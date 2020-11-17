Льготы для IT-компаний в 2021: кто и как может их получить

Айгуль Шадрина, CEO S4 Consulting , рассказывает, какие льготы сможет получить IT-компания в 2021 году, как работать с ними и как это отразится на налоговой нагрузке бизнеса.

Налоговый маневр в IT отрасли

31 июля 2020 года был подписан закон о «налоговом маневре в IT отрасли» (п. 1 ФЗ-265 от 31.07.2020). Этот закон говорит о льготах по налогу на прибыль и страховым взносам, но вводит также ограничение на реализацию ПО и услуг по разработке без обложения НДС. Насчет этого в одно время поднялся большой шум в комьюнити IT-предпринимателей. Однако с НДС не все так просто, мы это разберем ниже.

Льготы, которые сможет применять IT-компания с 2021 года:

Подробнее рассмотрим вопрос с НДС.

Льгота по НДС регулируется п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. До 31.12.2020 формулировка закона позволяет не облагать НДС реализацию от предоставления прав на использование ПО и при продаже исключительных прав на это ПО.

Если перевести на понятный язык, то до 31 декабря 2021 года любая компания, которая разрабатывает программный IT-сервис и предоставляет доступ в этот сервис по лицензионному договору, может не облагать эту реализацию НДС. То же самое касается компаний, которые ведут разработку на заказ, только в их случае нужно передавать исключительные права на использование ПО (по сути передача интеллектуальной собственности).

С 01.01.2021, чтобы воспользоваться этой льготой, потребуется включить разработанное ПО и базы данных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (п. 1 ФЗ-265 от 31.07.2020). Это будет дополнительное бюрократическое препятствие для получения льготы IT-компанией, особенно для компаний, которые осуществляют заказную разработку (аутсорсинг).

В этом законе отдельно отмечается, что льготой не смогут воспользоваться площадки, которые дают возможность рекламного размещения (например, рекламная площадка желтого поисковика).

Дополнительные особенности работы с этим «льготным НДС»:

IT-компания, работающая на ОСН (общей системе налогообложения) и реализующая свое ПО с помощью этой льготы без НДС, не сможет принять входящий НДС к вычету, который был направлен на эту реализацию (п. 1 ст. 171 НК РФ, п. 4 ст. 166 НК РФ). Если компания для разработки ПО пользовалась услугами и товарами подрядчиков с НДС, то она не сможет принять к вычету этот НДС от подрядчика. Однако в этом случае (пункт 1) компания на ОСН сможет учесть размер НДС в стоимости товаров и услуг, тем самым уменьшив налог на прибыль (п.п. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ). Например, компания купила услугу у поставщика на ОСН за 120 рублей, в том числе 20 рублей НДС. Если реализация компании не облагается НДС, то организация примет в расходы 120 рублей (100 рублей стоимость услуг, 20 рублей НДС). Если организация облагает реализацию НДС, то организация примет в расходы 100 рублей (только стоимость товара), а НДС примет к вычету. Если покупателем IT-компании является компания на ОСН, которая требует входящий НДС, чтобы принять его к вычету, то IT-компания должна выставить реализацию с НДС по 20% ставке. Иначе покупатель не сможет принять НДС к вычету (отсылка к первому пункту). Если покупателем IT-компании является компания на УСН и IT-компания не будет пользоваться льготой (будет выставлять реализацию с 20% НДС), то в этом случае покупателю не будет выгодно сотрудничать с такой компанией, потому что она не сможет принять НДС к вычету. Если же IT-компания будет использовать льготу, то предложение для покупателя на УСН будет таким же, как от других подрядчиков на УСН.

Если подытожить, то:

Небольшие IT-компании в основном работают на УСН 6% или УСН 15%, поэтому маневр в НДС и по налогу на прибыль их будет мало касаться. IT-компании, которые работают на ОСН — это в основном крупные IT-компании, работающие с крупными заказчиками, которые так же на ОСН. Они, скорее всего, вообще не применяют эту льготу, чтобы давать НДС к вычету для своих покупателей. Компании на ОСН, которые оказывали услуги по разработке сайта для подрядчиков на УСН, не смогут применять льготу, потому что не смогут зарегистрировать сайт в реестре.

