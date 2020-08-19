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Истории

«Почти то же самое»: японские туристы пробуют новый формат путешествий

Истории
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

56-летний бизнесмен Кадзуо Иноуэ и его жена стали одними из первых клиентов First Airlines — японской компании, организующей путешествия в виртуальной реальности. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, этот рынок быстро растет.

«Почти то же самое»: японские туристы пробуют новый формат путешествий

«Я часто езжу за границу по делам, но никогда не бывал в Италии, — рассказывает Иноуэ. — Мне понравился новый способ путешествий — все выглядело очень реалистично».

Пассажиры сидят в креслах первого или бизнес-класса в помещении, имитирующем салон самолета. Им подают еду и напитки, а на плоских экранах неспешно проплывают облака. В начале «полета» даже проводится привычная демонстрация спасательного оборудования — жилета и кислородной маски. Надев очки виртуальной реальности, можно совершить захватывающее цифровое путешествие не только в Италию, но и в Париж, Нью-Йорк, Рим или на Гавайи.

Фото: Unsplash

Коронавирус привел к практически полной остановке туристического бизнеса в Японии: представители крупнейшей авиакомпании страны ANA Holdings сообщили, что в июне количество зарубежных полетов упало на 96%. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в прошлом месяце предсказала, что полное восстановление мировых показателей перевозки пассажиров произойдет не раньше 2024 года. Тем временем в First Airlines количество бронирований выросло примерно на 50% с начала пандемии.

«У нас есть клиенты, которые привыкли ездить на Гавайи каждый год. В этом году они могут сделать это с помощью новых технологий», — рассказывает президент компании Хироаки Абэ.

По данным телерадиокомпании NHK, в Японии зарегистрировано более 50 тысяч заболевших и около тысячи умерших от коронавируса. Из-за второй волны инфекции, начавшейся в июле, восстановление внутреннего туризма отложилось на неопределенный срок.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

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