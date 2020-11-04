Основательница кофеен «Даблби» через суд взыскала долги с бывших партнеров

Экс-гендиректор «Даблби» Анна Цфасман выиграла несколько судебных споров с совладельцами чайной фабрики Ahmad Tea в РФ. Предметом разбирательств стали долги по зарплате и возможная причастность Цфасман к убыткам основанной ею сети кофеен, пишет «Коммерсантъ».

После ухода летом 2019-го года из созданной ею компании «Даблби» Анна Цфасман так и не получила часть своей зарплаты и выходное пособие. Поэтому подала иск в Кунцевский районный суд Москвы на ООО «СДС-ББ».

Эта фирма является одной из структур «Даблби» и контролируется бывшими партнерами Цфасман Сергеем Дашковым и Глебом Смирновым, совладельцами чайной фабрики Ahmad Tea в России.

Напомним, основательница сети кофеен продала свою долю в компании и право на бренд «Даблби». По решению акционеров, вместо Цфасман гендиректором «Даблби» стал Сергей Дашков.

В иске были указаны долги по выплатам на сумму 2,81 млн рублей. Суд требование Цфасман удовлетворил. Но «СДС-ББ» обжаловала решение в Мосгорсуде. Теперь, с учетом частичной оплаты задолженности, компания должна основательнице «Даблби» 1,65 млн рублей.

В то же время «СДС-ББ» подала иск в Арбитражный суд Москвы. В нем утверждалось, что Цфасман обязана выплатить 14,58 млн рублей за несогласованные траты. Имелось в виду увеличение зарплаты экс-гендиректора «Даблби», выплаты работникам, а также расходы на зарубежные поездки, не связанные с кофейнями.

Представители Анны Цфасман смогли доказать необоснованность обвинений бывших партнеров. Суд в удовлетворении требований отказал. «СДС-ББ» подала апелляцию, но это не изменило судебное решение.

После увольнения из собственной компании основательница сети кофеен «Даблби» открыла в Москве новую сеть Flip. В свою очередь «Даблби» уже без Цфасман планирует открывать заведения в офисах крупных компаний.

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