Стартапы против коронавируса: 5 выводов после поездки на отменный MWC в Барселоне

Анатолий Кияшко, директор по развитию казанской компании Robots Can Dream , вместе с исполнительным директором Глебом Шемаевым съездил в Барселону на отмененную выставку Mobile World Congress.

Covid-19 ломает жизнь не только простым людям, но и бизнесу. Каждый день доносятся сообщения об отмене мероприятий разного уровня: от приостановления итальянской Серии А и отмены выставок уровня E3 до совсем курьезных случаев вроде отмены конференции по борьбе с коронавирусом. Но одним из первых под нож попал Mobile World Congress, который каждый год проходит в Барселоне под эгидой GSMA.

MWC — одна из самых больших техно-выставок в мире, где как крупные, так и небольшие компании представляют новинки и концепты устройств. Мы как компания, которая разрабатывает устройства, планировали посетить выставку, чтобы обменяться опытом с зарубежными коллегами и, возможно, заключить несколько контрактов или партнерских соглашений.

Но коронавирус внес свои коррективы, и организаторы приняли решение отменить конгресс, хотя отдел продаж до последнего продавал билеты на мероприятие. По-прежнему непонятно, вернут ли за них деньги, но надежд на этот счет мы не таим.

Нам как технологической компании было интересно, чем живут иностранные коллеги и как развивается местный рынок по разработке hardware-услуг. Поехать в Барселону нас замотивировало то, что мы купили невозвратные билеты, и то, что организаторы опубликовали список мероприятий MWC Plan B.

Это был неофициальный список, потому что все мероприятия-сателлиты под эгидой GSMA тоже отменили. Но там можно было пообщаться с венчурными инвесторами и стартаперами, которые также решились приехать в Барселону, несмотря на вспышку коронавируса. И вот выводы, которые мы для себя сделали из этой поездки.

1. Каталонцы смогли организовать площадки несмотря на отмену главного мероприятия

Организаторы в короткие сроки смогли договориться и провести ряд мероприятий для тех, кто все-таки смог добраться до Барселоны. Хоть список гостей города серьезно поредел и в этом году не было громких премьер от техно-гигантов вроде Sony и Huawei, в дни проведения конгресса было куда сходить.

Одним из главных мероприятий стала Tech Spirit Barcelona, где молодые стартапы могли послушать доклады от инвесторов и более опытных предпринимателей о том, как получить инвестиции на свой проект.

Мы каждый день посещали минимум по два мероприятия с нетворкингом и благодаря этому смогли привезти несколько полезных контактов и хотя бы приблизительно понять, как работает местный рынок технологий и венчурных инвестиций.

2. У местных стартапов высокий уровень университетской подготовки

Почти все местные стартапы так или иначе начинали свой путь на базе университетов, где им давали как экспертизу, так и материальные бенефиты вроде первоначальных инвестиций и приличной технической базы. Хоть большинство стартапов, с которыми мы пообщались, были софтверными, «железные» проекты тоже присутствуют на местном рынке.

Чувствуется хорошая господдержка инфраструктуры для таких проектов, при этом местные чиновники открыты для специалистов извне и приглашают иностранных стартаперов к сотрудничеству.

Например, сейчас Фонд Бортника открыл регистрацию на российско-испанский конкурс международного сотрудничества, где можно поработать с испанскими командами.

3. В Барселоне отличная инфраструктура для стартапов

Испанцы прекрасно понимают, что они не центр мира, поэтому вкладывают огромные средства, чтобы взрастить местных профессионалов. Например, в Барселоне поддерживают переоборудование нефункционирующих заводов и фабрик в коворкинги.

Партнеры показали нам местную сеть коворкингов Barcelona Activa, которые легко трансформируются под нужды стартаперов.

Кроме того, в 2020–2021 в городе построят новые кампусы для первого европейского центра прототипирования D-Factory Incubator. Судя по названию и презентации директора центра, это уже будет не просто место для конструирования прототипов, а настоящий акселератор для hardware-стартапов.

По сути, в Барселоне есть инновационная инфраструктура, аналогичная нашим Сколково и Иннополису, но расположена она внутри города. А кто откажется заниматься инновациями, когда есть доступ к благам европейской цивилизации, морю, вкусной и разнообразной еде?

4. Юридически зарегистрироваться в Испании сложно (но можно)

Не обошлось и без ложки дегтя, которая связана с бюрократией. После общения с предпринимателями мы поняли, что большинство успешных проектов регистрируются не в Испании, а в Польше и Нидерландах, где оформить юрлицо можно за одну рабочую неделю.

Стартапу в Испании, чтобы юридически стать инновационной компанией (получить соответствующий статус и возможности поддержки), нужно пройти запутанные процедуры, потратить немало времени и сил. Простого «зеленого коридора», как оказалось, у них нет.

5. Hardware work is hard!

Местные «железные» стартапы технически интересные, и мы не перестаем восхищаться тем, насколько все проработано. Вот некоторые из них, с кем мы развиртуализировались и сотрудничаем.

Able — легкий, простой в использовании и доступный экзоскелет, который восстанавливает способность ходить у людей с параличом нижних конечностей.

Робот-бройлер от Faromatics — автономный умный робот для мониторинга качества здравоохранения и обеспечения животноводческой фермы (цыплят). Он информирует фермеров или ветеринаров об инцидентах и текущей ситуации с помощью мобильных технологий.

Steering machines — платформы из логистических роботов для широкого спектра робототехнических работ.

Dinbeat — носимое устройство, которое позволяет хозяевам следить за здоровьем их питомца в режиме реального времени и без проводов.

Обязательно нужно посетить MWC в следующем году

Даже несмотря на отмену главного мероприятия в Барселоне было куда сходить для решения бизнес-задач и с кем пообщаться — не только с местными предпринимателями, но и с другими европейскими коллегами. Так, мы пообщались с представителями швейцарского и британского венчурных фондов о возможном сотрудничестве в области консалтинга их стартапов.

Нам сложно представить, во сколько раз сократилось количество участников ивента, но даже в такой сложной ситуации мы вдохновились поездкой и решили, что будем тут учиться и обязательно в следующем году приедем еще раз, на полноценный MWC Barcelona 2021.