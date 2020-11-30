Разбираемся с должниками: что делать, если контрагент не возвращает деньги

Валерий Маюшкин, основатель AI-системы UR-LI , LegalTech-эксперт, рассказывает, что делать, если вам не возвращают деньги, и делится советами по поиску хорошего юриста, который решит все ваши проблемы с должниками.

Головная боль предпринимателей — это просроченная дебиторская задолженность — когда вам кто-то должен и не возвращает. Особенно хорошо это понимают предприниматели, чьи компании оказывают услуги или поставляют товары по постоплате. Если просрочка платежей составила более двух-трех недель, уже пора искать стороннего эксперта для возврата долга. В функционал штатного юриста эта деятельность не входит. Это все равно что вырезать аппендицит у терапевта, а не у хирурга.

Псевдоэксперты страшны не столько потерей денег за оплату, сколько упущенным драгоценным временем, из-за которого вероятность возврата долга сводится к нулю. Чтобы понять, на что обратить внимание при выборе юриста или юридической компании для решения вопросов с долгами, нужно представлять, что включает в себя услуга по принудительному взысканию.

Пошаговый алгоритм следующий:

Подача претензии в адрес должника. Важно соблюсти два условия: грамотное составление претензии и обеспечение получения ее должником. В этом поможет отправка заказного письма с уведомлением. Далее нужно выждать срок либо в один месяц по закону, либо время, зафиксированное в договоре между контрагентами. Затем необходимо сформировать пакет документов и сдать его в арбитражный суд. Через 3-6 месяцев можно получить решение суда — исполнительный лист. Но стоит учесть, что исполнительный лист хоть и является официальным документом, крайне редко приводит к возврату дебиторской задолженности. Далее с помощью судебных приставов блокируем либо арестовываем расчетные счета и имущество должника. Если юрист окажет помощь судебному приставу в подготовке необходимых документов, то это значительно ускорит процесс. Поэтому понимание специфики работы приставов — один из критериев выбора юриста. Одновременно с деятельностью судебных приставов, можно инициировать процедуру банкротства должника. В ходе процедуры банкротства привлекаем к субсидиарной ответственности учредителей и директоров компании должника уже как физических лиц.

Важно понимать, что под эффективным взысканием долга подразумеваются именно процедуры банкротства и привлечение к субсидиарной ответственности. Это наиболее действенные методы давления в законном поле.

Субсидиарная ответственность — это вид ответственности, когда за долги компании отвечают контролирующие деятельность должника лица (как правило, учредители и директора) личным имуществом.

Помощь с долгами можно разделить на два больших блока:

Грамотное составление документов с подтверждением позиции, что долг имеет место быть, и подача пакета документов в арбитражный суд. Это сложная процедура. Успешным исходом первого блока будет получение исполнительного листа (положительного решения суда). Процедура банкротства должника с привлечением к субсидиарной ответственности учредителей и, как правило, директора компании-должника (после получения исполнительного листа). Для этого у юристов, к которым вы обратились за помощью, должны быть компетенции по сопровождению подобных процедур. К сожалению, у большинства юристов нет в этом опыта.





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Как распознать дилетантов

Первое, на что следует обратить внимание — это предоставление гарантий. Если юридическая компания говорит, что гарантирует возврат денежных средств — это уже априори введение вас в заблуждение. Вероятность взыскания потому и называется «вероятностью», что имеет свойство к изменению: уменьшению с течением времени. Чем больше времени вы даете должнику, тем меньше шансов на возврат долга.

Мы рекомендуем регулярно (например, раз в месяц) проверять вероятность взыскания по всем вашим действующим и потенциальным контрактам с помощью специальных сервисов. Задача таких сервисов — проанализировать благонадежность компании на основе интеллектуального анализа данных. Это поможет в будущем избежать дебиторской задолженности.

Например, должник может инициировать процедуру банкротства самостоятельно и в течение максимум двух месяцев обезопасить свое имущество от требований кредиторов (то есть от требований компаний, которым он должен).

Второе, на что стоит обратить внимание при выборе юриста, — выбор инструмента воздействия на должника. Если специалист говорит, что основным инструментом воздействия на должника является не процедура банкротства и привлечение к субсидиарной ответственности учредителя и директоров компании, а привлечение их к уголовной ответственности — это повод задуматься.

Привлечение к уголовной ответственности возможно по статье «Мошенничество» 159-я статья УК. Доказать факт мошенничества можно, если должник сам признается в этом.

В-третьих, можно спросить юриста, как он будет оказывать законное давление на должника. Юрист должен рассказать свою стратегию действий. Если вам говорят, что это не ваши проблемы и не нужно в них погружаться, то это тоже повод задуматься.

Важно, чтобы давление на должника оказывали в законном поле, иначе на скамье подсудимых окажетесь уже вы. Вымогательство — это уголовно наказуемое преступление.

В-четвертых, стоит обратить внимание на систему ценообразования. Как правило, в компаниях, которые действительно разбираются во взыскании, есть небольшой аванс, который компенсирует трудозатраты юристов на составление документации. Большая часть мотивации специалистов должна быть привязана к проценту от размера взысканной суммы.

Если вас просят ежемесячно платить абонентскую плату за процедуру взыскания, то велика вероятность, что вы не получите денежные средства обратно. Юрист будет заинтересован в затягивание процедуры: чем дольше она идет, тем больше вы выплатите.

Если мотивация юриста привязана к результату (к фактическому поступлению денежных средств на ваш расчетный счет), то он будет стараться как можно быстрее провести все необходимые законные процедуры.

Еще важный момент, деятельность специалистов в сфере взыскания сравнима с деятельностью врачей. Как говорится, несколько врачей — несколько мнений. Можно обратиться в разные юридические компании, сопоставить их стратегии и понять, следуя нашим рекомендациям, какая из них больше соответствует алгоритму законного взыскания задолженности.

Главный совет — ни в коем случае не медлить. Самая главная ошибка предпринимателей — затягивание принятия решения о взыскании.

Как правило, это связано либо с хорошими отношениями, либо с боязнью потерять контрагента. Тогда следует понять, что тут сильнее: боязнь потерять контрагента или боязнь навсегда расстаться с деньгами.

Как известно, лучшее лечение — это профилактика. Чтобы избежать появления долга, используйте скоринговые системы для проверки контрагентов на возможность взыскания денежных средств еще до заключения с ними договоров. Это поможет избежать дебиторской задолженности и дальнейших проблем с поиском решений.





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