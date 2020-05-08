Переночевать в другой комнате и заблудиться: как создать ощущение отпуска в изоляции

Полноценные отпуска могут вернуться в нашу жизнь еще не скоро, а желание сменить обстановку в изоляции усиливается с каждым днем. Но при желании создать настроение поездки можно и в ближайшие выходные. Вот как это сделать.

Дэн Киран, автор книги «Ленивый турист: искусство медленного путешествия», считает, что staycation (от англ. stay — оставаться и vacation — отпуск, то есть отдых без поездок куда-либо) — это будущее туриндустрии, по крайней мере, на следующие один-два года, так как после завершения пандемии люди станут осторожнее и будут реже летать в дальние страны. Международные поездки возобновятся, но эксперты уже прогнозируют, что многие аспекты отрасли, от медицинских осмотров до личной гигиены, изменятся.

«Мое любимое занятие — выйти из дома в другом направлении, — говорит Киран. — Не давайте себе время на изучение места, а лучше поразмыслите, где находитесь, и постарайтесь заблудиться, чтобы получить это ощущение из путешествий». Он предлагает исследовать окрестности в роли иностранного туриста: выйти на незнакомую улицу и не пользоваться навигатором, чтобы ощутить дух авантюризма, по которому многие так скучают.

В квартире тоже можно добиться чувства новизны: поспать в другой комнате или в другом ее углу, а если речь идет о доме, то разбить палатку во дворе. «Вы можете принести спальный мешок в гостиную, поспать с детьми или разбить лагерь в саду. Если вы определите, что больше всего любите в путешествиях, то на самом деле довольно легко найдете эквивалент, который не требует перемещения в другую географическую точку», — добавил Киран.

Киран — сторонник медленных путешествий, концепции, которая насчитывает десятки лет и выступает против быстрого туризма, к которому привыкло большинство из нас. Это движение отвергает коммерциализацию путешествий и призывает туристов сходить с протоптанных троп, чтобы исследовать местную культуру, еду и особенности жизни. Это означает, что путешественник может провести в определенном месте больше времени, чем планировал изначально, и готов в любой момент поменять маршрут. «Здесь не так много правил. Это лишь требует от вас быть открытыми для чего-то нового», — говорит Киран. Он считает, что коронавирус может стать «важным моментом для медленных путешествий».

Практиковать медленные путешествия можно даже в своем городе, так как эта философия поощряет тесное взаимодействие с местным сообществом. «Когда мы путешествуем, то отправляемся в разные части мира, чтобы активировать другой способ восприятия жизни, и это толкает наши мысли в другом направлении», — отмечает Киран.

«На самом деле, путешествие не касается физического местоположения. Медленное путешествие — это образ мыслей», — подчеркивает он. Хотя новые места запускают другое мировосприятие гораздо быстрее, Киран считает, что путешествия прежде всего меняют наше представление об окружении, и поэтому предлагает заблудиться в своем городе.

Марти Немко, карьерный и личный консультант, всегда был сторонником staycation. По его мнению, сейчас людям особенно важно понимать, сколько приятных занятий доступны дома «без каких-либо затрат или хлопот».

«По моему опыту, staycation обеспечивает куда более удачное соотношение наслаждения и дискомфорта, чем обычный отпуск. Делать дома все, что вы хотите, — это еще большее удовольствие», — убежден Немко.

Поначалу отдых в знакомом месте может показаться скучным, поэтому Немко предлагает заняться небольшим проектом, например ремонтом дома или изучением новых рецептов. В недавней статье в Psychology Today он даже ввел термин projation (от англ. project — проект и vacation — отпуск).

«Вы можете написать сценарий, за который давно хотели взяться, или освоить хобби, которое даст ощущение цели. Даже если вы сделаете комнату более пригодной для жизни, это уже станет чем-то, что вы сделали для себя или для мира», — добавляет Немко.

В интернете много спорят о продуктивности в изоляции, и в первую очередь это делают сотрудники креативной индустрии, которые работают из дома. Одни говорят, что надо наращивать свою эффективность, а другие — что надо делать то, что лучше для тела и головы. Даже короткий staycation — это неструктурированное время, которым вы можете распоряжаться так, как хотите.

Людям, которые сейчас работают удаленно и не могут получить дополнительные дни отдыха к субботе и воскресенью, Немко предлагает регулярно устраивать микроперерывы или изменить график так, чтобы он соответствовал личным потребностям.

«Сейчас вы можете добавить свободы в рабочую жизнь, потому что начальник не стоит у вас за плечом. Вы гендиректор своей жизни. Встаньте со стула, когда захотите, прогуляйтесь или почистите ванну», — советует он. Немко улучшает свой день «наноперерывами», короткими промежутками времени, в которые он смотрит забавные видео на Youtube или медитирует. «Даже минута без мыслей о работе может очень освежать. Самое сложное — не растянуть эту минуту на полчаса».

Многие эксперты ожидают, что после возобновления поездок туристы будут выбирать сельскую местность с меньшим количеством людей. Среди горожан может стать популярной краткосрочная аренда домов в отдаленных местах. Например, Getaway House, американский стартап, сдающий в аренду маленькие жилища, продолжает работать в большинстве городов даже во время пандемии, и автофургоны с удобствами пользуются спросом.

«Я думаю, что многие будут искать локации, которые находятся недалеко от дома или напоминают о нем, что можно считать значительным и позитивным сдвигом, — считает Киран. — Люди могут осознать, что им не нужно ехать в другое место, чтобы испытать радостное волнение и приток энергии».

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