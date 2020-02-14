Выставку Mobile World Congress 2020 отменили из-за коронавируса

Гендиректор ассоциации Джон Хоффман заявил, что коронавирус сделал проведение выставки «невозможным». Организаторы и партнеры, добавил он, продолжат работу над MWC-2021.



Ассоциация приняла такое решение после того, как от участия в выставке начали один за другим отказываться LG, ZTE, Ericsson, Nvidia, Intel, Vivo, Sony, Amazon, NTT Docomo, Cisco, Nokia, BT, HMD и другие крупные игроки.



GSMA является торговой организацией, которая представляет более 1200 компаний из мобильной индустрии. Первые выставки MWC начали устраивать с 1987 года. С 2006 они проходят в Барселоне, и, как пишет The Verge, имеют большое значение для местной экономики, генерируя более €400 млн дохода и создавая более 14 тысяч временных рабочих мест.





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