Так что нельзя однозначно сказать, что условное «лишение льготы по НДС» значительно увеличит налоговую нагрузку компании на ОСН или отвернет множество клиентов. Нужно считать.

Ниже приведена таблица с размером ставок до 2021 и после 2021 года.

Как получить льготы и как с ними работать

Для того чтобы применять льготы с 2021 года, организация должна получить аккредитацию Минцифры и включить свое ПО в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных:

Выручка от реализации ПО и баз данных должна составлять не менее 90%. Причем для давно функционирующей организации выручка считается за девять месяцев предыдущего года (организация хочет применять льготы в 2021, значит, за 9 месяцев 2020 года у нее должна быть выручка от реализации ПО в 90%), а для недавно созданной — за последний квартал (организация открылась в 2021 году, сдала квартальную отчетность, и если выручка от реализации ПО составляет 90%, то она может применять льготы). Среднесписочное количество сотрудников должно составлять не менее семи человек, по максимальному количеству ограничений нет. Условия соблюдения критерия для давно функционирующих организаций и для недавно открытых такие же, как для выручки. Среднесписочное число рассчитывается следующим образом = [общее количество сотрудников за девять месяцев или за последний квартал, которые были в компании] / [девять месяцев или три месяца]. Для получения льгот по НДС потребуется подать документы через сайт реестра. Главные условия получения льгот: чтобы ПО попадало в коды продукции (их можно найти в приложении №1 к официальной методичке с сайта реестра), чтобы ПО попадало в нужный класс программного обеспечения (приложение №2 из официальной методички), чтобы организация имела исключительные права на ПО, доля участия граждан РФ составляла более 50% (пункт 2). Полные официальные требования указаны в правилах ведения реестра, пункт 5.





Как получить льготы

Налог на прибыль и страховые взносы

Чтобы получить льготы по страховых взносам и налогу на прибыль, нужно заполнить два документа для аккредитации в Минцифре:

Отправить документы можно по почте либо курьером напрямую в министерство. Точные адреса указаны на сайте. Заявления рассматривают в течение 30 рабочих дней с даты получения документов (до шести недель = 1,5 месяца).





НДС

С получением льготы по НДС придется попотеть:

Нужен аккаунт организации в ЕСИА (по сути, Госуслуги). Если вы хоть раз сдавали отчетность по ООО, ваш бухгалтер уже должен был создать учетную запись. Нужна ЭЦП для подписи заявлений. Нужно подать заявление о регистрации ПО в реестр через сайт реестра (пункт 19). Авторизация в реестре происходит через ЕСИА. Вам потребуется зайти в личный кабинет и подать заявление: указать необходимые данные и приложить пакет документов. Список документов указан в официальной инструкции. Среди этих документов: устав; документы, подтверждающие исключительность права владения ПО; техническая документация и другие.

Исчерпывающий список документов для подачи заявления представлен в этом документе (пункт 14 и 15).

Решение о регистрации заявления принимается в течение 20 рабочих дней после подачи всех документов (пункт 36).

Далее заявление рассматривается Экспертным советом по программному обеспечению Минцифры. Решение может приниматься до 65 рабочих дней (пункт 10), но обычно происходит быстрее.

По регламенту общий срок включения ПО в реестр составляет до 85 рабочих дней (~3,5 месяца), так что если вы хотите с 2021 применять освобождение от НДС, то лучше уже сейчас подавать документы на регистрацию (тем более что вас могут развернуть, если, например, подадите не те документы или не предоставите всю информацию).

На сайте реестра можно посмотреть, какое ПО находится в реестре. Сейчас там порядка 8140 программных продуктов.





Как работать после получения льгот, чтобы сохранить право их использования

Налог на прибыль и страховые взносы

Вам нужно будет соблюдать пропорцию по выручке на уровне 90% и поддерживать уровень среднесписочного количества сотрудников не менее чем из семи человек.

