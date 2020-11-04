Как подготовить бизнес к восстановлению после коронавируса

Президент Университета штата Аризона Майкл Кроу, CEO и президент Mercer Мартин Ферланд, а также CEO и президент Infoblox Йеспер Андерсен рассказывают о факторах, которые бизнес должен учитывать в мире после коронавируса.

Пандемия коронавируса еще не завершилась, но проницательные бизнес-лидеры уже готовят план восстановления. Основная задача — извлечь уроки из кризиса и применить их в работе. Так можно будет гарантировать, что компании не только выживут, но и добьются успеха.

Обеспечьте доступ к технологиям

Самое время убедиться, что у вашей команды и клиентов есть цифровые инструменты, необходимые для успешной работы. Например, университет штата Аризона использует сервисы видеосвязи для занятий: чтобы студенты могли учиться, а профессора — преподавать в обычном режиме. По оценкам Кроу, университет провел 1 млрд минут лекций в Zoom.

Компаниям нужны технологии и люди, которые решат проблемы, возникшие из-за пандемии.

Андерсен отмечает: «Пандемия показала, у кого есть возможности, а у кого их нет. По всему миру советы директоров ведут разговоры с компаниями, которые не были готовы к этому, так что мы наблюдаем ускорение цифровой трансформации».

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Адаптируйте рабочие места

Современное рабочее место не менялось на протяжении десятилетий. Пандемия коронавируса положила этому конец, но руководителям большого и малого бизнеса еще предстоит принять изменения. Придется организовывать рабочие места по-новому: например, для этого может потребоваться полностью перепрофилировать офисные помещения или ввести новые принципы охраны труда и техники безопасности.

«Гибкость 21 века подразумевает организационные и технологические изменения, которые меняют жесткие производственные модели прошлого, — говорит Кроу. — Мы думаем, что благодаря урокам COVID, у нас будет лучшее рабочее место, чем когда-либо раньше. Теперь мы относимся внимательно ко всему, что делаем, и готовы меняться».

Измените подход к управлению

Внести фундаментальные изменения в рабочее место или рабочий процесс возможно только в том случае, если руководство компании готово к новым порядкам.

Ферланд указывает на сценарий, когда компания рассматривает возможность сделать колл-центр удаленным. В прежние времена она бы анализировала этот вариант в течение двух лет, а затем отказалась бы от него. Во время пандемии для принятия такого решения потребуются сутки.

«Было здорово видеть такой уровень устойчивости, креативности и адаптивности. Подумайте, какой сдвиг мышления произошел и какие возможности нас ждут», — объясняет она. Ферланд также указывает на исследования, которые свидетельствуют: по крайней мере 55% руководителей до пандемии коронавируса не думали, что удаленная работа возможна.

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