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«Меня пригласили в Нью-Йорк, Копенгаген и Париж». Зачем маленькому fashion-бренду участвовать в Неделе моды

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Анна Шендерова
Анна Шендерова

Основатель Para Ruk Israel

Софья Федосеева

Анна Шендерова семь лет живет в Израиле и три из них развивает свой бренд украшений и шелковых аксессуаров Para Ruk Israel. В прошлом году она приняла участие в дизайнерском шоуруме при Tel-Aviv Fashion Week, и теперь делится опытом с начинающими fashion-предпринимателями. 

Анна рассказывает, как попасть на одну из зарубежных Недель моды, не затрачивая сотни тысяч на создание коллекции, и выжать из этого максимум для своего бизнеса. 

«Меня пригласили в Нью-Йорк, Копенгаген и Париж». Зачем маленькому fashion-бренду участвовать в Неделе моды

Зачем бренду участвовать в Неделе моды

Неделя моды — главное событие fashion-индустрии как для модных домов, так и для всех причастных: покупателей, байеров, журналистов, блогеров и фэшионист. Это колоссальный инфоповод, прекрасный PR-ход и возможность открыть волшебную дверь для новых проектов и предложений.

Узнаваемость, привлечение новой аудитории, знакомство с байерами, стилистами и редакторами модных изданий — одни из тех приятных бонусов, которые вы можете получить, если будете правильно планировать свое участие.

Это также возможность создать buzz-эффект вокруг вашего бренда. Но нужно постараться, чтобы не потратить деньги впустую.


Сколько стоит участие 

Участие в Неделе моды — платное. Цена варьируется в зависимости от города и значимости события, а также от того, планируете ли вы участвовать в показе или в шоуруме. 

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К примеру, участие в дизайнерском шоуруме на тель-авивской Fashion Week обошлось мне в районе $600 только за стенд, не включая затраты на создание продукции, оформление стола, подготовку раздаточных материалов, подарков для клиентов и журналистов. 

Участие в показе на Неделе моды в Нью-Йорке обойдется значительно дороже — от $4500, не включая все остальные затраты: перелет, проживание, создание коллекции и прочее.

Поучаствовать в шоу-руме при Неделе моды в Копенгагене выйдет в районе $200–300, опять же, не включая сопутствующих расходов.



Окупаемость такого события во многом зависит от того, как вы к нему подготовитесь: нужны буклеты с фотографиями и описанием коллекций для байеров, красиво украшенный стенд для клиентов, правильная подача и активности вокруг вашей стойки. По своему опыту могу сказать, что я вышла в плюс и получила с продаж в два раза больше, чем потратила на организацию и оплату участия.

Но даже если сейчас ваши расходы не окупились, рассматривайте такой инфоповод как долгосрочное вложение. Ведь велика вероятность, что после мероприятия к вам обратятся стилисты модных изданий и попросят ваши изделия для фотосессии. А может быть, на вас выйдет байер и захочет выкупить несколько изделий или целую коллекцию для шоурумов. 


Как подготовиться 

Приведу свой пример: у меня было две недели, чтобы подготовиться к тель-авивской Неделе моды. Этого времени достаточно, чтобы:

  • провести ревизию товара, который есть в наличии;
  • подготовить всю печатную продукцию — флаеры, визитки, каталоги;
  • выслать приглашения журналистам и блогерам; 
  • продумать программу возле своего стенда;
  • оповестить всех клиентов через соцсети или почтовую рассылку;
  • спланировать презентацию и декор своего стола или стенда — чем он будет отличаться от остальных и как привлечет гостей мероприятия. 

Кроме того, организаторы заранее предоставили список журналистов, которые будут освещать мероприятие, и предложили сделать для них подарки. Я придумала наборы: шелковая маска для сна и мыло, которое делает моя знакомая в Израиле. 



В итоге с каждым из журналистов меня познакомили лично, каждому я вручила подарок и рассказала о себе. С некоторыми из них мы продолжили общаться уже после Недели моды. 


Как привлечь внимание

  • Создавайте движ вокруг своего стенда. Например, у меня в каждый из трех дней мероприятия были разные приглашенные стилисты, с которыми мы вместе выходили в прямой эфир, и каждый из них рассказывал об изделиях моего бренда.
  • Используйте соцсети. Я рассказывала о своем участии в Неделе моды в Facebook и Instagram. Некоторые смотрели наши эфиры первые два дня, а на третий — приходили лично. Кто-то специально приезжал из отдаленных городов, чтобы познакомиться со мной. Кто не мог приехать — смотрел эфиры и делал заказы онлайн.
  • Общайтесь с местными блогерами, журналистами и редакторами порталов. Приглашайте их к себе. Для них это – материал для статьи, для вас — возможность рассказать о себе и бесплатно попасть в издание. Перед мероприятием я составила список известных мне СМИ, блогеров и лидеров мнений и всех пригласила посетить мой стол в шоуруме. В итоге в местных изданиях и блогах вышли три статьи с упоминаниями моего бренда, не считая публикаций в соцсетях, где меня отмечали клиенты и гости нашего шоурума.

Что в итоге

Участие в Неделе моды поднимает ваш бренд на другой уровень. Это престижно и говорит о качестве вашей работы, ее востребованности и признании не только в отдельном комьюнити, но и на международном уровне. 

Новые клиенты, новые заказы, предложения о съемках, а в дальнейшем и приглашения на разные события в рамках других Недель моды — это тот эффект, который вы можете получить.

Например, я после Недели моды познакомилась со стилистами Vogue USA и Hello Russia, мы договорились об использовании моих аксессуаров в их съемках. Кроме того, ко мне обратилась стилист местного израильского издания — журнала  לאשה («Для женщины») — и взяла мои изделия для съемок, которые, как я узнала, проходили в Италии.



Участие в таком большом событии может открыть настоящий ящик Пандоры — в хорошем смысле. Разве я могла себе представить, что после Tel-Aviv Fashion Week меня пригласят в Нью-Йорк, Копенгаген и Париж? Но такие возможности действительно открылись для моего маленького бренда после того, как я заявила о себе своим участием в местном fashion-событии.


Как получить максимум

Готовьтесь заранее. Продумайте концепт вашего стенда, позаботьтесь об интересных встречах на мероприятии и задействуйте все каналы для того, чтобы разместить информацию об этом событии и своем участии в нем. 

Фото в тексте и на обложке: Лия Гельдман

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