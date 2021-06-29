«Пока больше проверяющих, а гости обвиняют в ущемлении свобод»: как для ресторанов началась работа по QR-кодам

Столичные кафе и рестораны с 28 июня можно посетить только по QR-коду, который доказывает, что гость привился от коронавируса, переболел им за последние полгода или имеет отрицательный результат ПЦР-теста. Опрошенные RB.ru рестораторы говорят о снижении трафика до 70% — залы ресторанов пустуют, большинство гостей не понимают новые правила и обвиняют рестораторов в ущемлении свобод.

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Уже 29 июня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита. Заведения получат отсрочку по уплате арендных платежей, также их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Ожидается, что это должно смягчить последствия новых ограничений.

Итоги первого дня

По предварительной оценке, в первый день работы в новых условиях трафик в кофейнях Москвы снизился примерно на 70%, товарооборот — примерно на 50%, сообщили в пресс-службе «Шоколадницы». При этом в компании отметили неплохую посадку на верандах в среднем по городу: «у кого-то полные веранды и даже очереди, чтобы присесть, у кого-то — наполовину, плюс повлияли погодные условия».

Более пессимистично ситуацию оценили в Ginza Project. «Результаты первого дня работы по новым правилам ожидаемо удручающие: гостей с веранд смыло ливнем, а в залы ресторанов практически никто не пришел. В итоге мы имеем падение выручки в заведениях с верандами на 50%, в ресторанах без веранд — до 95%», — подсчитал управляющий партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.

По его словам, заметного увеличения объема заказов доставки или навынос пока не произошло.

«Поток упал катастрофически. Непонятно, как и чем платить зарплаты персоналу и аренду, если так будет дальше. Лучше бы нас закрыли», — говорит основатель restamama Евгения Доронина (группа объединяет проекты «Варежка», Prawns, «Тажинерия», LuckySouvlaki и другие).

В IS KU.bar.sushi.ramen внутри за весь день был лишь один человек, сообщила ресторатор, участник Союза управляющих ФРиО Мария Искусных. Спад по выручке проекта в первый день, по ее словам, составил около 30%.

«Система с кодами доказала, что для ресторанов, у которых нет веранды, на ближайшие 2-3 недели эта система равнозначна закрытию, и, конечно, общепит ждет поддержки», — сообщила Искусных.

Работа с гостями

В пресс-службе «Макдоналдс» сообщили, что заранее подготовили всех сотрудников к нововведениям, что позволило ускорить процессы в первый день. В компании отметили, что пока справляются с дополнительной нагрузкой по проверке у гостей QR-кодов.

Все столичные рестораны Ginza Project с 28 июня работают по новым правилам: веранды открыты для всех, в залы ресторанов пускают только после проверки QR-кода и удостоверения личности.

«Пока гостей с QR-кодами очень мало, больше, кажется, проверяющих или гостей, которые не понимают новые правила и обвиняют сотрудников ресторанов в ущемлении их свобод», — отметил управляющий партнер Ginza Project Moscow Максим Ползиков.

В «Шоколаднице» при этом добавляют, что «негативных гостей не сто процентов, немалая часть понимают, что надо идти прививаться». Сотрудники компании общаются с каждым посетителем, разъясняют регламент посещения кофеен.

«Гости охотно берут с собой, когда официанты рассказывают о выгодных предложениях: до 31 июля мы объявили скидку 20% на предзаказ в приложении и последующий самовывоз. Но в некоторых кофейнях есть и те, кто принципиально отказывается от варианта "с собой"», — сообщили в «Шоколаднице».

В этом случае сотрудники кофеен «стараются не реагировать на провокации» и пропускают в зал только при наличии QR-кода.

Рестораны сталкиваются с негативом и в соцсетях. Так, после сообщений о новых правилах в официальных аккаунтах «Кофемании» и «Якитории» часть пользователей решили «попрощаться» с заведениями.

Будущее нововведения

В Ginza Project считают, что первого дня недостаточно, чтобы делать прогнозы. Компания ожидает увидеть тренд через неделю.

«Подозреваю, динамика очень сильно будет зависеть от категории заведения: более демократичные проекты потеряют больше гостей на более долгое время, чем заведения высокого уровня», — говорит управляющий партнер Максим Ползиков.

На фуд-кортах ситуация катастрофически плохая, согласна участник Союза управляющих ФРиО Мария Искусных. По ее словам, необходимо оказать срочную поддержку арендодателям, чтобы они снизили сумму платежей. Также рынок фуд-кортов ждет отсрочку по налогам, в частности, по отчислениям в пенсионный фонд.

По мнению Ползикова, если использование индустрии общепита для продвижения массовой вакцинации сработает, эффект появится не раньше, чем через месяц. «Как мы будем жить это время — непонятно, тут власти не торопятся с ответами. Очевидно, что москвичей, которые каждые три дня делают платные ПЦР-тесты, на всю индустрию не хватит», — заключил он.

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