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Истории

В изоляции захотелось сделать пирсинг или отрастить бороду? Это не скука, а механизм выживания

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

По соцсетям заметно, что в изоляции многим людям захотелось радикально изменить внешность. Они самостоятельно красят и стригут волосы, делают пирсинг и даже татуировки. Издание Wired расспросило ученых и выяснило, что это не просто скука, а куда более сложный механизм выживания.

В изоляции захотелось сделать пирсинг или отрастить бороду? Это не скука, а механизм выживания

Пока никто не изучал массовую тягу к смене имиджа во время длительной пандемии, поэтому ученые могут лишь строить предположения. Кристофер Олдстоун-Мур, исследователь в области гендера из Университета Райта, считает, что ответы на некоторые вопросы находятся в прошлом. Например, сейчас многие взялись отращивать бороды. Олдстоун-Мур указывает, что в древнее время и средние века этот элемент внешности ассоциировался с воинами и мужественностью. Сегодня борода может восприниматься как демонстрация стойкости. «Психологически это может быть своего рода декларацией здоровья и силы духа. Это способ сказать: "Я крепок. Я могу противостоять невзгодам"», — говорит исследователь

Изменения в имидже, которые приносят реальную физическую боль, в том числе пирсинг и татуировки, могут выполнять аналогичную функцию: показывать превосходство человека на трудностями и напоминать, на что он способен.

Желание изменить внешность также может быть желанием изменить хоть что-то, что находится под нашим контролем. По словам Ким Джонсон, почетного профессора Миннесотского университета, в котором она изучала социальную психологию моды, создание нового имиджа после катастрофического события — довольно распространенное явление. «Женщины, подвергшиеся сексуальному насилию, часто меняют внешность после нападения. Это обновление чувства контроля», — объясняет Джонсон. «Применительно к коронавирусу причина может заключаться в мысли "я не могу контролировать вирус, но я могу контролировать свою внешность"», — добавила она. Усиленные тренировки и заботу о здоровье в изоляции можно трактовать аналогичным образом.

Некоторые люди, особенно отращивающие бороды, делают это, чтобы как-то отметить важный период. Олдстоун-Мур называет это «квестовой бородой»: ее можно увидеть у спортсменов, выходящих в плей-офф, или друзей, участвующих в No Shave November («Ноябрь без бритья»). Часто эти бороды сбривают после окончания сезона плей-офф, но некоторые люди используют это изменение во внешности, чтобы показать: они переступили определенный порог. «Это говорит: "Сейчас я другой, не такой, как раньше", — говорит Олдстоун-Мур. — Это борода Эл Гора, борода Дэвида Леттермана». Сейчас люди проводят много времени в размышлениях наедине с собой, поэтому эстетические прозрения вполне возможны.

Кроме того, сейчас риск ниже обычного. «Личные контакты ограничены и находятся под контролем, поэтому вы можете выбирать, кто вас видит, а кто не видит, — отмечает Джонсон. — Это хорошее время, чтобы поэкспериментировать с внешностью, потому что за время изоляции она может вернуться к прежнему виду и никто не узнает о переменах». У этого мнения тоже есть подтверждение: обычно мужчины впервые пробуют отращивать бороды именно в отпуске.

«Один из самых интересных для меня вопросов: сколько из этих экспериментов мы сохраним после вспышки коронавируса. Она может привести к появлению совершенно новых трендов», — заключил Олдстоун-Мур.

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