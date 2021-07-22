Как сделать так, чтобы сотрудники вакцинировались добровольно?

Указ мэра Москвы об обязательной вакцинации сотрудников, работающих в сфере услуг, торговли и общепита, стал серьезным вызовом для российского бизнеса. И то, как достигаются эти требования, обнажило очень важную проблему управления персоналом: показало тех, для кого забота о сотрудниках – непреложная корпоративная ценность, и тех, для кого это просто слова, вписанные в HR-стратегию.
В колонке продюсер HR-мероприятий, HR-журналист Татьяна Руппель рассказывает, как вакцинация стала индикатором зрелости бизнеса в области рекрутинга, и как стоит мотивировать сотрудников вакцинироваться.
Заставить нельзя, уважать
Понятно, что бизнес поставлен в крайне неудобное положение. Власти переложили на компании решение проблемы, которую сами не смогли исполнить в силу низкого доверия к ним, медицине и ученому сообществу со стороны населения.
Безусловно, бизнесу нелегко: налево пойдешь – штрафы найдешь, направо пойдешь – в локдаун попадешь. Естественно, компании вынуждены включиться в проект по стимулированию вакцинации. Только вот реализуют требования указа все по-разному. «Без перегибов» на местах не обошлось.
В некоторых организациях эта работа превратилась в настоящую охоту на ведьм с прямыми угрозами увольнения, невыплат зарплаты и так далее. Например, Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, выступая перед журналистами, сообщила, что с момента издания указа аппарат буквально завален жалобами о шантаже со стороны работодателей:
Вот, например, пишут, что к вакцинации принуждают в компании «Норильский Никель»: всем работникам сказали: если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. И вот таких сообщений огромное количество: уволят, премию не дадут – рассказала омбудсмен.
К счастью, немало организаций остаются верны своим корпоративным ценностям, с уважением относятся к выбору сотрудников и стремятся воздействовать на них мягко и гуманно, выстраивая экологичный диалог, предлагая мотивационные опции.
В целом заботливая работа с персоналом по стимулированию вакцинации состоит из трех блоков:
- Просветительская работа;
- Обеспечение доступности вакцинации (организация прививочных кабинетов на территории работодателя, заказ вакцин);
- Материальная и нематериальная мотивация персонала.
Топ-менеджмент задает ритм
В аэропорту Шереметьево начали прививочную кампанию еще в феврале 2021 года. С самого начала руководство приняло твердое решение, что никакого насилия и принуждения по отношению к сотрудникам применяться не будет – людям нужно оказывать поддержку, а не взвинчивать уровень стресса.
Сначала по собственной инициативе вакцинировались первые лица компании.
К маю у нас был привит весь топ-менеджмент, – рассказала Елена Олифир, заместитель генерального директора по управлению персонала Шереметьево ВИП, – а вот сотрудники в прививочный кабинет не спешили. По результатам пульс-опросов персонал разделился на два лагеря: принципиальных антипрививочников и сомневающихся.
В последней группе оказалось немало молодежи.
Это «дети цифры», они сидят в соцсетях, где и разворачивается широкомасштабная кампания против прививок, муссируется огромное количество мифов, вроде бесплодия после прививки и так далее. Мы проанализировали ситуацию и поняли, что нужно вести образовательную работу – объяснила глава HR-блока.
В просветительскую деятельность активно включился весь руководящий состав компании. Сняли видеоролик о вакцинации инвестора и генерального директора и запустили его в корпоративную соцсеть.
Обратная связь от сотрудников выявила еще один критерий, влияющий на решение вакцинироваться.
Оказалось, что людям нужен выбор. Некоторые сотрудники не хотят ставить Спутник V, но положительно относятся к КовиВак. Должно быть альтернативное решение, чтобы человек делал выбор в пользу того или иного препарата самостоятельно. Эту задачу мы тоже взяли на себя, договорились о поставке на предприятие КовиВак» – отметила Елена Олифир.
Сейчас на территории аэропорта активно создают дополнительные прививочные кабинеты, организована система выездных бригад – персоналу не приходится тратить выходной день на процедуру. Кроме того, сотрудникам, согласившимся на вакцинацию, начисляют премию в десять тыс. рублей и предоставляют четыре оплачиваемых дня на восстановление.
Сейчас 49% персонала приняли решение в пользу вакцинации. Добровольно, без ущерба для продуктивности, снижения вовлеченности и доверия к работодателю.
Обеспечить доступ к правдивой информации
Политики «мягкого влияния» придерживаются и в «Комусе».
Наша компания по культуре не про давление, а про создание прозрачной системы информирования. Ценность здоровья мы ставим выше гонки вакцинирования. Это важнее статистики – говорит Елена Северюхина, директор по персоналу «Комус».
Сбор обратной связи объяснил ключевую причину, из-за которой персонал колеблется: в СМИ и интернете публикуется очень много противоречивой информации. Люди не понимают, где правда, а где ложь, где истина, а где пропаганда. Уровень доверия к врачам настолько низок, что порой сотрудники готовы обсуждать свои страхи с друзьями, близкими, но не с медиками.
