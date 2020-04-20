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Истории

Три решения, которые могут перевернуть индустрию моды

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Основой фэшн-бизнеса остаются технологии более чем 25-летней давности, убежден Лоуренс Ленихан, сооснователь и председатель правления модного холдинга Resonance. По его мнению, их дополнили только e-commerce и логистика «последней мили», но текущий кризис может запустить еще три важных процесса.

Три решения, которые могут перевернуть индустрию моды

Отказ от запасов

Чтобы радикально изменить индустрию моды, нужно отказаться от запасов продукции и перевести бизнес в формат сервиса по запросу. Вот как это будет выглядеть.

  • Производителям не понадобится хранить несезонные товары, которые уже потеряли всякую ценность. Они смогут мгновенно приостанавливать работу фабрик и перезапускать их через несколько дней для создания актуальных вещей.
  • Ритейлерам не придется принимать решения о закупках за шесть месяцев до того, как им понадобится товар. Магазины будут пополняться несколько раз в неделю напрямую с фабрик, и это сведет к минимуму риск формирования большого неудачного заказа.
  • Бренды сделают почти каждый элемент бизнеса переменным. Они будут увеличивать или уменьшать предложение в зависимости от спроса. Им не потребуются склады, так как товары начнут привозить прямо с фабрик. Они смогут отказаться от распродаж избыточных запасов. Они станут производить дополнительные партии популярных вещей и освободятся от платы за хранение невостребованных позиций.
  • Мода станет гораздо экологичнее. По самым скромным подсчетам, 30% ежегодного объема фэшн-продукции никто не покупает, после чего она попадает на свалки или сжигается. Экологическая устойчивость начинается с разумного производства.

В итоге компании из модной индустрии приобретут другой вид: у них станет меньше накладных расходов и больше автоматизированных процессов. Но сфера будет здоровой и предложит больше возможностей как работникам, так и инвесторам.

Прозрачная цепочка поставок

Производство по запросу означает, что продукт существует только тогда, когда он нужен. Распределенное производство означает, что оно существует только там, где требуется. Например, в начале этого года в Китае закрылись фабрики, но их задачи могли бы взять на себя площадки в Бойсе, штат Айдахо, или Сан-Паулу.

Распределенное производство обеспечивает:

  • устойчивость цепочки поставок за счет диверсификации географического риска;
  • доступ к клиентам в режиме реального времени на широком спектре рынков;
  • снижение нагрузки на транспорт;
  • избежание пошлин;
  • создание локальных рабочих мест;
  • улучшение экологической обстановки. 

Сеть из тысяч производственных узлов казалась фантастикой еще пять лет назад. Но теперь миллиарды блокчейн-контрактов, управляющие производством и доставкой отдельных заказов, делают это возможным.

Возвращение к творчеству

Сегодня ошибки обходятся брендам слишком дорого. Но в мире, где товары производятся по запросу в режиме реального времени, ничего не зависит от объема. Компания может проектировать, продавать и изготавливать одну вещь так же эффективно, как и тысячу вещей. К фэшн-индустрии может вернуться то, что она потеряла, — дух творчества.

Мода — это сфера искусства, а не науки. Мы забываем об этом, когда говорим о создании дизайна и прогнозировании трендов с помощью искусственного интеллекта. Слишком много денег было вложено в автоматизацию тех процессов, которыми занимаются талантливые люди (например, дизайн), и слишком мало в области, где технологии действительно нужны (например, в цепочку создания ценности). Я предлагаю использовать науку, чтобы расширить возможности искусства. Сейчас это уже не фантазия, а реальность.

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