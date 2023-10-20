Кирилл Генин, коммерческий директор типографии «Онлайн принт» , разберет 8 шагов для создания своего полиграфического бизнеса и сложности, с которыми могут столкнуться предприниматели.

Когда начинающий бизнесмен хочет открыть свое дело, он сталкивается со многими трудностями. Особенно если это узкое направление, которое требует углубленных знаний.

1. Исследуйте рынок

Несмотря на пандемию 2020 года и политические обстоятельства, российский полиграфический рынок демонстрирует стабильный рост, а общий бюджет на поддержку социально значимых проектов только в 2022 году составил более 500 млн руб. в 2022 году, по данным Printech.

Изучать рынок нужно, чтобы понять его потенциал и конкурентную среду. Обратите внимание на спрос и предложение, особенности целевой аудитории, потенциальных клиентов и их боли — это поможет определиться с нишей и разработать стратегию.

В полиграфии имеет много направлений, например, наша типография занимается рекламной полиграфией — печатью буклетов и каталогов, и деловой полиграфией — изготавливаем блокноты, папки и бланки.

Но есть типографии, которые специализируются на печати книг или изготовлении упаковки и этикеток, а это совершенно другой бизнес со своими, не похожими на наши, процессами. Также есть печатные салоны, работающие в оживленных местах, «на улицу», например, в бизнес-центрах или у метро.

В каждом сегменте рынка свои плюсы и минусы. Например, в производстве упаковки большой плюс в том, что загрузка производства понятна на несколько месяцев вперед; также достаточно нескольких клиентов, с которыми типография работает на постоянной основе. Но есть минусы — большие финансовые вложения в оборудование, а еще необходимы внушительные по размеру цеха.

Рекламная полиграфия не требует на старте больших вложений. Вход в бизнес достаточно простой, но и конкуренция по этой причине высокая. Надо заранее продумать, чем вы будете отличаться от конкурентов, это должно входить в бизнес-план.

2. Разработайте бизнес-план

Итак, на первом этапе вы определились, в какой нише вы будете работать. Далее разработайте бизнес-план. Он должен включать описание вашей компании и услуг, цели и задачи, ценообразование, маркетинговую стратегию, информацию о конкуренции, финансовую модель и прогнозы.

Это поможет лучше понять, как вы будете управлять бизнесом и развивать его в ближайшие 3-5 лет. Конечно, многое может пойти не по плану, но лучше подумать заранее о возможных проблемах.

Обычно типографии вырастают из рекламных агентств, когда заказов становится много и размещение этих заказов на печать у подрядчиков сопоставимо с расходами на содержание собственного производства. К тому же с собственным производством вы можете лучше управлять сроками изготовления, которые важны в полиграфии.

Мой бизнес в полиграфии начинался как рекламное агентство — я создавал дизайн печатной продукции и затем размещал и контролировал изготовление этой продукции в типографиях.

Я упомянул, что в бизнес-плане важно предусмотреть прогноз финансовых потоков. В рекламной полиграфии заметна сезонность: с мая по август всегда спад заказов, а в сентябре начинается подъем, пик будет в декабре. В высокий сезон вы должны работать с загрузкой на 100%, значит, в этот период у вас должно быть достаточно и людей на производстве, и мощностей оборудования.

Оборудование в полиграфии достаточно дорогое и приобретается в лизинг, поэтому постарайтесь договориться с лизинговой компанией о привязке размера ежемесячных платежей к сезонности. Я знаю много типографий, у которых были проблемы из-за невозможности обслуживать платежи в период летнего спада.

Про цифры: стоимость аренды помещения под типографию и расходы на производство

За последние два года нам пришлось три раза перевозить всю типографию. В Москве постоянно что-то сносят, и, по опыту поиска помещения под производство, — по цене дешевле 10 тыс. руб. в год за кв. м найти приличное помещение сложно.

Но расходы на помещение — не основные траты, гораздо больше уходит на зарплату сотрудников. Нужны сотрудники офиса — чтобы вы активно работали с новыми клиентами и не стояла работа на производстве, так как в типографии много оборудования и различных операций. При этом у нас часть сотрудников работает и в ночные смены.

Прямые расходы на производство заказа (бумага, краска, формы) могут составлять 50-60% от цены заказа.





3. Получите необходимые навыки и знания Если у вас нет опыта в полиграфии, то вам может потребоваться обучение, приобретение специализированных знаний. Поищите курсы или тренинги, посетите отраслевые конференции и выставки, чтобы оставаться в курсе последних тенденций, познакомиться с другими компаниями на рынке. Это поможет вам понять, чего не хватает другим и что может появиться у вас. Московский политех (бывший Полиграфический институт) предлагает большой выбор курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, вы можете получить знания в темах, которые вам интересны.

