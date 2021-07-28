Как вакцинация поможет победить коронавирус?

С начала июня — с момента старта третьей волны коронавируса и объявления затем обязательной вакцинации — в инфополе поставлен новый рекорд сообщений на тему вакцины. О том, почему вакцинация важна и нужна, что стоит учесть до нее, и каким мифам не стоит верить, на основе принципов доказательной медицины рассказала Юлия Ткаченко, врач-терапевт, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor .

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Индийский штамм: что нужно про него знать

Уже известно, что вирус SARS-CoV-2 сродни другим микроорганизмам склонен к мутациям. Мутируя, вирус приобретает новые свойства, которые делают его выносливее и приспособленнее. Штаммы с новыми свойствами могут формировать волну заболеваемости в том числе среди переболевших и привитых людей.

Ранее были зафиксированы британский, бразильский и южноафриканский штаммы, которые характеризовались большей заразностью, чем уханьский штамм. Сейчас в мире распространяется новый индийский (дельта) штамм. Он был зафиксирован в Индии в марте 2021 года, где вызвал всплеск заболеваемости и рост смертности, затем распространился по Европе и попал в Россию.

Специфика индийского штамма в том, что он заразнее предыдущих: по данным исследований, новые штаммы коронавируса заразнее на 50%, чем «старый» уханьский штамм.

Это так, потому что предыдущим версиям COVID-19 требовалось больше времени, чтобы проникнуть в клетку человека, и они, в отличие от индийского, не умели «маскироваться» от антител человека. Поэтому те, кто уже болел ранее возникшими штаммами коронавируса, а также привитые люди подвержены риску заболеть повторно.

Эффективность вакцинации против индийского штамма

Вакцина является эффективной и в случае с индийским штаммом, хотя чуть меньше, чем в случае с уханьским, британским, бразильским и южноафриканским. Причина эффективности — вакцина вызывает интенсивный и качественный иммунный ответ на S-белок коронавируса любого штамма, при этом индийский штамм умеет «обходить» антитела человека только частично.

При этом последние исследования показали, что для защиты от новых штаммов коронавируса нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов, а способ обеспечить повышение концентрации антител в организме — это ревакцинация.

Еще один аргумент в пользу вакцинации: да, риск заболеть у вакцинированных есть, но даже в случае заражения новым штаммом при предварительной вакцинации с большой вероятностью заболевание будет протекать в легкой форме.

Коллективный иммунитет: почему это главное преимущество вакцинации

Вакцинироваться однозначно нужно, если вы не входите в группы пациентов, которым прививка строго противопоказана.

Во-первых, вакцинация снижает вероятность заболеть любым штаммом коронавируса, в том числе индийским. Во-вторых, вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, если вы все-таки заразились. Эффективность векторных и м-РНК вакцин против тяжелого течения COVID-19, вызванного дельта-штаммом, превышает 95%.

В третьих, вакцинируясь массово, мы приобретаем коллективный иммунитет, который не дает вирусу распространяться и защищает тех, кто не может сделать прививку из-за серьезных противопоказаний.

Суть еще и в том, что вирус особенно сильно подвержен мутациям в странах с низкой долей вакцинированного населения: вакцинируясь массово, мы снижаем риск возникновения новых штаммов.

Ближе к делу: какую вакцину выбрать

На сегодняшний день в России существует четыре вакцины. Все препараты отечественного производства, но действуют немного по-разному. Наибольшим количеством данных по эффективности и безопасности мы обладаем по вакцине «Спутник V».

Сейчас российская вакцина «Спутник V» одобрена Минздравом: опубликованы результаты первой, второй и третьей фаз клинических испытаний на добровольцах.

Они показали, что вакцина в краткосрочной перспективе высокоэффективна и безопасна, в том числе для пожилых людей. Также исследования по «Спутнику V» проводились в Аргентине и Сан-Марино, и их результаты не противоречат тем данным по эффективности и безопасности, которые были получены в России.

