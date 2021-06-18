«Это единственный выбор на пути к нормальной жизни»: что малый бизнес говорит сотрудникам о вакцинации

Большинство предпринимателей сферы малого бизнеса проводят разъяснительную работу о вакцинации со своими сотрудниками, узнал RB.ru. Часть мотивирует сделать прививку на собственном примере, еще часть проводит сравнительный анализ всех вакцин. Кто-то дает сотрудникам выходной после процедуры и разрешает посещать офис только при наличии прививки или антител.

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16 июня в Москве обязали вакцинировать 60% граждан, работающих в сфере услуг. Обязательная вакцинация коснется работников общепита, торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, СПА и массажных салонов, клиентских структур банков, транспорта, ЖКХ и энергетики, театров, музеев, библиотек, МФЦ. За невыполнение норм бизнесу грозит штраф до 1 млн рублей либо приостановка работы на срок до 90 дней.

Обязательную вакцинацию после Москвы также ввели Подмосковье, Кемеровская, Сахалинская и Ленинградская области.

Разъяснительная работа и мотивация

RB.ru узнал, как мотивируют вакцинироваться сотрудников представители различных отраслей малого бизнеса, в том числе те, которым необходимо выполнить установленную норму.

Индустрия красоты

Предприниматели индустрии красоты, отрасль которых попала под требование обязательной вакцинации 60% сотрудников, проводят среди своих коллективов разъяснительную работу, предоставляя всю актуальную информацию о вакцинации. По словам гендиректора Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК) Татьяны Авериной, предприниматели разделяют и поддерживают идею, что на сегодняшний день вакцинация — это действенный инструмент для остановки распространения COVID-19.

«Мы также говорим своим сотрудникам о том, что существует угроза остановки деятельности предприятий, если у нас не будет коллективного иммунитета. Мы предоставили сообществу сравнительный анализ всех представленных вакцин и проинформировали о порядке проведения вакцинации населения: адреса пунктов, часы работы, порядок заполнения документов», — рассказала гендиректор АПИК.

Ассоциация также помогает предпринимателям индустрии красоты справиться с эмоциональной нагрузкой на бизнес в связи с принятыми положениями, ведет разъяснительную работу о действиях, необходимых для сохранения бизнеса.

Фитнес

Работу по популяризации вакцинации ведет и Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), рассказывая сотрудникам обо всех плюсах и минусах этой меры.

«Естественно, мы не можем заставить сотрудников прививаться и не планируем вводить ограничительные меры. Но наша задача — убедить людей сделать правильный выбор: вакцинироваться. Это и личный пример — я вакцинировалась в январе, и если нужна будет ревакцинация, то пойду на это», — сообщила президент ассоциации Ольга Киселева.

По ее словам, сотрудников можно мотивировать небольшими премиями за вакцинацию, проводить розыгрыш призов и акции. Но самым главным инструментом популяризации идеи Киселева считает «убеждения и правдивые рассказы о ситуации».

Общепит

Говорить о финансовой мотивации для сотрудников сейчас сложно, так как, например, фуд-холлы полностью закрыты, сетует участник Союза управляющих Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), совладелец гастрономических проектов «ЯвТай», «Луи Оньён», Genso sushi Мария Искусных.

«До того, как вышло постановление, на разных объектах я провела собрание, чтобы узнать мнение сотрудников — хотят они вакцинироваться или нет. Как оказалось, многие не против, просто у них не хватало времени, чтобы заняться этим. После постановления мы снова подняли эту тему, сообщили, что привиться необходимо», — рассказала она.

С теми, кто не хочет прививаться, Искусных старается проводить беседы и отправлять ссылки на источники, где пишут, что прививаться не страшно. При этом представитель ФРиО подчеркивает, что выбор все равно остается за сотрудниками, тем более что у 40% из них есть противопоказания или большое количество антител.

«Я понимаю, что мы хотим нормально жить, работать и путешествовать. Сейчас вакцинация — это единственный выбор на пути к нормальной жизни», — считает Искусных.

Образование

Эффективной мерой в борьбе с пандемией вакцинацию считают в «Алгоритмике». Компания доносит до сотрудников идею о том, что это спасает жизни и здоровье людей.

«Мы понимаем, что вакцинация будет иметь отложенный эффект, поэтому сейчас придаем особое значение профилактике: более 85% сотрудников работают удаленно, в офис рекомендуем ходить только при наличии прививки или антител, в офисе предприняты все меры безопасности, в случае подтверждения ковида у сотрудника выявляем все контакты и отправляем на самоизоляцию», — сообщила HR бизнес-партнер «Алгоритмики» Юлия Загрядская.

Сейчас компания также рассматривает возможность предоставления выходного дня после вакцинации.

Основатель Coddy Оксана Селендеева никак не мотивирует сотрудников, потому что считает, что «каждый должен сам принимать решение, вакцинироваться ему или нет». По ее словам, большая часть сотрудников компании уже привились, а те, кто переболел и получил большое количество антител, принимают решение сами.

«Объясняю ли сотрудникам пользу вакцинации? Нет. Сотрудники молодые, средний возраст — 23,5 года, это достаточно прогрессивные ребята с хорошим образованием, им не нужно объяснять пользу любых вакцин, в том числе и ковидной», — сказала Селендеева.

Сфера услуг и производство

Не агитируют сотрудников массово проходить вакцинацию и в компании Promobot.

«Сейчас это находится в поле личной заботы о своем здоровье, потому что есть достаточно много нюансов: от выбора конкретной вакцины до индивидуальных противопоказаний, и люди должны принимать такие решения самостоятельно. Хотя лично я поддерживаю вакцинацию», — сообщил сооснователь и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

В аналитическом агентстве «Рыбсеть» мотивировать сотрудников сделать прививку начали после того, как увидели ухудшение эпидемиологической ситуации. Компания разослала информационные письма каждому работнику, а также партнерам, в которых рекомендовала сделать прививку на официальных московских станциях.

По словам руководителя «Рыбсети» Полины Кировой, пока обратная связь от сотрудников по поводу обязательной прививки не очень положительная.

«Мы объясняем сотрудникам пользу вакцинации, потому что часть нашего руководящего состава привита, и на данный момент мы считаем, что это очень правильная мера для защиты населения, и гораздо более эффективная, чем дополнительные локдауны и закрытия бизнесов», — сообщила Кирова, добавив, что выходных дней после вакцинации в компании не предусмотрено.

В компании «Рокет Ворк» сотрудники могут получить «дей офф», если вдруг после прививки чувствуют себя неважно, рассказала генеральный директор платформы Анастасия Ускова. Однако, по ее словам, главная задача сейчас — обеспечить сотрудников вакциной в положенный срок.

«Главный мотив сейчас — угроза потерять работу, так как сигнал правительства звучит четко — минимум 60% привитых в сфере услуг, или бизнесу будут вставлять палки в колеса», — говорит она.

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