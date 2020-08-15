Пять корейских стартапов в области VR/AR

Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) развиваются с огромной скоростью: их востребованность существенно увеличилась в период самоизоляции. Корейские стартапы регулярно создают инновации в этой сфере.

1. EVR Studio

Приключенческая VR-игра Project M. от EVR Studio была впервые представлена публике в 2016 году на Seoul Unreal Summit и напоминает фильм с подробно прописанными персонажами. При ее создании использовалась технология искусственного интеллекта.

EVR Studio выпустила еще две коротких игры, действие которых происходит в мире Project M: Dream и Daydream, а в июне 2018 добавила в проект двух новых героинь. Технология виртуальной реальности позволяет игрокам общаться с друзьями, прыгать с парашютом и отдыхать на пляже. EVR Studio получила начальное финансирование от Kakao Ventures и Altos Ventures.

2. Gaudio Lab

Этот стартап стремится обеспечить непревзойденное качество звука с помощью технологий AR/VR. Gaudio Labs разработала несколько программ, которые интегрируют интерактивный звук в 360-градусный контент. Интерактивная бинауральная технология объединяет аудио и видео в соответствии с положением головы. Стартап работает в партнерстве с Tiledmedia и NexStreaming и настраивает решения для таких компаний, как Honda и Naver. Команда проекта получила несколько патентов на новые технологии и разработала алгоритмы на основе знаний в области акустики, психоакустики и обработки сигналов. Стартап стал победителем конкурса AMD Studios VR Awards 2017: Инновационная компания года в сфере VR.

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3. Visual Camp

Стартап разработал алгоритмы отслеживания взгляда в мобильной среде, виртуальной и дополненной реальности. Технология VisualCamp позволяет изучать особенности использования смартфонов и VR/AR-дисплеев, помогает анализировать поведение студентов во время онлайн-занятий, следить за взглядом водителя и т.д. Технологии стартапа, запущенного в 2014 году, изначально были оптимизированы для мобильных устройств: компании удалось создать эффективные алгоритмы, увеличивающие быстродействие и снижающие загрузку процессора.

Проект уже доказал свою техническую конкурентоспособность и уникальность на фоне конкурентов. В апреле 2020 года VisualCamp запустил сайт SeeSo — мобильный SDK, который позволяет разработчикам наблюдать за взглядом пользователей и оценивать их концентрацию. В июне 2020 года компания запустила SeeSo 2.0 — аналогичный мобильный инструмент. «Переход множества сервисов в онлайн-формат из-за пандемии увеличил спрос на технологии отслеживания взгляда», — рассказал Сук Юн-Чан, CEO Visual Camp.

4. Urbanbase

Этот корейский стартап специализируется на 3D-платформах для проектирования зданий и дизайна интерьеров с использованием технологий VR/AR. Запатентованная технология Urbanbase позволяет создавать 2D- и 3D-планы помещений за несколько секунд.

У проекта есть B2C-платформа по созданию обстановки помещения на основе VR и мобильное приложение, позволяющее создавать дизайн интерьера с помощью технологии AR. Компания продает некоторые инструменты для недвижимости, проектирования домов, архитектуры, розничной торговли и т.д. через B2B. Среди более чем 40 клиентов и партнеров Urbanbase есть такие крупные бренды, как LG, iLoom и Daelim.

5. Amaze

Amaze придумывает и производит VR-контент для тех, кто хочет использовать новые технологии одними из первых. На платформе проекта можно не только заказать комплексные услуги в области виртуальной реальности с использованием специального оборудования и запатентованного программного обеспечения, но и получить помощь специалистов сервиса. Стартап распространяет свой контент через Steam, Oculus Rift, Oculus Go, Samsung Gear VR, Windows Mixed Reality (WMR), Viveport и Google Daydream.

Сервис Amaze был основан в 2014 году и уже через пять месяцев занял первое место среди бесплатных приложений Gear VR Oculus. Недавно компания объявила о запуске нового направления — Amaze Immersive Concerts. Этот сервис должен стать современной альтернативой живым концертам, запрещенным во времена пандемии COVID-19.

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