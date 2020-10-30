Рынок доставки готовых блюд в РФ вырастет к концу года на 15-20%, до 10-11 млрд рублей — прогноз

К концу 2020 года рынок доставки готовых рационов питания в России вырастет на 15-20% — до 10-11 млрд рублей. Об этом говорится с совместном исследовании компаний экосистемы Сбера: «ЮKassы», «Кухни на районе», «СберМаркета» и Performance Group.

По данным исследования, росту способствуют спрос на здоровый образ жизни, популярность сервисов доставки еды, а также режим самоизоляции, из-за которого россияне стали активнее покупать через интернет товары и услуги.

С начала режима самоизоляции оборот российского фудтех-рынка вырос в 2 раза и до сих остается на этом уровне. Средний чек за готовую еду в январе — марте этого года составлял 600 рублей. Но уже в апреле он вырос в 2 раза — до 1200 рублей и оставался таким почти до конца лета. Со второй недели августа этот показатель продолжил увеличиваться и в октябре составил 1666 рублей.

В августе количество платежей за готовую еду уменьшилось — аналитики объясняют это отменой режима самоизоляции, открытием кафе и ресторанов. При этом недельный оборот платежей на сервисах доставки еды увеличивался все время с начала локдауна.

В апреле он был на 70% больше, чем в марте — до режима самоизоляции. В мае недельный оборот был в 2 раза выше, чем в марте, и оставался таким до конца июля. В октябре этот показатель вырос еще сильнее — в 2,1 раза по сравнению с мартом.

Доставка продуктов в 2020 году также стала драйвером развития фудтех-индустрии, при этом в течение года основной набор продуктов потребительская корзина остается практически неизменным.

Топ популярных товаров в течение этого года менялся не сильно — только в марте, когда был введен режим самоизоляции, наблюдался кратковременный ажиотажный спрос на бакалею и крупы.

В январе 2020 года среди самых популярных товаров были бананы, помидоры, мандарины, сахар, красный перец, апельсины, молоко, капуста, салат, авокадо, лимоны, крупа гречневая, туалетная бумага.

В июне топ выглядел так: бананы, огурцы, кабачки, молоко, сметана, апельсины, лук, яблоки, куриное филе, сахар, мука, авокадо.

В сентябре — октябре люди чаще всего заказывали бананы, сметану, молоко, муку, сахар, огурцы, туалетную бумагу, макароны, подсолнечное масло, арбузы, яблоки.

Кроме того, летом люди чаще покупали сезонные продукты: в июне — черешню, в августе и сентябре — арбузы и дыни.

Фото: сайт Performance Group