Как предпринимателям исполнять постановление об обязательной вакцинации

Решение Главного санитарного врача никоим образом не противоречит законодательству. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, он имеет на это право, поэтому мэр Москвы и Подмосковья, а следом и губернаторы некоторых регионов выпустили соответствующее постановление.

Перечень сфер, где сотрудники много контактируют с людьми, на мой взгляд, можно было расписать подробнее. Например, если говорить о торговле, то какая именно торговля имелась в виду – розничная или оптовая. Однако что есть, то есть. Работодатель обязан выполнить постановление и предоставить отчетность, и мы как законопослушные граждане понимаем всю ответственность происходящего.

Как считать 60% сотрудников

В постановлении говорится об обязательной вакцинации 60% сотрудников. Прежде чем начать считать, необходимо из общего количества сотрудников убрать тех, кому делать прививку нельзя по медицинским показаниям.

На законном основании отказаться от вакцинации имеют право беременные женщины и кормящие матери, сотрудники с аллергическими реакциями к компонентам вакцины и больные ОРВИ. Если на предприятии есть сотрудники в возрасте до 18 лет, то им тоже необязательно вакцинироваться. Всех этих людей мы отнимаем от общего числа сотрудников.

Не берем также в расчёт работников региональных представительств и тех, кто работает удаленно из других регионов. Речь идет только о сотрудниках, которые трудятся в Москве и Подмосковье. Отняв все вышеперечисленные категории, мы получаем определенное число работников, и именно из этого количества высчитывается 60%.

Например, на предприятии работает 200 человек. У 30 из них есть медотвод, 30 уже сделали прививку, 40 не хотят вакцинироваться, остальные готовы. Считаем, сколько людей должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, чтобы соблюсти требования врачей.

200 – 30 Х 60% = 102 человека должны быть вакцинированы.

Считаем тех, кто уже привился – 30 человек – и плюсуем тех, кто готов. Получается 130.

В этом случае те, кто не хочет прививаться, могут не прививаться – постановления не нарушены. Работодатель пишет отчет и отправляет в Роспотребнадзор. Данные легко проверить, потому что вся информация есть на сервисе Госуслуг.

Кого все-таки можно уволить

Заставить делать прививку работодатель может только в том случае, если специфика работы сотрудника обязывает его при приеме на работу соблюдать календарь вакцинации.

В 2020 году в список прививок по эпидпоказаниям добавили коронавирусную инфекцию. Если род деятельности подразумевает обязательную прививку, то сотрудника, который отказывается, работодатель имеет полное право отстранить от работы или уволить.

Если такой специфики нет, то работодатель попадает в скользкую ситуацию: с одной стороны, он не имеет право давить и заставлять сотрудника, с другой стороны, он должен его отстранить. При этом работник тоже имеет свои права и может подать на работодателя в суд и потребовать заработную плату за время отстранения.

Лучше, конечно, договориться с сотрудником: предложить ему другое место работы в той же организации, но не связанное с общением с людьми. Например, официантке можно предложить перевод на должность кухонного работника.

Хорошо, если сотрудник соглашается. Если отказывается, то придется в соответствии с трудовым кодексом создавать комиссию по спорам, приказ, фиксировать все предложения, которые были сделаны работнику. Это сложно и все равно не застрахует работодателя.

Поэтому я даю такие советы: хорошо сосчитать численность и договориться с теми, кто отказывается вакцинироваться.

Что грозит работодателю

За несоблюдение требований и непредоставление отчетности работодателя могут оштрафовать на сумму от 30 тыс. до одного млн рублей или приостановить деятельность компании на три месяца. У нас, конечно, все законы строгие, но все же требуют определенных доказательств.

Некоторые работодатели совместно с юристами разработали алгоритм, с помощью которого можно и требования соблюсти, и отказывающихся работников уберечь.

Они распечатывают постановление Главного санитарного врача России, дают ознакомиться и подписать документ сотрудникам. Работники подписывают бумагу, далее создается внутренний указ, где их предупреждают о постановлении. Затем выделяется один выходной день, чтобы сотрудники могли в добровольном порядке пройти вакцинацию.

После этого они пишут заявление о добровольном отказе от прививки, все документы складируются и лежат до момента проверки. В таком подходе ничего не нарушается: согласно Трудовому кодексу, принуждать работника к чему-либо запрещено, но работодатель со своей стороны обеспечил все возможности для обязательной вакцинации.

Где еще ввели обязательную вакцинацию

На сегодняшний день в России введена обязательная вакцинация более чем в 30 регионах страны. На днях соответствующие постановления подписали губернаторы Ярославской и Костромской областей, а также Пермского края.

О том, был ли опыт Москвы и Подмосковья эффективным, и что думают об обязательной вакцинации жители, узнаем уже в августе. В конце июля Правительство Москвы запускает онлайн-голосование, чтобы услышать мнения россиян о мерах борьбы с COVID-19.

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