Что нужно знать перед вакцинацией: строгие противопоказания

Строгих противопоказаний вакцинации немного. Первое из них — аллергия: прививаться будет противопоказано при выявленной изначально или после первого этапа вакцинации тяжелой аллергии на компоненты вакцины.

Еще одним противопоказанием является острое заболевание — ОРВИ, вирусная инфекция или обострение хронического заболевания. В таком случае вакцинацию откладывают до выздоровления или стихания обострения в случае хронического заболевания. Вакцинация также противопоказана несовершеннолетним, беременным и кормящим грудью.

Последнее касается только вакцинации в России — это скорее юридические ограничения, чем медицинские. С полным списком противопоказаний для каждого препарата, использующегося для прививок от COVID-19, можно ознакомиться в актуальных методических рекомендациях Министерства Здравоохранения Российской Федерации.

Особые группы: вакцинироваться ли тем, кто страдает хроническими заболеваниями

При наличии хронических заболеваний человек посещает врача необходимой специальности, который принимает решение, выдать ли медицинский отвод. Желательно, чтобы это был врач, который наблюдает человека по его заболеванию на протяжении некоторого времени, выписывает лечение и контролирует течение заболевания.

Важно понимать, что для врачей на текущий момент уже выработаны четкие консенсусы по большинству хронических болезней. Врачам известно, какие рекомендации по вакцинации давать в зависимости от степени и стадии хронического заболевания и проводимого лечения, разновидностей и дозировок препаратов.

Нужна ли особая подготовка к вакцинации

Если у человека нет хронических болезней, при подготовке к вакцинации не требуется проходить специальные обследования: достаточно будет опроса и осмотра терапевта непосредственно перед прививкой. Главное — не болеть в момент вакцинации, а также за последний месяц.

Наличие антител — также не противопоказание к вакцинации, а их количество — не фактор, по которому принимается решение, прививаться или нет. Перед вакцинацией и в день прививки стоит отказаться от алкоголя. В день прививки — не посещать баню, бассейн, сауну, не переохлаждаться и не заниматься спортом.

Меры предосторожности во время и после вакцинации

Между введением первого и второго компонентов ни в коем случае нельзя отказываться от обычных, уже привычных нам мер профилактики: обязательно нужно продолжать носить маску, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей. Достаточный иммунный ответ проявляется в среднем спустя две недели после введения второго компонента вакцины.

Важно понимать, что вакцина не создает вокруг нас «защитную оболочку», которая не дает вирусу проникнуть в организм и защищает нас на сто процентов.

Поэтому вакцинация — не повод насовсем отказаться от ношения масок в общественных местах, частичной удаленной работы в офисах и других мер безопасности. Для привитого человека не исключена возможность подхватить инфекцию в легкой и даже бессимптомной форме и быть переносчиком, заражая других людей. Поэтому даже после прививки большинство правил безопасности стоит соблюдать.

Мифы о вакцинации: где правда на самом деле

Нужно ли сдавать анализ на антитела до вакцинации

Анализ на антитела не является фактором, влияющим на принятие решения о вакцинации, и сдавать его перед тем, как ставить прививку, не нужно. Дело в том, что анализ покажет только, перенес ли человек COVID-19 ранее. У медицинского сообщества на сегодняшний день нет информации, какое количество антител нужно, чтобы избежать заражения.

Можно ли прививаться тем, кто уже болел коронавирусом

Даже нужно: таким образом снижается риск заболеть повторно. По рекомендациям Министерства Здравоохранения РФ, привиться нужно спустя полгода после перенесенной болезни. Однако в других странах распространенной практикой является вакцинация через месяц и даже две недели после болезни.

Побочные эффекты в краткосрочной и долгосрочной перспективе

В краткосрочной перспективе самые распространенные побочные эффекты можно разделить на общие и местные. Общие — это лихорадка, то есть повышение температуры тела, ломота в теле, головная боль, озноб или жар.