В договорах нужно внимательно обратить внимание на наименование услуги. Оно должно содержать формулировку «Разработка программного обеспечения для электронно-вычислительных машин» или «Разработка базы данных для электронно-вычислительных машин». Формулировки можно взять прямо из условий применения льготы на сайте Минкомсвязи.





В остальном нужно следить за первичкой так же, как по другим документам, чтобы были все подписи и печати, корректные реквизиты с суммами.

Минцифра будет контролировать выполнение этих требований с помощью статистической отчетности, которую обязаны предоставлять юридические лица, прошедшие аккредитацию.





НДС

Главный критерий освобождения от НДС — наличие ПО в реестре. Исключить ПО из реестра могут по следующим причинам (пункт 68):

Если организация самостоятельно подаст сведения об исключении ПО из реестра. Если организация передаст исключительные права на ПО организации, которая имеет в своем капитале более 50% иностранного присутствия (подпункт (а) пункта 5 и 42 Правил). Если обнаружится факт передачи недостоверных данных организацией в реестр при подаче заявления о включении в реестр и при изменении сведений. Один раз в год уполномоченный орган будет проверять действительность данных в реестре. Если будут найдены несоответствия, то ПО исключат из реестра. Методика проведения проверки устанавливается уполномоченным органом. (Пункт 30(4) Правил). Если организация не уведомит об изменениях в ПО в течение пяти рабочих дней после вступления в силу этих изменений. Например, уведомлять нужно при изменении следующих параметров:

названия ПО;

кода продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции;

адреса с документацией по ПО;

класса ПО;

адреса страницы, на которой размещена информация по стоимости ПО;

остальные пункты можно найти в пункте 30 и 4 Правил.

Государство оставило возможность освобождения реализации от НДС при продаже ПО, но сделала процедуру получения «льготы» бюрократизированной. Компаниям придется потратиться на хорошего юриста и поддерживать актуальность данных в реестре. Юридические компании берут за эту услугу от 80 до 200 тысяч рублей.

Таблица требований к организациям до 31.12.2020 и после 01.01.2021 года:

Что поменяется для IT-компаний после налогового маневра

Сравним, какая налоговая нагрузка будет у IT-компании в 2020 году и в 2021 году при условии наличия аккредитации в Минкомсвязи и отсутствии регистрации ПО в реестре.

Изначальные данные:

Выручка = 50 млн рублей в год без учета НДС;

Расходы на подрядчиков и товары = 10 млн рублей в год без учета НДС;

Зарплата на руки по всем сотрудникам = 17,4 млн рублей в год;

НДФЛ = 2,6 млн рублей в год;

НДС с выручки = 50 * 20% = 10 млн рублей в год;

НДС входящий с подрядчиков = 10 млн * 20% = 2 млн рублей в год.

Таблица с расчетом.





Для ОСН

Отдельно выделим комбо, которое может значительно сократить налоговую нагрузку IT-компании без пляски с включением ПО в реестр:

Компании нужно получить аккредитацию Минцифры, чтобы получить льготы по страховым взносам. Компании нужно стать резидентом «Сколково». Подробно разберем этот кейс в следующей статье.

Резидентство позволяет получить освобождение от уплаты НДС (п. 1, ст. 145.1 НК РФ) и налога на прибыль (п.1, ст. 246.1 НК РФ).

Для общей системы налогообложения получатся следующие значения:

Налоговая нагрузка для компаний на ОСН до и после 01.01.2021 года

Если организация не будет регистрировать свое ПО в реестре и начнет выставлять НДС с реализации, то у организации появится НДС в размере 10 млн рублей в год. При этом организация сможет принять входящий НДС к вычету и уменьшить НДС к уплате (вместо 10 млн рублей уплатит 8 млн рублей).

Отметим, что НДС — это не налог организации, а косвенный налог. Это значит, что НДС платит покупатель организации, а организация его только перечисляет в бюджет — является налоговым агентом.

Если рассмотреть уплату в данном примере, то исходящий НДС в 10 млн рублей платит покупатель организации, а 2 млн рублей входящего НДС платит сама организация.

