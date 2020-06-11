Советы юриста: как компании оформить права на софт

Мурат Мазуков, управляющий партнер «Мазуков и партнеры» , рассказывает, что нужно сделать компании, чтобы оформить права на софт, и почему важно соблюсти все формальности.

Компании-разработчики программного обеспечения не всегда должным образом подходят к вопросу защиты исключительных прав. Крупные компании не являются исключением, взять хотя бы нашумевшее дело «Антон Мамичев против Veeam».

Бывший работник Veeam Антон Мамичев создал программу eLearning Metadata Manager. При увольнении он предложил работодателю заключить лицензионный договор на использование программы и, не получив желаемого, обратился в суд.

Сторона Мамичева ссылалась на то, что исключительное право на программу принадлежит ему, поскольку программа была разработана им не в качестве служебного произведения.

Суд первой инстанции признал Мамичева автором программы и присудил в его пользу компенсацию в размере 23 млн рублей.

Хотя суд апелляционной инстанции это решение и отменил, отказав Мамичеву в полном объеме, Мамичев подал кассационную жалобу, поэтому говорить об окончательном результате судебного спора еще рано.

Таким образом, компаниям не стоит пренебрегать правильным юридическим оформлением прав на софт.

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Нужно ли регистрировать права на программу

Государственная регистрация Роспатентом программ для ЭВМ не обязательна и осуществляется только по желанию правообладателя. В результате регистрации правообладатель получает свидетельство.

Необходимо понимать, что свидетельство не всегда поможет доказать авторское право на программу в случае ее кражи, ведь Роспатент проверяет не работоспособность программы для ЭВМ, ее алгоритм и код, а всего лишь правильность поданного заявления.

Авторским правом охраняется именно исходный текст программы, а не сам алгоритм. Если некий плагиатор украдет идею и воспроизведет ее на другом языке программирования или запутает исходный код, отстоять свои интересы в суде будет трудно.

Таким образом, регистрация сама по себе не является панацеей от споров о принадлежности прав на ПО.

Если говорить о плюсах регистрации, то это:

Получение официального документа (свидетельства);

Удобство для бухгалтера — он может отражать в учете нематериальный актив;

Экономия времени, когда нужно доказать принадлежность прав на ПО;

Еще один бонус — капитализация стартапа, как правило, вырастает после оформления интеллектуальной собственности.

Как правильно закрепить отношения с работниками

По умолчанию, исключительное право на программу принадлежит работодателю (ст. 1295 ГК РФ), но тут зарыта собака. Если документы между работником и работодателем не будут оформлены надлежащим образом, то, несмотря на наличие нормы закона, работник может «увести» права на программу и запретить работодателю использовать ее.

Чтобы не допустить такого варианта развития событий, рекомендую придерживаться следующих правил:

Четко и ясно прописать в трудовом договоре функции, которые должен выполнять сотрудник (например, разрабатывать такую-то программу);

Разработать положение о служебном произведении и дать его под роспись сотрудникам на ознакомление;

Составить должностную инструкцию и точно так же получить подписи работников;

Для каждого проекта составлять служебное задание и доносить его до сотрудника (можно электронно);

Ежемесячно подписывать акт приемки работ (иногда это называют отчетом о проделанной работе — разницы нет), где будет зафиксировано, какую работу выполнил сотрудник;

Прописать в отдельном соглашении размер вознаграждения сотрудника за создание программы и порядок его выплаты (1295 ГК РФ). Закон напрямую предусматривает необходимость выплаты вознаграждения и отделяет этот институт от заработной платы;

Выплатить работнику вознаграждение.

Если компания будет придерживаться указанного выше алгоритма, то ей удастся избежать «кейса Мамичева».

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Как правильно закрепить отношения с фрилансером

Если программу разрабатывает фрилансер, то помимо договора авторского заказа с детально изложенным ТЗ нужно подписать с ним акт о приемке работ и зафиксировать факт оплаты по договору.

Не стоит забывать о риске того, что фрилансер может привлечь субподрядчика, а если субподрядчик не передаст исключительные права фрилансеру, то последний передаст компании пустышку.

Чтобы обезопасить себя, во-первых, выясните, собирается ли фрилансер разрабатывать программу самостоятельно. Во-вторых, включите в договор условие о том, что фрилансер заверяет (431.2 ГК РФ) компанию об обладании исключительными правами, а в случае нарушения этого пункта — выплачивает неустойку или возмещает потери в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ.

Как грамотно использовать режим коммерческой тайны

Чрезвычайно важным условием защиты вашей разработки является соблюдение конфиденциальности. Одним соглашением NDA не обойтись, поскольку российские суды по большей части относятся к этому документу скептически, особенно в отношениях с работниками.

Чтобы выстроить по-настоящему эффективную юридическую защиту от утечек тайной информации, следует ввести в отношении нее так называемый режим коммерческой тайны.

Не спешите говорить, что юрист снова разводит бюрократию. Я согласен, что наше законодательство далеко от идеала. И по причине недостаточной гибкости отечественного права (особенно трудового) приходится работать с тем, что имеется.

Чтобы ввести режим коммерческой тайны в отношении охраняемой информации, необходимо сделать следующее:

Прописать в трудовых договорах и должностных инструкциях факт действия в компании режима коммерческой тайны.

Определить перечень информации, которая будет коммерческой тайной, и зафиксировать его в письменном виде.

Прописать порядок обращения с конфиденциальной информацией и контроль за соблюдением такого порядка.

Вести учет лиц, получивших доступ к охраняемым данным.

Нанести на носители тайной информации гриф «Коммерческая тайна».

Поскольку за нарушение коммерческой тайны возможны разные виды ответственности, вплоть до уголовной, этот инструмент зарекомендовал себя как рабочий.

И напоследок — не забывайте пользоваться техническими средствами защиты

Как я уже говорил, если стороннее лицо воспроизведет алгоритм программы на другом языке программирования или запутает исходный код, будет сложно доказывать нарушение в суде, поэтому рекомендую использовать не только правовые, но и технические средства защиты авторских прав.

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Как достичь максимума

Не пренебрегайте регистрацией прав на ПО в Роспатенте. Грамотно закрепляйте отношения с непосредственными разработчиками программы, будь то штатные сотрудники или фрилансеры. Введите режим коммерческой тайны в отношении той информации, которую хотите защитить. Используйте не только правовые средства защиты, но и технические.

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