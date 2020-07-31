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22% российских МСП начали торговать через соцсети во время пандемии — исследование

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Исследование сервиса «МойСклад» показало, что 47% небольших российских торговых компаний ничего не поменяли в своих бизнес-процессах во время карантина. Тем не менее, 23% розничных магазинов были закрыты. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «МойСклад».

22% российских МСП начали торговать через соцсети во время пандемии — исследование

Опрос проводился среди ИП и владельцев несетевых интернет- и розничных магазинов, небольших оптовых и производственных компаний.

Выяснилось, что в период самоизоляции большинство из них пробовали новые каналы продаж:

  • интернет-магазины,
  • социальные сети,
  • маркетплейсы.

При этом треть опрошенных заявили, что ни один из каналов реализации товара не работал эффективно.

msb

Более 60% предпринимателей обращались за помощью во время карантина:

  • 35% просили отсрочить, уменьшить или перенести арендные платежи;
  • 24% запросили у государства субсидии на выплату зарплат;
  • 24% обращались за списанием налогов и страховых взносов.

Приблизительно одной четверти предпринимателей не удалось воспользоваться отсрочкой аренды. Помощь была оказана 71% из запросивших. Столько же опрошенных получили субсидий на зарплаты. Другая ситуация с беспроцентным кредитом: его одобрили всего 28% бизнесменов.

В исследовании отмечается, что кризис в торговле еще не пройден. Выручка упала более, чем на 20% почти у половины опрошенных. Несмотря на это, уже в июле выручка у 21% бизнесов стала расти.

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40% предпринимателей ожидают, что выручка в их магазинах вернется на докризисные показатели к началу осени. Быстрее всего оборот восстанавливается в сегментах спорттоваров, табачных изделий, мебели, товаров для дома, хобби и увлечений. И только 10% опрошенных считают, что их бизнес не восстановится после коронакризиса.

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

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