Такие симптомы называются «гриппоподобным синдромом». Что касается местных реакций — это боль в руке, в том числе при движении, отек и зуд в месте инъекции. Все побочные явления обратимы, то есть проходят спустя примерно сутки-двое.

Повышение температуры действительно может быть очень высоким — такие реакции на вакцины, особенно векторные, к которым относится «Спутник V», зафиксированы, и если температура повышается выше 39°С, нужно обратиться к врачу.

Побочные явления в долгосрочной перспективе на данный момент сложно оценить, потому что не прошло достаточно времени после начала исследования вакцины. Однако на тех добровольцах, которых вакцинировали в самом начале, пока показано, что вакцина в сроки более года безопасна.

Влияет ли вакцина на наш генетический код и репродуктивную функцию

Нет, это миф, причем в основе этого мифа нет здравых аргументов — проведенные исследования показывают, что проблем нет. Исследования вакцин проводились на беременных женщинах и показали отсутствие серьезных побочных явлений и влияния на плод.

Влияние вакцин на способность к зачатию также изучалось, еще на доклинической стадии — детородная функция лабораторных животных, на которых исследовалась вакцина, не была нарушена.

Поэтому на основании имеющихся данных мы можем утверждать, что вакцины безопасны, а вот сама коронавирусная инфекция может негативно сказаться на репродуктивной функции. Поэтому парам, планирующим беременность, желательно предварительно привиться, — обоим партнерам.

Через месяц после прививки можно начинать планирование беременности — срок полгода-год для паузы перед планированием беременности избыточен. Более того, COVID-19 представляет опасность для беременных — у них он протекает в гораздо более тяжелой форме и может сказаться на здоровье плода.

Может ли прививка вызвать коронавирус (сюда же: «не заразен ли я после того, как сделаю прививку?»)

Прививка не может вызвать болезнь COVID-19 и сделать человека заразным для окружающих: сам механизм действия вакцины делает это невозможным. В вакцине «Спутник V» в аденовирусный вектор интегрирован фрагмент генетического материала коронавируса, кодирующий только один белок. В таком случае вирус не может воспроизвести себя внутри организма вакцинированного.

При этом не исключено, что человек может заразиться вирусом после введения первого компонента или сразу до него. Иммунитет после введения вакцины появляется не сразу, а только через две недели после второй дозы.

Поэтому между первой и второй дозой, а также в течение двух недель после введения второй дозы стоит поберечь себя, соблюдать все меры предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, работать из дома по возможности.

Нужна ли ревакцинация — если да, то кому?

Ревакцинация, не так давно включенная в обновленные рекомендации Минздрава, является нормальным процессом: это своего рода «напоминание» организму о патогене, сигнал о том, что нужно вновь выработать антитела.

Совсем недавно были проведены исследования, которые подтверждают необходимость ревакцинации один раз в шесть месяцев, так как новые штаммы коронавируса легче уходят от антител, и для защиты от них нужна большая контрация нейтрализующих антител.

В настоящий момент Всемирная Организация Здравоохранения еще не одобрила массовую ревакцинацию — это связано с тем, что во многих странах большинство граждан еще не привиты первыми компонентами и расход вакцин на ревакцинацию нерационален, причина является экономической.

В России срок повторной прививки — полгода, что зафиксировано в методических рекомендациях Министерства Здравоохранения.

Для этих целей будет использоваться вакцина «Спутник Лайт», которая по своему составу идентична первому компоненту «Спутника V». Одной инъекции будет достаточно для того, чтобы простимулировать организм повторно выделять антитела к S-белку коронавируса.

Поэтому вакцинация и последующая ревакцинация — лучший и наиболее быстрый способ сформировать не только личный, но и коллективный иммунитет к вирусу. При отсутствии противопоказаний вакцину можно ставить — и получить взамен даже более стабильный и качественный иммунитет, чем иммунитет после болезни.

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