Поэтому в «Комусе» решили, что просветительская работа будет приоритетной. Сначала организовали онлайн-встречу с врачом, на которую собрались сотрудники, работающие в разных точках страны.
Медик объяснил, почему болеют те, кто сделал прививку, и в чем причина провала третьей стадии тестирования вакцины, почему в медицинском сообществе нет единого мнения по поводу эффективности вакцинации и так далее. Несмотря на разные часовые пояса, взволнованные сотрудники долго не отпускали эксперта и задавали тревожащие их вопросы.
Затем начали проводить регулярные открытые встречи с командами, составили Q&A для руководителей, сняли видеоролики от сотрудников, положительно относящихся к вакцинации, которые впоследствии разместили на внутренних корпоративных ресурсах, запустили мерч для подписи.
Также в компании ввели должность стюардов подразделений: они обеспечивают антиковидные меры и собирают данные о вакцинации, записях на неё и отказах. Изъявившим желание вакцинироваться дают оплачиваемый день на прививку, еще до пяти дней в случае недомогания после процедуры и 2500 рублей вознаграждения.
Все что мы можем сейчас сделать – обеспечить правдивой информацией и помочь сделать осознанный выбор. Я сказала своим людям: я могу отстранять от работы, но я не хочу это делать. Добровольно на вакцинацию пошли 20% персонала.
Это не так много, как требует указ мэра, но мы не готовы применять методы принуждения. Большая часть персонала работает удаленно до сентября. Это даёт им возможность обезопасить себя и хорошенько подумать о вакцинации к моменту возвращения в офис – сказала глава HR-блока.
Материальная стимуляция помогает
Доля привитого персонала «ЛВМ РУС», крупнейшего в России производителя картофеля фри, уже перевалила за отметку 65%. Однако на старте прививочной кампании ажиотажа не наблюдалось. Представители топ-менеджмента также стали первопроходцами вакцинации, но, к сожалению, это не особенно повлияло на сознательность сотрудников.
С февраля по июнь привилось только 30% персонала, несмотря на масштабную разъяснительную работу. Сведения о вакцинации размещались на информационных стендах предприятия, сотрудники получали регулярную рассылку с новыми достоверными фактами о заболевании, организовывали встречи с экспертами и руководителями.
Персонал не проявлял интереса, а результаты опросов упорно показывали недоверие и скептицизм. Большая часть сотрудников игнорировала призывы к добровольной вакцинации.
Обязательная вакцинация у нас не была введена. Основная часть персонала компании находится на заводе в ОЭЗ «ППТ «Липецк», где со стороны административных органов управления отсутствует законодательное требование об обязательной вакцинации, – отмечает Оксана Каспари, директор по персоналу «ЛВМ РУС».
На текущий момент вакцинация в Липецкой области носит добровольный характер. Сотрудники московского офиса либо переболели, либо самостоятельно вакцинировались. В июне на фоне роста заболеваемости наш генеральный директор Ирина Ван ден Берг приняла решение о материальном стимулировании вакцинации.
Мы проинформировали сотрудников, что всем вакцинированным будет выплачена премия и предоставлены два оплачиваемых выходных дня. На фоне этой новости число желающих привиться резко выросло. За три недели июня у нас привилось в два раза больше сотрудников, чем за четыре месяца.
Значительно улучшились показатели уровня стресса, вовлечённость выросла. Сотрудники подбадривают и поддерживают друг друга в желании вакцинироваться.
А что, если угрожать?
Принуждение всегда вызывает негативные последствия. Порой не сразу, не в моменте, «загнанный в угол» сотрудник пойдет на вакцинацию, но, как говорится, осадочек останется. Как скоро он покинет команду – вопрос времени.
С большей вероятностью движение сотрудника в этой компании развернется по одному из двух сценариев:
- Нарастающий уровень тревожности и потеря доверия к компании приведет к снижению вовлеченности и продуктивности. Сотрудник выгорит буквально на глазах, потому что ничто так не уничтожает человека, как неуважение его личности. Даже если он не уволится, «достигатором» уже не будет.
- Пройдя насильно процедуру вакцинации, сотрудник обновит свое резюме на джоб-сайте и будет искать другую работу.
Помимо снижения продуктивности и риска потери сотрудника, работодатель может столкнуться и с более существенными последствиями. Например, удар по бренду работодателя будет носить отложенный эффект, но проявит себя сразу по всем направлениям – от снижения показателей NPS внутри команды до увеличения негативных отзывов о компании в сети.
Другими словами, одно неверное решение способно обесценить и разрушить работу HR-блока, выстраиваемую годами. Нужно ли это, если мягкими стимулирующими инструментами можно достичь аналогичных результатов без ущерба для бизнес-процессов?
Практика показывает, что правильный ответ на этот вопрос находят организации, умеющие прогнозировать риски со зрелой HR-системой. Хочется верить, что таких компаний у нас будет становиться все больше и больше.
Фото на обложке: unsplash.com
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