Воспитывая нового Илона Маска: какие навыки нужны подросткам для успешной карьеры?

Подобные умения не автоматизированы сейчас и не будут таковыми в обозримом будущем. В этой статье Павел Мосейкин, CEO онлайн-школы XYZ, расскажет, каким софт-скиллам стоит учить детей уже сегодня.

Современным подросткам сложно выбрать конкретную профессию из-за постоянных изменений в мире. Эксперты Всемирного экономического форума считают, что треть рабочих мест исчезнет в следующем десятилетии из-за глобальной автоматизации.

Что будет востребованным, когда сегодняшние дети вырастут, предсказать сложно. Но им точно придется постоянно обновлять свои знания, чтобы искусственный интеллект не занял их рабочие места.

К 2025 году почти половина ручного труда будет автоматизирована. Например, ИИ может полностью заменить розничных продавцов уже к 2030 году.

Критическое мышление

Критическое мышление — это набор знаний, навыков и установок, которые помогают рационально анализировать информацию для аргументированного принятия решений. Что входит в этот набор? Принципы логики, когнитивные искажения, анализ информации, скептицизм, любознательность, рефлексия.

Известный футуролог Юваль Ной Харари, автор бестселлеров «Sapiens. Краткая история человечества» и «Homo Deus. Краткая история будущего», расценивает критическое мышление, как главный навык XXI века.

По его словам, к 2050 году отличить собственные установки от навязанных будет крайне проблематично. Ведь уже сейчас миллиарды людей доверяют алгоритмам решение одной из самых важных задач: поиска достоверной информации.

«Правдой» считается то, что попадает в первые строки поисковиков. Поэтому важно начинать обучать детей критическому мышлению как можно раньше.

Благодаря этому навыку, они смогут достигать поставленных целей оптимальными путями, избегать ложных убеждений, не поддаваться манипуляциям, лучше понимать себя и окружающих.

Как помочь ребенку развить критическое мышление?

Цифровая грамотность и технические навыки

Развитие цифровой грамотности набирает обороты. Пандемия спровоцировала масштабный переход к цифровому образу жизни.

Это хорошо заметно на росте потребления цифровых медиа: активность в социальных сетях и стриминговых сервисах выросла в 2 раза. Помимо этого, тенденцию отражает рост рынка онлайн-образования: выручка некоторых edtech-компаний увеличилась в 2-3 раза в 2021 году.

Цифровая трансформация, которая происходит последние 10 лет, в целом повышает спрос на технические навыки: как базовые, так и продвинутые.

По данным исследований McKinsey & Company, к 2030 году потребность в специалистах в области ИТ и программирования вырастет на 90%. И это несмотря на то, что уже сегодня российские компании остро ощущают дефицит ИТ-специалистов, а зарплаты разработчиков пробили планку в $12 тыс.

Кажется, что программирование стало новой грамотой XXI века.

Современные платформы образования помогают изучать программирование детям с 3-4 лет. Даже если он не выберет профессию разработчика, то все равно обучится навыкам вычислительного мышления, которое в свою очередь, по данным исследований, помогает развивать креативное мышление, умение учиться и работать в команде, навыки решения задач.

Как помочь ребенку развить цифровую грамотность и технические навыки?

Отдать на курсы основ информатики. Например, бесплатные курсы от Code.org. Можно заниматься с 4 лет. Предложить пройти бесплатные курсы по программированию и понять, что нравится. Например, введение в программирование от «Академии Яндекса».

Управление вниманием

С одной стороны, развитие технологий избавляет людей от рутины и помогает экономить время каждый день.

Больше не нужно идти в библиотеку, чтобы найти нужную информацию. Не нужно ехать в кассы аэропорта, чтобы купить билет на самолет. Не нужно даже идти в магазин. Всю это работу на себя взяли онлайн-сервисы.

С другой стороны, технологии увеличили количество отвлекающих факторов. За сутки обычный пользователь проверяет телефон до 150 раз в день и суммарно проводит в интернете 7 часов.

Так, занимаясь рабочими делами, человек может отвлекаться на мессенджеры, электронную почту, социальные сети и просто серфинг в интернете. В итоге, вместо 10 минут он тратит час на задачу.