Если рассматривать это в рамках рынка, то для клиентов ваши услуги станут дороже на 20%, если ранее им не требовался входящий НДС. Соответственно, вы можете их потерять, если они находятся на УСН, потому что им будет выгоднее обратиться к компании на УСН.

Если у вас все клиенты ОСН, то для вас в плане НДС ничего не изменится. Если у вас множество клиентов на УСН, то в этом случае вы можете уменьшить стоимость услуг за счет прибыли компании (что нелогично делать), либо придется регистрировать ПО в реестре.

Расход компании на страховые взносы после получения льготы уменьшится практически в два раза (с 14% до 7,6%). По налогу на прибыль выгода получается в ~семь раз (с 20% до 3%).

Так что налоговый маневр для компаний на ОСН выходит не таким уж и плохим. Крупные компании все равно работают с НДС и льготу все же можно получить, но процесс значительно усложняется. Но существенный минус присутствует — для покупателей на УСН услуги станут на 20% дороже, если компания-разработчик не внесет свое ПО в реестр.





Для УСН 6%

Для компаний на УСН 6% будет значительная экономия на страховых взносах, сумма налога УСН 6% уменьшается на величину страховых взносов, но не более чем на половину от суммы налога УСН 6% (подпункт 3 пункта 3.1 статьи 346.21 НК РФ). Формула расчета налога такая:

Сумма УСН 6% = [Выручка * 6%] — [сумма страховых взносов]

Если сумма страховых взносов больше, чем [выручка * 6%]/2, то размер УСН 6% можно уменьшить только на [выручка * 6%]/2. Например такая ситуация вышла в нашем примере:

50 000 000 * 6% = 3 000 000 рублей;

3 000 000 / 2 = 1 500 000 рублей;

1 500 000 < 2 840 000 рублей, следовательно, мы можем уменьшить налог на УСН 6% только на 1 500 000 рублей.

Компания на УСН 6% платит в бюджет минимум 3% с оборота без учета страховых взносов и НДФЛ.





Для УСН 15%

Для компаний на УСН 15% будет значительная экономия на страховых взносах, но налог на УСН 15% поднимается, потому что сумма страховых взносов уменьшилась, а страховые взносы входят в расходы. Формула примерно такая:

Налог на УСН 15% = [Выручка] — [Расходы на подрядчиков] — [Страховые взносы]

Чем меньше страховые взносы, тем больше налог на УСН 15%.





Как достичь максимума

Общая таблица:

Итоговая налоговая нагрузка IT-компаний до 2020 года и с 2021 года





Ранее формулировка п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ позволяла делать сайты и не выставлять НДС (сайт попадает под определение программы для ЭВМ по статье 1261 ГК РФ), то с 01.01.2021 это будет невозможно. У вас просто не примут заявку на регистрацию этого ПО, вы не сможете вписать корректные коды продукции и класс ПО.

Если вы работали на ОСН и ваши основные заказчики были на ОСН, то вы почувствуете сильное облегчение налоговой нагрузки из-за снижения страховых взносов и налога на прибыль (с НДС изменений не будет). Ваша налоговая нагрузка может получиться ниже, чем у компаний на УСН 6%.

Если вы работаете на ОСН и пользовались льготой, чтобы делать реализацию без НДС для подрядчиков на УСН, то вам придется внести свое ПО в реестр. А если вы разрабатывали сайты, то вы больше не сможете применять льготу по НДС.

Если вы на ОСН и ваши основные заказчики — иностранные компании не из России, ваша налоговая нагрузка будет практически нулевая или даже государство будет доплачивать вам (за счет вычетов по НДС). Зависит от структуры расходов.

Если вы на УСН 15% или УСН 6%, то у вас будет значительная экономия — в два раза — на страховых взносах.

Если вы хотите сократить свою налоговую нагрузку до минимума, получайте аккредитацию в Минцифре и становитесь участником «Сколково».



Фото на обложке: Shutterstock/Akira Kaelyn

Изображения в тексте предоставлены автором