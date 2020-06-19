Путешествия в период пандемии: как обезопасить себя, если оставаться дома уже невозможно?

До коронавируса мало кто долго раздумывал, прежде чем снять номер, арендовать квартиру или загородный дом. Но теперь мы должны учитывать вероятность заражения. Даже если мы готовы пойти на риск, связанный с транспортом, нельзя забывать о том, что место назначения тоже может быть небезопасно.

После месяцев карантина нам не терпится отправиться в путешествие — на ночь, на выходные или на все лето. Некоторые страны уже начали открывать границы, и скоро поездки могут вернуться в нашу жизнь, но на определенных условиях.

В чем заключается проблема

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) предупреждают, что путешествия повышают шансы получить или распространить COVID-19. Туристическая индустрия относится к этому серьезно: Американская ассоциация отелей и гостиниц и Ассоциация управления арендой жилья для отдыха выпустили рекомендации для гостиничных операторов.

Вне зависимости от того, какое жилье будет выбрано для отдыха, основная проблема в том, что вы можете оказаться в тесном контакте с инфицированным (на расстоянии менее 2 м). Эта вероятность повышается во время путешествия. Помните, что человек с COVID-19 может быть заразен и до того, как у него появятся симптомы. Нужно предполагать, что все вокруг вас могут быть заражены. В том числе и вы.

Контакт с зараженными поверхностями вызывает меньше беспокойства, но этот фактор тоже стоит учитывать. Уже известно, что коронавирус был обнаружен на поверхностях в гостиничных номерах. Старайтесь свести к минимуму контакт со столешницами, стульями, раковинами и пододеяльниками, которые не были очищены или продезинфицированы.

Ситуацию усложняет то, что структура и масштабы COVID-19 могут быть разными даже в одном и том же регионе. Предписания органов общественного здравоохранения также различаются, поэтому перед поездкой ознакомьтесь с локальными рекомендациями.

Что учесть перед бронированием

Нельзя защитить себя на 100%, но есть способы сделать проживание в гостинице безопаснее. Помните, что они зависят от типа размещения: например, в отличие от отелей или арендованных домов, в кемпингах обычно есть только общие ванные комнаты. Перед тем, как бронировать жилье, узнайте, как его владелец пытается снизить риск заражения — изучите сайт или позвоните ему.

О чем нужно спросить

Как обеспечивается чистота воздуха. Уборка должна проводиться регулярно и с помощью одобренных продуктов. Спросите, есть ли в местах общего пользования возможность помыть или продезинфецировать руки. Также должны использоваться такие технические средства, как усиление вентиляции или фильтры HEPA (High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц) в системе вентиляции. Если они отсутствуют, стоит взять с собой портативный очиститель воздуха с HEPA. Также можно открыть окна и поставить у окна вентилятор, чтобы увеличить приток воздуха.

Есть ли бесконтактные инструменты, например, цифровые ключи.

Какие правила действуют в отношении масок и медицинских осмотров для гостей и персонала отеля.

Как соблюдается дистанция между посетителями? В аренду сдается только каждый второй номер? Разрешается ли арендовать номер на одну ночь, что увеличивает количество людей и, следовательно, повышает риски? Лучше отказаться от мест, где можно арендовать жилье на день.

Как обеспечить безопасный отдых

Убедившись, что руководство гостиницы добросовестно выполняет обязанности, сделайте все возможное, чтобы свести к минимуму взаимодействия с людьми. Носите маску и соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах. Как можно меньше находитесь в таких закрытых, плохо вентилируемых помещениях, как лифты. Не прикасайтесь к контактным поверхностям в общественных местах — кнопкам вызова лифта, дверным ручкам, обеденным столам и стульям: вряд ли их дезинфицировали после каждого человека. После посещения мест общего пользования мойте руки или пользуйтесь дезинфицирующим средством для них. Если спортзалы и бассейны открыты, соблюдайте дистанцию, надевайте маску и протирайте оборудование до и после использования.

Положите в пластиковые пакеты на молнии те личные вещи, к которым могут прикоснуться другие люди, например, водительские права, кредитную карту и ключи. Возьмите дополнительные пакеты, чтобы положить в них вещи после дезинфекции. Сами несите свой багаж или организуйте бесконтактную доставку.

Дезинфицируйте поверхности в соответствии с указаниями CDC. Откажитесь от уборки номеров. Попросите убрать декоративные подушки и пододеяльники до вашего прибытия.

Старайтесь питаться как можно безопаснее: приносите еду с собой или заказывайте ее в номер. Разумный вариант — обедать на открытом воздухе. Если вы едите в помещении, убедитесь, что там есть вентиляция, а между столами сохраняется дистанция.

Возьмите в поездку маски на каждый день или моющее средство, чтобы стирать их. Вам также понадобится дезинфицирующее средство или дезинфицирующие салфетки для рук и поверхностей и бумажные полотенца.

Помните: даже выполняя все пункты из этого списка, мы все равно не можем исключить вероятность заражения. Сейчас не рекомендуется путешествовать без необходимости. Возможно, вам требуется отдых, но COVID-19 никогда не отдыхает.

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