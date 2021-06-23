Поставил прививку — купил футболку: как вакцинация стала темой для модных сувениров

Великобританию охватила новая мода: люди, поставившие прививку от коронавируса, фотографируются в футболках с надписью «Вакцинирован» и покупают сувениры с логотипами AstraZeneca, Pfizer или Moderna. Публикуем перевод материала The Guardian о причинах этого явления.

Тренд этого лета — не блюдо и не платье, а публичная демонстрация заботы о здоровье через социальные сети. Для этого даже появилось специальное слово vaxinista — комбинация английских слов fashionista (любитель моды) и vaccina (вакцина). Представители нового течения делают селфи во время прививки, публикуют свои медкарты и демонстрируют футболки с логотипами производителей вакцин.

Этот интерес создал спрос на бывшие в употреблении фармацевтические сувениры. На eBay старые сувениры с логотипами Pfizer и AstraZeneca продаются за десятки и сотни фунтов стерлингов. Пресс-папье и шариковые ручки AstraZeneca стоят £150 и £50 соответственно. Лабораторный халат Pfizer обойдется минимум в £106, любимая прежним владельцем джинсовая рубашка Pfizer — в £100, а футболка конференции Pfizer в Диснейленде — в £144. Между тем выпуски газет, которые вышли в день объявления о вакцине, продаются более чем за £40.

Фото в тексте: Etsy

Пользователь, который продает ручку с брендом Pfizer, рассказал The Guardian, что он выставил товар «много лет назад, но никто не интересовался». Сейчас уже 20 человек предложили ему купить ее сейчас, а не выставлять на eBay. Сама платформа не смогла получить фактические данные «из-за нишевого характера тематических товаров».

«Пандемия стимулировала ажиотаж на коллекционирование, но не по очевидным причинам», — говорит доктор Димитриос Циврикос, психолог по вопросам потребителей и бизнеса в UCL.

«Люди думают, что эти предметы могут стать ценными через 10 лет, но они покупают их и как способ взять под контроль или даже маркировать очень трудную ситуацию» — объясняет доктор Димитриос Циврикос.

Сувенирная продукция, особенно футболки с надписями и значки, уже много лет выражает ценности владельцев. Тематический товар служит очень определенной цели: придает физическую форму историческому моменту, который в противном случае был бы забыт. Точно так же фанаты покупают мерч группы после концерта — для них это способ сказать, что они там были, говорит Циврикос. «Люди пытаются участвовать в разговоре. Носить что-то значит не просто следовать моде, это осмысление ситуации и, в данном случае, даже выражение позиции за вакцинацию», — добавляет он.

Это один из способов объяснить, почему год в пандемии был тяжелым для розничной торговли, но успешным для товаров, которые помогают сохранить важные воспоминания. Некоторые компании, которые были вынуждены закрыть свои магазины, даже начали выпускать собственный мерч, чтобы покрыть расходы.

Тренд популярен среди тысяч людей. Платформа онлайн-торговли Etsy зафиксировала более 25 тысяч запросов, упоминающих футболки со слоганами, значки, кружки, панамы, этикетки для вина, флажки и наклейки на бампер, связанные с вакциной. Некоторые из них имеют более широкое значение (например, на панамах Culturaticlub написано «вакцинирован»). Другие иронично отсылаются к производителям вакцины.

«В основном это было придумано как забавный способ побудить всех сделать прививку», — рассказывает хозяин магазина Posh and Loom на Etsy. Он продает унисекс-футболку, на которой перечислены Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson. Порядок имен не означает, какая вакцина предпочтительнее: вместе они просто стали частью дизайна.

Фото в тексте: Etsy

Великобритания начала свою кампанию по вакцинации Pfizer/BioNTech в декабре, а в январе представила вакцину Oxford AstraZeneca. В апреле появилась Moderna, а на этой неделе Pfizer и BioNTech получили разрешение ставить прививки детям старше 12 лет. «До пандемии мало кто слышал о Pfizer», — отмечает бывший сотрудник Pfizer, пожелавший остаться анонимным. По его словам, люди пытаются рекламировать свой иммунный статус, и отмечают, что фармацевтические компании становятся известны и в контексте повседневной жизни.

Однако эта тенденция не лишена противоречий. Многие из вещей, выставленных на продажу, скорее всего, являются сувенирами с мероприятий, спонсируемых фармацевтическими компаниями. Кроме того, товар, который носят фанаты Pfizer, может спровоцировать нерешительность в отношении других вакцин. В отчете 2018 года, посвященном репрезентации вакцин, Университет Джона Хопкинса отметил: «изображения особенно важны в коммуникациях, связанных с вакцинацией, сферой здравоохранения, где есть сторонники и противники пропагандируемого поведения».

Харриет Кошам, представитель Pfizer в Великобритании, говорит, что компания «никоим образом не продвигает ни один из продуктов». Однако она признала, что именно сейчас многие люди впервые услышали о Pfizer.

Иногда человек, который рассказывает о своей вакцинации через футболку, может вызвать неодобрение. Робби, подрядчик из Лондона, недавно выложил в Instagram фото в футболке «вакцинирован» после того, как сделал прививку. «Ее купила моя девушка, и, очевидно, это просто должно быть смешно. Но некоторые люди говорили, что я хвастаюсь» — прокомментировал он в Instagram.

«Мне просто нравится, что мне есть что показать, несмотря на действительно дерьмовый год», — объясняет Робби. Позже он удалил публикацию, но говорит, что время от времени надевает футболку.

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