Расфокусировка внимания — проблема поколения, которая в будущем может привести к серьезным проблемам. Частая отвлекаемость снижает качество жизни, заставляя тратить когнитивные ресурсы на ненужные действия.

Снижается качество работы и учебы, увеличивая время на их выполнение. Поэтому важно с раннего детства учить ребенка управлять своим вниманием и концентрироваться на важном, а также разумно ограничивать от того, что работает против них.

Как помочь ребенку развить навык управления вниманием?

Составить с ребенком расписание для отвлечений, например, полчаса в день на соцсети, час на игры и т.д. В остальное время можно ограничить использование телефона при помощи родительского контроля на iPhone, Digital Wellbeing на Android. Также можно использовать блокировщики сайтов, если ребенок перейдет с заблокированного смартфона на компьютер. Устраивать еженедельный цифровой детокс, выделяя день без телефона и других гаджетов. Например, отправиться с ребенком в музей, оставив смартфон дома. Такая цифровая аскеза помогает концентрироваться на важном, а не срочном. Предлагать ребенку альтернативные цифровым развлечения: настольные игры, лепка из глины и т.д.

Эмоциональная грамотность

В основе эмоциональной грамотности лежит развитый эмоциональный интеллект, то есть «способность распознавать свои эмоции, понимать мотивацию и желания — свои и других людей, а также способность управлять своими и чужими эмоциями».

По данным исследований, специалисты с высоким уровнем эмоционального интеллекта более успешны в карьере и получают более высокую зарплату. Эксперты также подчеркивают, что эмоциональная грамотность влияет на удовлетворенность жизнью и работой и помогает избежать выгорания.

Эмоциональный интеллект закладывается в детстве, поэтому важно не запрещать ребенку проявлять свои эмоции и чувства в естественном виде. Например, не говорить ему «не кричи», «не злись», «не плачь» и т.д.

Знаменитый исследователь эмоционального интеллекта Дэниел Гоулман считает, что у эмоционально развитых детей лучше складываются отношения, чем у детей, чьи родители не занимаются их эмоциональным воспитанием. К тому же, такие дети хорошо понимают людей и лучше учатся в школе.

Важный компонент эмоциональной грамотности — эмпатия, умение понимать, что чувствуют другие. Она не только помогает строить межличностные отношения, но и выгодно отличает будущего специалиста, ведь он способен понимать пользователей своего продукта с их проблемами и может сплотить команду вокруг общей цели.

Как развить помочь ребенку эмоциональную грамотность?

Начать с самоанализа и определить свой тип воспитания: отвергающий родитель, неодобряющий родитель, невмешивающийся родитель, эмоциональный воспитатель. Определить шаги для качественного эмоционального воспитания: осознание эмоций ребенка, сочувственное выслушивание, помощь ребенку в обозначении словами эмоций, отсутствие запрета на них. В этом поможет книга американского психолога Джона Готтмана «Эмоциональный интеллект ребенка».

Умение учиться и разучиваться

Карьеру длиной в 40 лет невозможно построить на знаниях и навыках, которые ребенок получил в школе и университете, поскольку больше не действует принцип «одно образование — одна профессия».

Во-первых, автоматизация бизнеса быстро вытесняет некоторые профессии. Треть всех рабочих мест может оказаться под угрозой исчезновения к 2030 году. Во-вторых, глобализация и развитие технологий перманентно создают что-то новое. Поэтому умение учиться и актуализировать знания, в том числе самостоятельно, — новая реальность.

Наряду с умением учиться, детям нужно прививать навык разучиваться — прекращать использовать знания, навыки и привычки, которые уже не актуальны. Это стимулирует креативность, гибкость, любознательность.

В умении разучиваться ребенок может найти опору, так как не всегда выученные ожидания совпадают с реальностью, что может привести к разочарованиям и психологическим проблемам.

Как помочь ребенку развить умение учиться?

Повышать его когнитивные навыки. В этом помогут различные тренировки развития памяти, например, упражнения мнемотехники. Приучать ребенка к моментальной практике. Например, ребенок прочитал статью о сахарной змее. Сразу предложите ему провести эксперимент и воплотить знания в реальность.