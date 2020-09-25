Как бизнесу получить налоговые льготы в условиях пандемии

Олег Мясников — кандидат юридических наук, руководитель налоговой практики юридической фирмы Howard Russia — собрал меры господдержки, которыми могут воспользоваться российские предприниматели в 2020 году.

Многие компании ощутили на себе последствия пандемии: резко упали доходы и пришлось оперативно реагировать на стремительно меняющуюся экономическую обстановку. В дополнение ко всему обострился кризис неплатежей в связи с дефицитом финансовых ресурсов.

Чтобы поддержать бизнес, власть разработала меры государственной поддержки.

Депутаты Государственной Думы наделили Правительство России полномочиями принимать чрезвычайные меры по стабилизации обстановки и предоставлению частному бизнесу налоговых льгот и преференций. В период с 1 января до 31 декабря 2020 года Правительство страны вправе издавать нормативные правовые акты, которые должны смягчить налоговые последствия пандемии.

Рассмотрим конкретные меры по защите бизнеса от негативных последствий распространения заболевания.

Освобождение от уплаты налогов

Начнем с того, что часть налогоплательщиков освободили от уплаты налогов за II квартал 2020 года.

В соответствии с Федеральным законом № 172 от 08.06.2020, от уплаты налогов освобождены следующие категории налогоплательщиков:

индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших отраслях экономики;

организации, которые включены на основании налоговой отчетности за 2018 год в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, занятые в наиболее пострадавших отраслях экономики;

социально ориентированные некоммерческие организации, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента РФ, субсидий и грантов в рамках специальных программ;

централизованные религиозные организации, учрежденные ими социально ориентированные некоммерческие организации;

некоммерческие организации, в наибольшей степени пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции.

Итак, бизнес получил временное освобождение от уплаты следующих налогов:

налог на прибыль организаций;

налог на имущество организаций;

акцизы;

налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

единый сельскохозяйственный налог;

единый налог на вмененный доход;

налог на доходы физических лиц;

налог, уплачиваемый на патентной системе налогообложения;

транспортный налог;

земельный налог;

торговый сбор.

Продление сроков уплаты налогов

Правительство России продлило организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса, сроки уплаты налогов и страховых взносов. Речь идет о следующих налогах:

налог на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год, — на 6 месяцев;

налог на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями, — на 3 месяца;

налоги (за исключением налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовые платежи по налогам за март и I квартал 2020 г. — на 6 месяцев, за апрель — июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 г. — на 4 месяца;

налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 г., — на 4 месяца.

Отсрочка (рассрочка) уплаты налогов

Кроме того, бизнес может рассчитывать на предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов. Этой преференцией могут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет об организациях, которые включены в реестр малого и среднего бизнеса, и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от эпидемии. Полный перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали от вируса, можно найти в постановлении Правительства России от 03.04.2020 N 434.

Назовем лишь некоторые организации, которые вправе претендовать на налоговые преференции: это авиакомпании, предприятия пассажирского транспорта, кинотеатры, музеи, зоопарки, фитнес-центры, санатории, туристические фирмы, гостиницы, рестораны, кафе, компании, оказывающие бытовые услуги населению, градообразующие организации и другие компании.

Для того, чтобы получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов, нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения компании. Подать заявление об отсрочке уплаты обязательных платежей нужно до 1 декабря 2020 года.

Получить отсрочку или рассрочку уплаты налогов можно на срок от 3 месяцев до 5 лет. На максимальный срок рассрочки вправе претендовать стратегические, системообразующие, градообразующие организации или организации, относящиеся к крупнейшим налогоплательщикам, при снижении доходов более чем на 50 процентов.

Запрет на проведение налоговых проверок

Правительство России приостановило проведение выездных налоговых проверок до 30 июня 2020 года.

В отношении налоговых проверок хотелось бы высказать несколько замечаний. Как известно, коммерческие компании регулярно проверяются разными государственными и частными организациями. Между тем, налоговые органы обращают внимание только на случаи неуплаты налогов, оставляя без внимания ситуации, когда налогоплательщик не воспользовался своими правами и не уменьшил налоговую базу по конкретному налогу. При этом налоговые органы стараются истолковать закон в пользу бюджета.

Аудиторские фирмы проверяют правильность составления бухгалтерской отчетности. Налогам уделяется крайне мало внимания. При этом правила налогового учета существенно отличаются от положений по бухгалтерскому учету.

К тому же стандарты бухгалтерского учета нацеливают главных бухгалтеров и аудиторов на большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, а не возможных доходов и активов.

В связи с этим представляется перспективным выявление скрытых налоговых резервов организации и анализ возможностей использованиях налоговых льгот и преференций. Для получения профессиональной помощи в этом направлении работы имеет смысл обратиться к внешним налоговым консультантам.

Будем надеяться, что приведенные меры поддержки помогут бизнесу выстоять в современных непростых условиях.

Фото на обложке: Shutterstock.