Выставку Mobile World Congress 2020 отменили из-за коронавируса

Крупнейшая выставка мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), которая должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля не состоится. Организатор — ассоциация GSMA — решил отменить событие из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет The Verge.

Companies who have withdrawn from #MWC2020 due to the Coronavirus:

🚫Nokia

🚫Facebook

🚫Intel

🚫Sony

🚫Amazon

🚫LG

🚫AT&T

🚫Cisco

🚫Vivo

🚫Ericsson

🚫Sprint

🚫Nvidiahttps://t.co/hOeH3MtZEw