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Выставку Mobile World Congress 2020 отменили из-за коронавируса

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Крупнейшая выставка мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), которая должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля не состоится. Организатор  — ассоциация GSMA — решил отменить событие из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет The Verge.

Выставку Mobile World Congress 2020 отменили из-за коронавируса

Гендиректор ассоциации Джон Хоффман заявил, что коронавирус сделал проведение выставки «невозможным». Организаторы и партнеры, добавил он, продолжат работу над MWC-2021.

Ассоциация приняла такое решение после того, как от участия в выставке начали один за другим отказываться LG, ZTE, Ericsson, Nvidia, Intel, Vivo, Sony, Amazon, NTT Docomo, Cisco, Nokia, BT, HMD и другие крупные игроки.

GSMA является торговой организацией, которая представляет более 1200 компаний из мобильной индустрии. Первые выставки MWC начали устраивать с 1987 года. С 2006 они проходят в Барселоне, и, как пишет The Verge, имеют большое значение для местной экономики, генерируя более €400 млн дохода и создавая более 14 тысяч временных рабочих мест.

Фото: peresanz / Shutterstock

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