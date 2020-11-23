«Сохраняйте письма и сообщения из мессенджеров»: как финансовому директору защититься при банкротстве

При банкротстве компании проблемы возникают не только у бизнеса, но и у физических лиц, которые принимали управленческие решения. Их могут признать контролирующими и привлечь к субсидиарной ответственности, то есть заставить ответить по долгам компании личными активами и имуществом. Дарья Ковальчук, эксперт системы «Актион Финансы», рассказывает, как этого не допустить.

Кто рискует ответить по долгам компании

Суд вправе признавать контролирующим любое лицо исходя из фактических обстоятельств дела. Перечень лиц, которых могут признать контролирующими, открыт (ст. 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ, далее — Закон № 127‑ФЗ). Вместе с учредителями и руководителями в нем фигурируют финансовые директора и главбухи. Но это не значит, что другие лица в безопасности.

Основной признак контролирующего физического или юридического лица: оно в течение трех лет перед началом процедуры банкротства имело право давать компании-должнику указания.





Процедура банкротства: как все происходит

За 15 календарных дней до обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве кредитор или должник должен опубликовать уведомление о таком намерении в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, в открытом доступе в карточке компании на сайте fedresurs.ru. Это обязательство прописано в пункте 2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве). Минимум раз в месяц отслеживайте данные по своей компании и по контрагентам.

После того как суд проверит обоснованность заявления о банкротстве, он выносит определение о его принятии и вводит процедуру наблюдения.

По закону компания должна сообщить о своей несостоятельности всем партнерам и кредиторам (п. 1 ст. 30 Закона о банкротстве). На практике это происходит не сразу. Кредиторы вместе с заявлением предоставляют суду кандидатуру временного управляющего. Временный управляющий обеспечивает сохранность имущества и составляет полный перечень кредиторов, инвесторов, сотрудников, определяет реестр долговых обязательств и итоговую сумму долгов.

Собрание кредиторов на основании отчета временного управляющего принимает решение: санировать предприятие, прекратить дело о банкротстве или передать его в конкурсное производство. На этой стадии закон не разрешает кредиторам действовать через судебных приставов.

Руководство компании утверждает план финансового оздоровления и график погашения долгов. Ожидаемый результат санации — полный расчет по требованиям кредиторов. Если за это время состояние компании не изменится, суд назначает внешнее управление или конкурсное производство с реализацией имущества и иных материальных активов компании. Внешний управляющий разрабатывает план управления и предлагает свои меры по восстановлению платежеспособности и порядок их реализации.

Продолжительность этой стадии составляет до 1,5 лет. Если взыскания удовлетворены, процедура банкротства прекращается. В иной ситуации суд признает должника банкротом и наступает завершающая стадия процесса — конкурсное производство.

Если стороны не заключат мировое соглашение, имущество продадут с торгов. Полученные средства пойдут на покрытие долгов, судебных расходов и оплату труда. Арбитражный суд прекратит производство по делу о банкротстве, если:

должник восстановит платежеспособность в ходе финансового оздоровления;

стороны заключат мировое соглашение;

все кредиторы откажутся от заявленных требований, в том числе о признании должника банкротом.





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Ваша компания — банкрот

Ключевое для самозащиты при проблемах у компании-работодателя: заранее распознать признаки надвигающегося банкротства, сделать максимум для спасения бизнеса и главное — зафиксировать эти свои действия и сохранить доказательства своих усилий.

Когда будет запущена официальная процедура банкротства, защищаться будет поздно — арбитражный управляющий отстраняет финансового директора от управления финансами.

Чем равнодушнее ведут себя на предбанкротном этапе руководство и контролирующие лица, тем выше риск отвечать по долгам личными активами и даже попасть под уголовную ответственность.

Если финансовый директор докажет, что принимал участие в антикризисном управлении и активно обеспечивал платежеспособность компании, у него будет больше шансов избежать субсидиарной ответственности.

Составьте и утвердите план мероприятий по выводу компании из кризиса. Предложите первоочередные меры и разработайте бюджет неотложных расходов. Если руководитель или собственник отказывается утверждать документ, зафиксируйте его передачу по электронной почте или через секретаря.

Подготовьте доказательства, что сделали все возможное для спасения компании, пока у вас есть доступ к документам и электронным архивам. Сохраните электронные письма, протоколы совещаний и даже сообщения из рабочих мессенджеров.

Долгий процесс банкротства приведет к дополнительным затратам: судебным издержкам и расходам на оплату труда участников. Компания ежемесячно в течение длительного времени будет оплачивать услуги:

арбитражного управляющего — от 30 до 45 тыс. рублей ежемесячно, а также премии до семи процентов от реализации имущества должника и суммы возмещения операционных затрат, включая расходы на привлеченных специалистов;

представителя должника — дополнительно оплачивается его участие в обособленных спорах, например, при оспаривании сделок;

защитника при возбуждении административных и уголовных дел, вытекающих из дела о банкротстве.





Ваш контрагент — банкрот

Конкурсные кредиторы решают судьбу компании, определяют выбор арбитражного управляющего и оценивают его действия. Поэтому должники хотят видеть в составе конкурсных кредиторов «своих» контрагентов, чтобы влиять на решения общего собрания.

Возможна ситуация, когда всех кредиторов еще не известили о начале процедуры, а суд уже назначает временного управляющего. На практике управляющий, предложенный кредитором, часто действует в его интересах. Чтобы оказаться в числе участников первого собрания кредиторов, решающих судьбу должника, по проблемным контрагентам еженедельно отслеживайте, не появилась ли информация о начале процедуры банкротства. Проверяйте компании по Единому государственному реестру сведений о банкротстве и картотеке арбитражных дел.

После начала конкурсного производства будьте готовы противостоять другим кредиторам, особенно если вы заключили сделку менее чем за месяц до подачи заявления о банкротстве.

Кредиторы не готовы делиться конкурсной массой и будут пытаться оспорить сделки последних трех лет и признать их недействительными.

Например, если кредиторы или арбитражный управляющий докажут, что сделка «влечет предпочтение одному из кредиторов», закон будет на их стороне (ст. 61.3 Закона о банкротстве).

Чтобы защититься, будьте готовы доказать, что:

сделка имела экономический смысл, а ее условия были максимально приближены к условиям аналогичных сделок на рынке;

в момент заключения сделки контрагент не проявлял признаков предбанкротного состояния и не вызывал сомнений в платежеспособности;

сделка не заключалась с целью обеспечить исполнение обязательств, которые были возложены на должника еще до того момента, как сделка состоялась;

сделка не могла затронуть интересы кредитора, изменив порядок удовлетворения требований, появившихся раньше, чем была совершена сделка.

Главное — обосновать реальность сделки и то, что она никак не ущемила права других кредиторов, не дала вам какого-либо преимущества перед ними, а ваши с ними требования рассматриваются на равных, в общем порядке.





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