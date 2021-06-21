«За» и «против» вакцинации от коронавируса. Какую сторону принять?

Михаил Хомич, вице-премьер Удмуртии и автор Telegram-канала «Хомич», побывал «по обе стороны» – вакцинировался и переболел коронавирусом (именно в таком порядке). Он проанализировал главные аргументы «за» и «против» вакцинации – каким из них стоит доверять?
1. Еще не известно, что будет сразу после вакцины!
Известно. В 90+% случаев вы не заболеете. А если заболеете, перенесете легко. Про побочки слышно мало, иначе все уже бы трубили о них. Лично я готов пожаловаться только на боль в месте укола в течение пары часов. Но я вытерпел.
2. Да, но не известны долгосрочные последствия вакцины. Что будет через три года?!
Не известны, потому что три года не прошли. Но… не известны и долгосрочные последствия коронавируса. Точнее, похоже, что они-то как раз есть – и не очень хорошие. Даже три года ждать не надо, сразу подъезжают.
3. У меня друг вакцинировался и заболел – вакцина не работает!
Может, этот друг я? :)
Это идентично фразе: «У меня дедушка курил до 110 лет, а знакомый не курил и умер от рака легких в 40». Это идентично фразе: «У одного человека не раскрылся парашют, и он погиб, а другой псих – прыгнул без парашюта и чудом выжил».
Да, так бывает. Но курить и прыгать без парашюта от этого не становится безопасно, не так ли?
Гуляя без каски по стройке, скорее всего не помрешь, а даже будучи в каске, можно погибнуть от кирпича. Это вопрос вероятности. Большими красными буквами: ве-ро-ят-но-сти.
4. Да я каждый день читаю о заболевших после вакцины!
Если вакцина не пускает вирус в 99, блин, процентах случаев, и вакцинировались 10 миллионов, то да – у 100 000 все равно будет вирус! И каждый вакцинированный норовит об этом написать, прямо как я ;) И вы точно об этом прочитаете.
И публикация одного заболевшего вакцинированного в Facebook сразу заметна. Но подумайте, вы же не читаете о каждом заболевшем. А их больше десяти тысяч в России только сегодня.
Пиши об этом каждый – наша лента новостей была бы одним бесконечным диагнозом (а иногда и некрологом). А так – одна новость про 10 000 заболевших, и 10 новостей про одного заболевшего с вакциной.
5. Господи, да что же ты несешь такое, ты же сам вакцинировался и заболел?!
Да! Но я никого не заразил из семьи и перенес все очень легко.
Может, так нельзя писать, но честно: я бы и не знал, что у меня коронавирус, если бы не обязательный тест перед форумом и пару дней без обоняния.
Кстати, в самом начале, уже три дня болея и думая, что это просто легкая простуда, я сделал 12 интервалов по 600 м по 3:40 на км. С точки зрения интеллекта это меня не красит, а с точки зрения физической формы, так не стыдно бегать и без коронавируса :)
6. Что-то я нашим вакцинам не доверяю, я лучше вакцинируюсь зарубежной
Нет никакого потока исследований, что вакцины России хуже. Скорее – наоборот.
НО! Я точно знаю, и вы точно понимаете, что если бы это было так, об этом уже трубили все мировые СМИ, так любящие Россию ;) На самом деле уже понятно, что многие вакцины показывают блестящие результаты и плюс-минус похожи.
7. Вакцина – это что-то искусственное, лучше уж переболеть и антитела будут
Не лучше. Можно умереть, можно переболеть тяжело, можно переболеть дважды, можно заразить кого-то, кто потом умрет.
Последствия от болезни могут быть достаточно тяжелыми, например, в виде смерти. Нехороших последствий от вакцины массово нет точно.
8. Да?! А вот подруга моих знакомых знает случай, когда человек вакцинировался и его тут же трамваем переехало!
Это не только про вакцины.
Пожалуйста, я умоляю, различайте источники информации. Это очень обидно – признавать, но вообще не важно, что сказала вам ваша подруга. Или даже три подруги.
Только статистика. Только уважаемые издания (можно мировые). НЕ подруги.
9. Вот пусть сначала Путин вакцинируется, а потом уже и я
Путин вакцинировался. Теперь можно.
10. Все вакцины мира сделал Билл Гейтс, чтобы меня чипировать и следить за мной
Это самый разумный аргумент. Но за вами и так можно следить. Делать это через следы от телефона и покупок гораздо проще.
Более того, это и так много лет делают все, кто дают рекламу. Странно начать возмущаться именно сейчас :)
«Миш, я еле дочитал, все ясно сразу, в целом согласен, но честно – я бы подождал еще».
ОК. А теперь серьезно. НЕ надо ждать.
Риск умереть от ковида – большой. Риск перенести тяжело – большой. Риск перенести легко, но убить кого-то, – большой.
Невероятно, несравнимо больше, чем погибнуть в авиакатастрофе или какой аварии (удивительно, но у меня есть знакомые, которые больше боятся летать, чем ковида. С точки зрения любой логики – это абсурд).
Каждую секунду ожидания вы рискуете. Рискуете потрогать ручку двери, а потом заболеть или кого-то заразить.
Вакцинируйтесь.
И я прошу, может, второй раз в жизни. Если этот текст поможет кого-то переубедить, – пожалуйста, помогите распространить.
Прекрасный комментарий написал Михаил Свердлов: «Все правильно, но есть вопрос. Ты не первый, кто говорит о том, что привитые менее опасные для окружающих, так как от них сложно заразиться. Это как так? В моей картинке мира как раз с учётом более лёгкого протекания это шанс не опознать вирус и гулять, или вон интервалы бегать и обнимать людей».
И это важно. После вакцинации ко мне пришло чувство абсолютной безнаказанности. И в этом ее главный побочный эффект. Бегать, как я, интервалы с короной (да даже и с насморком) – это полный идиотизм.
Поэтому да, с вакциной можно заболеть и кого-то заразить. Надо так же носить маску, регулярно тестироваться и быть аккуратным.
Фото на обложке: pixabay.com
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