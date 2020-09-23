Цифровые кочевники: что с ними будет после пандемии?

Сейчас будущее индустрии путешествий очень неопределенно, и трудно сказать, когда цифровые кочевники вернутся к привычному образу жизни и будет ли он прежним. Бывалые путешественники рассказали, какие тенденции можно наблюдать уже сейчас.

За последние пять лет движение цифровых кочевников выросло в геометрической прогрессии, отчасти благодаря тому, что работать удаленно стало очень легко. По данным MBO Partners State of Independence Research Brief, в 2018 году 4,8 млн американцев считали себя цифровыми кочевниками, а еще 17 млн надеялись когда-нибудь ими стать.

Доступ к здравоохранению станет приоритетом

Синтия Фортлэйдж в течение трех десятилетий работала в сфере ИТ и привыкла работать удаленно. Она решила, что посвятит 2020 год путешествиям, и в марте отправилась в Колумбию. Она предпочла остаться там на время пандемии, и сейчас считает себя цифровым кочевником.

По ее мнению, здоровье и безопасность станут более актуальной проблемой, чем когда-либо прежде. Хотя многие и раньше покупали страховку перед поездкой (зачастую из соображений экономии), тогда не было глобальной угрозы, о которой нужно помнить. Теперь перед путешествием придется изучить статистику заболевших и требования местных органов здравоохранения, а также найти ближайшие больницы и узнать, какие услуги они оказывают. Это определенно будет сложнее, чем до пандемии, но для тех, кто готов пойти на риск, это все еще возможно.

Авиаперелеты станут труднее и дороже

Часть привлекательности движения цифровых кочевников — экономия денег. Например, в США, если вы находитесь за пределами страны 330 из 365 дней, то платите налог только на часть дохода свыше $100 тысяч. Кроме этого, так можно управлять затратами на жизнь: очевидно, что гораздо дешевле снять квартиру, в столице Перу Лиме, чем в Нью-Йорке. И если вы перемещаетесь в пределах одного континента, заказываете заранее или набираете очки, полеты, как правило, обходятся не так дорого. По крайней мере, так было раньше.

Поскольку авиакомпании борются за выживание, стоимость полетов выросла, а количество рейсов сократилось. Хотя в настоящее время нет данных о долгосрочных последствиях для авиаотрасли, можно с уверенностью предсказать, что она не восстановится в одночасье, и даже в течение нескольких месяцев. То же самое верно и для городов, которые раньше были заполнены иностранцами и дистанционными работниками. Из-за этого направления, которые предпочитают цифровые кочевники, изменятся.

Это означает, что страны, которые в основном специализировались на туризме, сильно пострадают, и цифровым кочевникам придется в первую очередь учитывать социально-экономические условия в этих местах. Сюда же относятся и социальные волнения.

Путешествия станут еще медленнее, чем сейчас

Триш Кеннелли уволилась с работы в сфере консалтинга в 2015 году, продала почти все, чем владела, и переехала в Европу, чтобы стать одним из первых сотрудников Remote Year. Пять лет спустя она руководила удаленной командой из более чем 40 сотрудников по всему миру, посетила 60 стран и дважды меняла работу. Перед разгаром пандемии она была в Лондоне и готовилась к двухнедельному акселератору с сотнями иностранных гостей. Когда мероприятие отменили в самый последний момент, Кеннелли и ее партнер решили снять дом в Португалии, чтобы переждать карантин. Сейчас они живут в Сан-Мигеле, главном острове Азорских островов.

«Я считаю, что мой образ жизни не определяется местонахождением, — говорит Кеннелли. — Для меня "дом" — это то место, где я нахожусь в данный момент. Ничего из этого не изменилось из-за пандемии, хотя теперь я путешествую по-новому».

Самое значительное изменение, которое она пережила, — то, какими медленными стали путешествия. Вместо того, чтобы сесть в самолет и быстро улететь в другой город, страну или континент, ей пришлось находиться в одном месте пять месяцев, за которые она совершила только один перелет. Большинство цифровых кочевников соответствуют своему званию: перемещаются часто и по настроению.

Теперь же мысль о том, чтобы перемещаться так небрежно, кажется опасной и пугающей. «Я не собираюсь путешествовать на большие расстояния, пока это снова не станет полностью безопасно и ответственно. Но невозможно сказать, когда это будет», — говорит Кеннелли. В ближайшие пару лет она планирует жить в более медленном темпе, но все же быть независимой от своего местоположения.

В некоторые регионы путешествовать станет опаснее, чем другие

В августе 2016 года Алиенор Салмон оставила свою работу в ООН, чтобы отправиться в Латинскую Америку, чтобы научиться танцевать с нуля. Решение далось ей легко, когда она поняла, что большую часть своей работы— исследования, написание текстов, редактирование и общение — она может делать в интернете. Она начала работать фрилансером, чтобы поддерживать себя в форме во время перерыва в карьере, а затем посвятила жизнь своему увлечению. За последние четыре года она работала над различными проектами, и скоро откроет свое собственное агентство.

До начала COVID-19 она обосновалась в Мехико, часто путешествуя по соседним странам. Хотя ей было трудно вернуться домой, в марте она отправилась в Великобританию, после того как ей посоветовали сделать это в посольстве. Теперь она снова путешествует, но только в пределах континента. «В Европе страны принимают серьезные меры, чтобы люди могли безопасно путешествовать. Об этом сообщается на таких сайтах, как Airbnb и Booking.com, — говорит она. — Пандемия дала мне понять, что мне важно иметь базу, и что постоянно быть в разъездах — уже не самый надежный образ жизни. Цель моей нынешней поездки в Европу — выбрать потенциальный дом».

Удаленная работа стала откровением для компаний

Сахин Бойдас, основатель и CEO RemoteTeam.com, считает, что однажды образ жизни цифровых кочевников станет популярнее, чем когда-либо. Поскольку пандемия показала, насколько эффективными и продуктивными могут быть сотрудники, когда они не привязаны к рабочему столу. Многие компании вообще изменили свое представление о штаб-квартире.

«Переход на удаленный режим из-за пандемии послужил экспериментом для многих компаний — и далеко не все вернутся в офис», — говорит он.

Он предсказывает, что тренд будет развиваться благодаря технологическим фирмам, которые решают такие проблемы, как плохое интернет-соединение и цифровая безопасность при удаленной работе, а также предлагают инструменты для совместной работы.

Хотя это может показаться нелогичным, Бойдас говорит, что пандемия сделала больше, чем заставила всех понять удаленную работу; она также обеспечила столь необходимый сдвиг в сознании. Раньше многие боялись потерять работу, если отправятся путешествовать и войдут в систему из другого часового пояса. Или же они не могли полностью осознать концепцию получения дохода или продолжения карьеры нетрадиционным способом. Теперь эта тревога позади. Вместе с этим многие могут испытывать растущее желание покинуть свой дом, свой город, свое государство и свою страну. В конце концов, зачем ставить Бали на фон в Zoom, когда вы можете просто пожить там несколько месяцев?

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