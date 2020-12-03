Тренды ведения социальных сетей 2020-2021

Социальные сети всегда нас удивляли. «Вайны», «вечная лента», «чистка ботов» — тренды прошлых лет. Каким же правилам должен следовать современный SMM-специалист, чтобы продвинуть личный аккаунт блогера или бизнес? Максим Петренчук, сооснователь агентства SocialStars и эксперт по продвижению в социальных сетях, рассказал о трендах 2020 года, которые перейдут в 2021.

TikTok — перспектива и почти бесплатный трафик

Глобальный тренд 2020 года — ведение TikTok, который наберет еще большую популярность в 2021.

TikTok — это новый игрок на информационном рынке, поэтому его алгоритмы максимально продвигают блогеров. Ролики легко попадают в рекомендации, набирают просмотры, а вместе с ними — приходят новые подписчики органическим способом. В противопоставление — Instagram не дает постам получить большие охваты без использования таргета. YouTube вводит аналогичные ограничения.

Буквально недавно появилась информация, что TikTok также вводит платные методы продвижения, а вместе с ними урезает некоммерческие возможности для аккаунтов, чтобы заработать больше и монетизироваться. Пора запрыгивать в последний вагон!

На рынке существует множество кейсов, когда из TikTok успешно переливают трафик в другие социальные сети (Instagram, YouTube), а дальше эффективно зарабатывают на рекламе. Новые имена в блогосфере — «выходцы» из TikTok: Даня Милохин и Дина Саева, которые перевели своих подписчиков в другие социальные сети, поскольку монетизация там выше. На мой взгляд, именно к блогерам из TikTok приковано более пристальное внимание как общественности, так и представителей крупных компаний.

Вывод: заведите TikTok для личного аккаунта или для бренда, чтобы собирать трафик. Да и в будущем пригодится.

Новая профессия — продюсер

Постепенно слово «SMMщик» начинает уходить. С развитием социальных сетей одного человека, который выполнял бы все задачи в одиночку, недостаточно. Профессия разделился на фотографа, видеографа, копирайтера, комьюнити-менеджера и продюсера. Именно последние набрали особую популярность в 2020 году. Они стали мощным трендом, который показывает, что рынок блогеров и медийных личностей отчасти переполнен, а вот специалистов в нише менеджмента, поддержки и ускорения развития критически мало.

Современный блогер — это человек-оркестр. Тексты писать, фото делать, таргет настраивать, видео монтировать, уметь коллаборироваться, продавать себя. В шоу-бизнесе у любой звезды есть команда, и это нормально. А блогеры — новые селебрити, которым также нужна сильная команда менеджмента.

Продюсер блогеров выступает, что называется, менеджером проекта: генерирует идеи, находит команду для исполнения, помогает привлекать рекламодателей и ведет коммуникацию с ними.

Так как крупные бренды и компании выделяют большие бюджеты на Influence-маркетинг (способ продвижения через лидеров мнений), их представителям удобно общаться с одним человеком, который отвечает за процесс интеграции бренда в блог. Еще лучше, если продюсер обслуживает интересы нескольких блогеров. Так коммуникация получается стройной, легкой и быстрой.

Вывод: не игнорируйте рынок Influence-маркетинга, предлагайте свои услуги для развития блогера: от копирайтинга до продюсирования.

Человек без личного бренда вызывает подозрение

Тема «личного бренда» надоела всем. Смотрели серию «Черного зеркала», когда девушка в мире будущего старалась поднять рейтинг лайков, чтобы переехать в престижный район? Билл Гейтс когда-то сказал пророческую фразу: «Если вашего бизнеса нет в интернете, значит, у вас нет бизнеса»

Примерно та же ситуация сейчас происходит с обычными людьми. Если вы не презентуете свои имидж и экспертизу в социальных сетях, вы будете терять клиентов и занижать свою цену.