Один из самых эффективных способов получить знания — это посетить работающие типографии. Поставщики оборудования часто приглашают потенциальных покупателей на демонстрацию работы оборудования в действующие типографии, где можно увидеть весь процесс производства. По теме: Как выстроить продуктовую и бизнес-стратегию: учимся на ошибках компании 4. Составьте список услуг Решите, какие конкретно услуги в сфере полиграфии вы будете предоставлять. Например, печать на различных материалах (бумаге, текстиле, пластике), создание дизайна, разработка упаковки, изготовление рекламных материалов и т. д. Определите свою нишу и узнайте, какие услуги востребованы на рынке — вернитесь к первому пункту, если на этапе исследования рынка вы этого не сделали. На этом «главные» шаги для запуска полиграфического бизнеса заканчиваются. 5. Зарегистрируйте бизнес Пора создавать бизнес-структуру. Вы можете выбрать между созданием компании (ООО) и ведением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). На первом этапе обычно достаточно ИП с налогообложением «Доходы минус расходы» — расходы на материалы обычно составляют более 50% от цены заказа. В дальнейшем у вас появятся крупные клиенты, и они предпочитают работать с подрядчиками, учитывающими в цене НДС — тогда вам уже подойдет ООО на общей системе налогообложения. Проконсультируйтесь с юристом или бизнес-консультантом, чтобы выбрать наиболее подходящую структуру для ваших потребностей. 6. Выберите оборудование В полиграфии работает большое число фирм без собственного производства, но они готовы уделять много времени клиентам, предлагать сервис и нестандартные решения. Типографиям с их потоком заказов просто нет времени вникать во все потребности и задачи клиента — обычно им нужен от клиента готовый макет и число экземпляров, которое нужно напечатать. Решите, какое оборудование и материалы вам понадобятся для предоставления выбранных услуг. Обратитесь к поставщикам, чтобы получить информацию о вариантах и стоимости — их можно найти, например, на отраслевых выставках. Точный перечень оборудования зависит от специализации вашей типографии, но в любом случае вам потребуется: печатная машина,

резальная машина,

оборудование для послепечатной обработки: например, брошюровальные и фальцевальные машины, ламинаторы, листоподборочные машины, биговальная машина, машина для перфорации и навивки на проволоку,

компьютеры для допечатной подготовки. Если вы ориентируетесь на срочное изготовление печатной продукции, также необходимы: цифровая печатная машина, такие машины сейчас предлагают Xerox, Canon, Ricoh, Konica Minolta,

склад с материалами: определите самые часто используемые плотности бумаги и держите их в необходимом количестве на складе. Это не оборудование, но важно заранее об этом подумать. Когда число заказов будет расти, можно подумать о покупке своего оборудования. По теме: Как повысить эффективность учета в компании Офсетные и цифровые машины Цифровые печатные машины стоят дешевле офсетных машин и не требуют сопутствующего оборудования для вывода офсетных пластин. Тиражи с каждым годом становятся меньше, и для цифровых печатных машин все больше работы. Например, тиражи до 500 листов формата А3 на цифровых машинах делать выгоднее, чем на офсетных. Если несколько лет назад все цифровые машины использовали краску в виде тонерного порошка, то сейчас развивается технология струйной промышленной печати, и ее качество улучшается из года в год. Скорость печатных машин заметно выросла. Но главное преимущество цифровых машин — сокращение времени печати, например, приладка тиража на офсетной машине может занять 30 минут, а на цифровой — меньше 5 минут. Офсетные машины могут стоить несколько сотен тысяч долларов, а машины большого формата — несколько миллионов. Это сложные устройства, которые требуют постоянного технического обслуживания. Но как самолеты при правильном обслуживании могут летать 50 лет, так и офсетные машины могут работать десятки лет. Например, мы в 2007 году приобрели машину Heidelberg SM 52-4 Anicolor — она уникальна с технической точки зрения за счет своего красочного аппарата, который позволяет печатать продукцию высочайшего качества. С тех пор мы успели поменять множество печатных машин разного формата, но эта продолжает работать в нашей типографии 24/7. Производство офсетного оборудования — сложная техническая задача, и я считаю, что только Германия и Япония умеют делать высококлассные машины этого типа. Планирование производства — сложный и важный процесс в бизнесе. Многое зависит от клиента: бывают ситуации, когда уже обговорили сроки и надо начинать печатать, но еще нет макета. Даже шутка такая есть: «Вы печатайте, а макет я скоро пришлю». Чтобы не потерять заказы и не перепутать техзадания, а также вовремя закупать все материалы, нужна система управления типографией — ERP (enterprise resource planning). 7. Создайте бренд После юридических процедур и выбора оборудования можете перейти к креативу — созданию бренда, лого и маркетинговой стратегии. Разработайте логотип и брендинговый стиль для компании, чтобы выделиться на рынке. Создайте маркетинговый план и определите каналы продвижения, чтобы привлекать клиентов. Рассмотрите возможность создания портфолио и сайта для продвижения вашего бизнеса онлайн. Настройте и запустите рекламу для постоянного поиска новых клиентов. 8. Наймите персонал Когда у вас сформированы все бизнес-процессы и налажена работа с подрядчиками по оборудованию, вы можете нанимать персонал. Из квалифицированного персонала в первую очередь вам потребуются: менеджеры с опытом в полиграфии,

дизайнер-верстальщик,

печатник,

резчик. Можете посмотреть на выпускников полиграфического института и колледжа — эти учебные заведения дают хорошие базовые знания по полиграфии, в дальнейшем вы можете обучить сотрудника всем тонкостям именно вашего производства. Итог Рекламная полиграфия имеет ярко выраженную сезонность. Число заказов зависит от деловой активности клиентов, и летом всегда наблюдается спад. Самая горячая пора начинается в сентябре и заканчивается к концу года. В этот период многие печатают календари, рекламные издания и торопятся заработать денег, чтобы в январе отдыхать. Разница в денежных оборотах в зимние и летние месяцы может составлять два раза. Поэтому, чтобы спокойно прожить летний спад, надо обязательно иметь подушку безопасности. На лето типографии часто планируют ремонт и модернизацию оборудования, например, установку и запуск новой печатной машины — это может занять месяц. Итак, для старта бизнеса в области полиграфии вам нужно: провести исследование рынка и оценить потенциал его роста, сделать бизнес-план на срок от 3 до 5 лет, получить знания в области полиграфии и управления, составить список услуг и выбрать необходимое оборудование, создать юридическое лицо, нанять персонал, настроить и запустить рекламу. Удачи в нашем нелегком бизнесе! Фото на обложке: Shutterstock/zefart