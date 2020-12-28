Доставка еды: тренды и вызовы

Из-за пандемии клиенты стали заказывать еду на дом, и рестораны были вынуждены адаптироваться. 2020 год стал для отрасли таким же фактором, как и развитие e-commerce для розничной торговли. При этом потребители становятся все взыскательнее: предпочитают оформлять заказ через удобные платформы, быстро получать его и не переплачивать. Вот какие тренды определят развитие доставки еды в ближайшие годы.

Pizza Hut и Toyota работают над концептуальным автономным устройством доставки, Domino's заключила партнерство со стартапом Nuro, производящим беспилотные автомобили, а в начале этого года Uber объявил, что начнет тестировать доставку из McDonald's с помощью дронов.

Эти эксперименты, несомненно, попадут в заголовки газет, но для большинства ресторанов будущее доставки еды связано не столько с развитием технологии, сколько с тем, насколько удастся адаптировать бизнес для обслуживания большего числа людей.

Рэй Редди был менеджером по продукту в «Google Покупках», а в 2014 году запустил мобильное приложение для заказов Ritual. С тех пор сервис привлек венчурное финансирование в размере $127 млн, вышел в 50 городов и сотрудничает с 15 тысячами ресторанов.

«Чтобы предсказать, как изменится доставка еды, нужно посмотреть, как изменилась розница с появлением e-commerce, — рассуждает Редди. — Через 10 лет подобная трансформация случится и с ресторанной отраслью».

«Предприятия розничной торговли рассматривали цифровые технологии как средство дополнительного дохода. Затем они поняли, что электронная коммерция — не вспомогательный канал прибыли, а фактически их новый бизнес. Вопрос в том, как рестораны смогут адаптироваться».

Dark kitchen

Ритейлеры перешли от управления заказами электронной торговли в местных магазинах к созданию крупных центров распределения, ориентированных исключительно на доставку товаров интернет-покупателям. Рестораны идут этим же путем, «центры распределения» называют «темными кухнями». Для быстрой транспортировки еда готовится в небольших помещениях по всему городу или даже в транспортных контейнерах.

В этом году Deliveroo создала собственную сеть dark kitchen под названием Editions. «Мы инвестировали в это направление потому, что считаем его выгодным для ресторанов и потребителей, — говорит генеральный директор подразделения Яннис Аливизатос. — Мы хотим привозить людям еду из ресторанов, которые они предпочитают, но в некоторым местах с этим возникают сложности. Кухни, предназначенные только для доставки, позволяют нам решить эту проблему».

По данным исследовательской компании NPD, 39% заказов на доставку поступают через такие приложения, как Deliveroo, что на 14% больше, чем в прошлом году. Таким образом мы наблюдаем появление нового поколения ресторанов, работающих исключительно в этих платформах.

Например, компания под названием Taster управляет тремя брендами онлайн-ресторанов в Лондоне, Париже и Мадриде. Он был основан в 2017 году Антоном Сулье, одним из первых сотрудников Deliveroo, который недавно получил $8 млн финансирования в раунде А. В настоящее время его бизнес растет на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и планирует расширяться в ближайшее время.

«Платформы доставки становятся похожи на центральные улицы с хорошими ресторанами, — говорит Сулье. — Вместе с Taster мы хотим создать знаковые ресторанные бренды для этой новой эпохи».

Сервисы подписок

Однако главная проблема в растущей отрасли доставок еды — неготовность людей переплачивать. Редди считает, что покупатели не будут платить за заказ, если у них есть возможность прийти и забрать его самостоятельно. Платформа Ritual позволяет предварительно оформить покупку на вынос.

«Доставка это очень удобно, однако вы должны оплатить транспортировку еды из одной части города в другую, — делится Редди. — Это дорогое удовольствие. Количество людей, которые заказывают ежедневно или еженедельно довольно незначительно».

Это привело к появлению доставки еды по подписке. Такой формат предлагает выгодные предложения для покупателей, а компании тем самым привлекают больше клиентов.

В прошлом году в Великобритании Deliveroo представила услугу под названием Deliveroo Plus, где за £7,99 в месяц пользователи экономят £2,50 за каждый заказ. Uber Eats также тестирует программу лояльности, которая избавит клиентов от платной доставки.

Allplants — это сервис доставки замороженных блюд на растительной основе более чем в 10 тысяч домохозяйств в Великобритании. Его основатель Алекс Петридес считает, что в ближайшем будущем резко увеличится число пищевых компаний, супермаркетов и ресторанов, которые будут предлагать услуги по подписке.

Но большая часть пользователей еще не готовы к оплате возросшего числа сервисов по подписке. В сфере развлечений конкуренция очень велика: Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO и другие борются за каждого клиента.

Согласно исследованию Deloitte, 47% потребителей разочарованы растущим числом подписок и услуг.

Данное явление получило название «усталости от подписки» и угрожает подобным бизнес-моделям. Поскольку то же самое происходит с пищевой промышленностью, Петридес надеется, что компании прекратят гонку за чистой прибылью и сосредоточатся на качественном обслуживании уже имеющихся клиентов.

Экологичность

Это еще одна проблема, стоящая перед будущим доставки продуктов. В обществе растет озабоченность из-за экологического ущерба, который сопутствует данным моделям бизнеса. Для упаковки используется большое количество пластмассы, и многие компании не уделяют должного внимания данной проблеме.

Основатель Allplants считает, что в ближайшие годы использование картонных и бумажных упаковок для доставки будет осуждаться. Раньше аналогичным образом заведения, работающие на вынос, сокращали объем ненужного пластика.

Яннис Аливизатос говорит, что миссия Deliveroo состоит в том, чтобы доставлять клиентам восхитительные блюда.

«Если еда вредит окружающей среде, действительно ли она восхитительна?».

«Мы стали первой компанией по доставке еды в Великобритании, которая дала клиентам возможность отказаться от пластиковых столовых приборов, — говорит он. — А чтобы облегчить переход нашим некоторым партнерам, мы снабдили их экологичными приборами».

Однако некоторые трудности еще остались. «Как нам сократить количество ненужной упаковки? Как мы можем избавиться от пластика при транспортировке горячих жидкостей? Это вопросы, которые необходимо срочно решить. Мы уверены, что наш новый магазин экологически чистой упаковки поможет решить эту задачу», — говорит Аливизатос.

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