Пару лет назад огромную роль играл Facebook. Все заказчики смотрели сайты с портфолио, анкеты HR, личное портфолио. Сейчас люди поняли, что самый грамотно составленный корпоративный кейс — вода. Но практически любой человек перед знакомством с вами изучит Instagram. Потому что тут приходит понимание «бро или не бро», «свой или чужой». В Instagram мы видим живую личность, а не вышколенного профи. Социальные сети все больше играют в открытость, а если вы не подчиняетесь общим правилам, вы кажетесь не совсем понятным подписчику или клиенту.

Реклама блогеров начнет дешеветь, а продукция — дорожать

Мы наблюдаем интересную ситуацию, когда блогеров на рынке становится все больше и больше. В 2015 году набрать 1,5 млн просмотров на ролик в Интернете казалось невероятным. На YouTube такую цифру могли позволить себе Катя Клэп, Саша Спилберг, Марьяна Ро. Был еще Ивангай - небожитель с 4-5 млн. Что сейчас? Каждый второй крупный блогер на YouTube спокойно набирает 5-10 млн просмотров. В TikTok мы видим молодых лидеров мнений со счетчиками в 30-40 млн. Найти трафик не так уж и сложно.

При этом рынок блогинга пока еще мало изучен крупными корпорациями. Разные компании обращаются к одинаковому пулу блогеров, так как те имеют наибольший медиавес. При этом на рынке существует большое количество мелких блогеров, у которых нет контрактов с крупными рекламодателями.

Почему так? Институт Influence-маркетинга в России пока не сложился. Лидеры мнений не научились вести коммерчески адекватную работу — могут не взять трубку, сорвать сроки, проигнорировать, вовремя не согласовать материал, тем самым срывая PR-кампанию. Издержки быстрых денег и инфантилизма. Но средний возраст блогера по понятным причинам растет, а значит, рынок рано или поздно начнет выравниваться. В какой-то момент предложение просмотров превысит спрос. Что же тогда? Умрут агентства, работающие с блогерами на эксклюзиве. Крупные инфлюенсеры вынуждены будут существенно снизить ценник. Гиганты много потеряют.

В условиях, когда легкие деньги от рекламы и компаний перестанут приходить, блогеры будут пытаться идти более сложным, но более эффективным путем — монетизировать свою аудиторию. Мы увидим еще больший расцвет онлайн-школ и курсов. Если вы начали интересоваться и изучать подобные механизмы для своих аккаунтов, сейчас для этого самое время.

TikTok и Instagram столкнутся не на жизнь, а на смерть

И последнее: в 2020 году TikTok активно рос, привлекая к себе звезд. Традиционно в России Instagram был основной платформой для шоу-бизнеса. Новые TikTok алгоритмы нравятся всем. Но постепенно он перенимает особенности конкурентов. Например, актуализируются прямые трансляции, вводится формат трехминутных видео. TikTok поступательно захватывает жизненное пространство.

Instagram всегда заимствовал ключевые «фишки» других игроков рынка. Вайны — это особенность приложения Vine. Трансляции — Periscope. Сторис — Snapchat. Очень многие ждут, что Instagram начнет менять ленту рекомендаций и выстраивать ее в стиле TikTok. На практике это значит, что подписчики на аккаунте будут играть еще меньше роли, чем сейчас, а львиная доля продвижения будет зависеть от постоянного попадания в рекомендации.

В России, конечно, TikTok и Instagram очень плотно соприкасаются. Но следует помнить, что в России TikTok имеет особые интересы — политические, ведь приложение принадлежит «братскому» Китаю. Instagram, наоборот, почти не занимается нашей страной. Всей Восточной Европой управляет один человек из Лондона, а интереса к русскому рынку калифорнийцы особо не испытывают. Так что, возможно, подъем TikTok в России связан не с глобальной конъюнктурой, а просто с отличной работой офиса в Москве.

Вывод: социальные сети занимают все большую долю рынка. Крупные компании используют их как витрину для своего бренда и в качестве Influence-маркетинга. Главной задачей как для блогеров, так и для компаний является привлечение более дешевого трафика: увеличить охват при минимуме затрат.

TikTok в 2020 году стал настоящей «золотой жилой», которая отвечает основным потребностям, советую обратить внимание в развитии как своего блога, так и в качестве присутствия бренда в информационном пространстве.

Фото на обложке: 13_Phunkod/Shutterstock