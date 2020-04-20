Три решения, которые могут перевернуть индустрию моды
Основой фэшн-бизнеса остаются технологии более чем 25-летней давности, убежден Лоуренс Ленихан, сооснователь и председатель правления модного холдинга Resonance. По его мнению, их дополнили только e-commerce и логистика «последней мили», но текущий кризис может запустить еще три важных процесса.
Отказ от запасов
Чтобы радикально изменить индустрию моды, нужно отказаться от запасов продукции и перевести бизнес в формат сервиса по запросу. Вот как это будет выглядеть.
- Производителям не понадобится хранить несезонные товары, которые уже потеряли всякую ценность. Они смогут мгновенно приостанавливать работу фабрик и перезапускать их через несколько дней для создания актуальных вещей.
- Ритейлерам не придется принимать решения о закупках за шесть месяцев до того, как им понадобится товар. Магазины будут пополняться несколько раз в неделю напрямую с фабрик, и это сведет к минимуму риск формирования большого неудачного заказа.
- Бренды сделают почти каждый элемент бизнеса переменным. Они будут увеличивать или уменьшать предложение в зависимости от спроса. Им не потребуются склады, так как товары начнут привозить прямо с фабрик. Они смогут отказаться от распродаж избыточных запасов. Они станут производить дополнительные партии популярных вещей и освободятся от платы за хранение невостребованных позиций.
- Мода станет гораздо экологичнее. По самым скромным подсчетам, 30% ежегодного объема фэшн-продукции никто не покупает, после чего она попадает на свалки или сжигается. Экологическая устойчивость начинается с разумного производства.
В итоге компании из модной индустрии приобретут другой вид: у них станет меньше накладных расходов и больше автоматизированных процессов. Но сфера будет здоровой и предложит больше возможностей как работникам, так и инвесторам.
Прозрачная цепочка поставок
Производство по запросу означает, что продукт существует только тогда, когда он нужен. Распределенное производство означает, что оно существует только там, где требуется. Например, в начале этого года в Китае закрылись фабрики, но их задачи могли бы взять на себя площадки в Бойсе, штат Айдахо, или Сан-Паулу.
Распределенное производство обеспечивает:
- устойчивость цепочки поставок за счет диверсификации географического риска;
- доступ к клиентам в режиме реального времени на широком спектре рынков;
- снижение нагрузки на транспорт;
- избежание пошлин;
- создание локальных рабочих мест;
- улучшение экологической обстановки.
Сеть из тысяч производственных узлов казалась фантастикой еще пять лет назад. Но теперь миллиарды блокчейн-контрактов, управляющие производством и доставкой отдельных заказов, делают это возможным.
Возвращение к творчеству
Сегодня ошибки обходятся брендам слишком дорого. Но в мире, где товары производятся по запросу в режиме реального времени, ничего не зависит от объема. Компания может проектировать, продавать и изготавливать одну вещь так же эффективно, как и тысячу вещей. К фэшн-индустрии может вернуться то, что она потеряла, — дух творчества.
Мода — это сфера искусства, а не науки. Мы забываем об этом, когда говорим о создании дизайна и прогнозировании трендов с помощью искусственного интеллекта. Слишком много денег было вложено в автоматизацию тех процессов, которыми занимаются талантливые люди (например, дизайн), и слишком мало в области, где технологии действительно нужны (например, в цепочку создания ценности). Я предлагаю использовать науку, чтобы расширить возможности искусства. Сейчас это уже не фантазия, а реальность.
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