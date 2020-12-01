Как бизнесу сэкономить на безнале: советы по использованию СБП

Прием безналичной оплаты стал необходимостью не только для крупных ретейлеров, но и для киосков у дома. Он способствует увеличению трат покупателей. С 2011 по 2015 год сумма покупок во всем мире увеличилась на $296 млрд. Но комиссия за эквайринг и покупка оборудования повисают еще одним камнем на шее малого бизнеса, что особенно сильно ощущается в это непростое для предпринимателей время.

По закону и по собственной воле: почему бизнес переходит на безнал

В следующем году Банк России планирует снизить порог минимальной выручки магазинов, которые обязаны принимать к оплате банковские карты «Мир». Это значит, что еще больше магазинов должны будут подключить эквайринг.

Сейчас соответствующая статья закона «О защите прав потребителей» затрагивает магазины с годовой выручкой больше 40 млн рублей. В 2021 году правительство планирует ввести те же правила для магазинов с меньшей выручкой — от 30 млн рублей в год с 1 марта, и от 20 млн рублей в год с 1 июля.

Микропредприниматели тоже переходят на оплату картами, не дожидаясь предписаний регулятора. Это происходит по нескольким причинам: многие из них начинают продажи в интернете, другие — просто не хотят терять потенциальных клиентов, ведь согласно опросу ResearchMe, 60-70% россиян оплачивают покупки картами.





Золотой эквайринг: сколько платит бизнес

Услуги эквайринга поставляют банки за комиссию от суммы чека. Как правило, на размер комиссии влияет сфера деятельности магазина, оборот продаж, регион. В некоторых банках снизить ставку возможно при наличии расчетного счета в той же финансовой организации.

Сейчас средняя ставка по рынку — 2% от оборота. Она может пересчитываться по итогам оборота за каждый месяц. Эквайринговый терминал, который необходим для приема карточных платежей, иногда выдают бесплатно в банке при соблюдении некоторых условий. Например, при определенном минимальном обороте безналичных платежей. Но чаще POS-терминал можно приобрести или взять в аренду.

При всех плюсах электронных расчетов, рост доли безналичной выручки в обороте приводит к тому, что магазины тратят больше денег на комиссии и содержание эквайрингового оборудования. Например, если год назад сумма продаж магазина составляла 5 млн рублей в месяц, а картами было оплачено только 50% суммы, то магазин платил банку 50 тыс. рублей.

Предположим, что в этом году магазин продает на ту же сумму, но доля безналичных платежей выросла до 70% и составила 3,5 млн рублей. При комиссии 2% предприниматель заплатит банку уже 70 тыс. рублей. Это бьет по карману не только маленьким магазинам с неустойчивым оборотом, которые платят больший процент комиссии. Для средних компаний со стабильными продажами эквайринг это тоже значительная статья расходов.



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Дешевая альтернатива от государства

За последние годы предприниматели столкнулись с большим количеством нововведений в законодательстве: обязанность использовать онлайн-кассы, введение маркировки товаров, отмена ЕНВД — все это может давить на новичков в бизнесе и магазины с небольшими оборотами, потому что во всем нужно разобраться и денег на обслуживание бизнеса уходит все больше. И в такой ситуации создание Системы быстрых платежей для бизнеса с фиксированной комиссией 0,4-0,7% приходится очень кстати для предпринимателей.

Система быстрых платежей позволяет принимать оплату на кассе или в интернет-магазине по QR-коду. Покупателю отображается QR-код, он считывает его смартфоном и оплачивает покупку в онлайн-приложении своего банка. Сервис доступен для пользователей и магазинов — клиентов банков, которые подключились к СБП. Сейчас таких банков около 30. Проверить их список можно на сайте национальной системы, выбрав фильтр «Оплата по QR».





СБП: как с этим работать

Есть несколько типов решений для приема платежей через СБП для офлайн-магазинов:

многоразовый QR-код, который нужно распечатать и повесить на прилавке для небольших магазинов;

одноразовый код в мобильном бизнес-приложении банка, для точек с несколькими кассами;

код на экране смарт-терминала онлайн-кассы для любых офлайн-точек.

Статический QR-код на бумаге формируется и выдается банком, с которым у предпринимателя заключен договор эквайринга. Для оплаты товара покупатель должен отсканировать код в приложении своего банка. Уведомление об оплате приходит кассиру от банка. Важно, чтобы у кассира не произошло путаницы с тем, от кого из покупателей пришла оплата, и было достаточно времени после уведомления от банка закрыть чек на кассе.

Чтобы принимать платежи в магазине через мобильное приложение, нужно узнать о наличии такой опции у своего банка и установить кассирам приложение на личный или рабочий смартфон. В ближайшее время предпринимателям будет доступно небанковское приложение для приема оплаты по QR от Банка России. При оплате таким способом сотрудник магазина должен сформировать в приложении QR-код, который покупатель отсканирует со своего смартфона. Уведомление о приеме платежа придет на смартфон. Далее кассир должен закрыть платеж на кассе и выбить чек.

При подключении через онлайн-кассу кассиру не требуется использовать личный смартфон, чтобы сформировать QR-код для оплаты — он отражается сразу на экране смарт-терминала кассы или на чековой ленте. Оплата и закрытие чека происходят в одном окне.

При выборе онлайн-кассы для работы с QR-платежами обратите внимание, есть ли у нее интеграция с СБП — не все кассовые решения с ним работают. Несмотря на то что оплата по QR-кодам активно вводится в бизнесе, оборудования для этого еще не так много. Причин тут несколько:

Низкая комиссия, установленная Банком России за этот вид платежей, делает решение непривлекательным ни банкам, ни онлайн-кассам. Кассовый сервис должен договориться с банком и потратить ресурсы на техническую разработку.

Поэтому, как правило, онлайн-кассы работают с системой Банка России только через один банк. То есть предприниматель ограничен в выборе финансовой организации для открытия расчетного счета.

Но возможно, скоро онлайн-кассы будут стремиться заработать лояльность пользователей путем расширения банков-партнеров для работы в СБП. По такому пути пошла «МТС Касса», которая уже работает с тремя системообразующими банками и продолжает договариваться о партнерстве с остальными финансовыми организациями.

По нашему мнению, такая синергия выигрышна для всех: предприниматели экономят, банки и онлайн-кассы повышают лояльность b2b-клиентов наличием альтернативы классическому эквайрингу и удобным сервисом.





Как начать работать с СБП