восемь из которых — московские. Это сети «Прогресс» и «Хмель и Солод». Клиент выбирает желаемый напиток и его объем, контролирует розлив, оплачивает по карте бесконтактно. Вся информация об операциях отображается в его смартфоне. По данным самой компании Self-bar, такая система на 700 тыс. рублей ежегодно сокращает затраты на сотрудников и потери, связанные с потерями продукта.

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Цифровые кофейни

Если бесконтактные рестораны и бары — это про «посидеть, но без официантов», то бесконтактные кофейни — это для любителей взять напиток с собой. Пандемия усилила спрос на take away, что подметили предприниматели и предложили новые проекты.

Один из первых в России — i-Coffee.me, запущенный в мае 2020 (в Митино). От обычных вендинговых аппаратов цифровые кофейни отличаются управлением: заказ можно делать как через кассу самообслуживания, так и через приложение, оплатить картой по терминалу или через QR-код. В мае ежедневно цифровая кофейня продавала 45-50 чашек кофе (для самоокупаемости нужно минимум 30). Программное обеспечение строится на облачной кассе и настроенном эквайринге (разработано компанией i-Retail). Еще и другой вариант — робо-кофейни, где идея аналогичная, но только кофе наливает робот.

Одновременно с i-Coffee на российском рынке цифровых кофеен появились другие аналогичные проекты — например, сеть Lifehacker. Станции обслуживания по продаже кофе с собой, позволяющие выбрать один из десяти напитков в меню. Добавки — сиропы, корица, кокосовая стружка, шоколад — можно добавлять бесплатно самостоятельно. Оплата безналичная. Первые аппараты были установлены в Казани, дальше бизнес масштабировался на Москву и Ижевск.

Мы в Briskly также запустили производство кофе-поинтов — полностью автоматизированных точек продаж кофе. Покупка кофе осуществляется с помощью приложения B-Pay: активировали кофемашину, выбрали напиток и оплатили банковской картой или Apple Pay. А сам кофе-поинт снабжается холодильником со снеками и десертами, который тоже оснащен возможностью бесконтактной оплаты.

Оплата парковки и заправки

Бесконтактная оплата парковки существует не первый месяц, но пандемия стимулировала рост популярности этой услуги. Если в марте ей пользовались 55% московских автомобилистов, то в сентябре уже 65%. Статистика приведена для официального приложения «Парковки Москвы», через которое и производится оплата (также есть альтернатива через SMS-сообщения). На некоторых парковках терминалы для бесконтактных расчетов работают и с картами «Тройка» (для общественного транспорта).

Смежный сектор — частные парковки со шлагбаумами, которые общегородские приложения могут не охватывать. Здесь также возможна реализация бесконтактной оплаты, как это уже сделала компания Vector_AP для своих выездных стоек. Расчет происходит через технологию NFC — поднесение смартфона или карты к модулю. Система отменяет необходимость искать отдельный паркомат для оплаты, прежде чем выехать с парковки.

Еще одна ниша, в которой уже есть крупные игроки, но и места остальным достаточно — бесконтактная оплата на АЗС. Свое приложение для этого выпустил «Тинькофф», однако оно работает только с заправками «Роснефти». Да и рассчитано исключительно на клиентов этого банка. К слову, похожий сервис «Яндекс» делал совместно с «Лукойлом», но сейчас обе компании развивают свой софт отдельно. Также аналогичное приложение есть у «Газпром нефти» («АЗС-Go») — прирост розничных продаж через него доходит до 30%. Рынку не хватает универсального сервиса для всех заправок и без привязки к конкретному банку.

Бесконтактные магазины

Простая оплата смартфоном или умными часами в офлайн-магазинах уже никого не удивляет, и даже идеи биометрической идентификации, позволяющие расплачиваться совсем без дополнительных приспособлений, не в новинку. Зато магазины без кассиров пока не находятся на каждом шагу и создаются в России буквально единицами стартапов. Пионером в этой нише был Briskly, предложивший идею отечественному рынку в 2018 году, одновременно с компанией Amazon (делающей то же в США).

Пробный запуск был в московском БЦ IQ-Park, где поставили полноценный мини-магазин — большой контейнер, в который входит покупатель.

В основе идеи лежит технология Scan&Go. Человек скачивает приложение Briskly, сканирует QR-код на двери магазина, после чего дверь открывается — можно входить и набирать корзину. У каждого товара нужно считать штрихкод, а перед выходом — все оплатить с карты или через Apple Pay или Google Pay. Кроме того, приложение может предлагать человеку его любимые товары, анализируя историю покупок.

Разработка первого магазина-контейнера стоила 2 млн рублей.

C лета этого года крупные ритейлеры запустили пилоты полностью автоматизированных супермаркетов: «Азбука Вкуса» открыла магазин в партнерстве со «Сбером», затем Х5 запустили «Пятерочка#налету».

Фактически сегодня технологии бесконтактных платежей можно внедрять во всех сферах, где так или иначе нужно проводить оплату с помощью другого человека. Пандемия уйдет, но желание меньше взаимодействовать с окружающими останется, поэтому будет усиливаться потребность в магазинах без кассиров, ресторанах без официантов, кофейнях без бариста.

В исследовании «Россельхозбанка» озвучен прогноз, что уже в 2021 году 75% покупок будет происходить бесконтактным способом (по итогам десяти месяцев 2020 года — уже 56%), и в дальнейшем смартфоны и другие носимые устройства потеснят банковские карты. Поэтому самое время осваивать новые ниши.

Фото на обложке: leungchopan/Depositphotos