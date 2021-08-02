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Как креативная экономика переживала пандемию и что ждет ее дальше

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Варвара Семенихина
Варвара Семенихина

СEO Timepad

Анастасия Фролова

Пандемия застала мировые креативные индустрии врасплох. Многие компании были вынуждены свернуть свою деятельность, доходы других существенно упали, а правила игры на бизнес-рынке быстро менялись. Креативным предпринимателям пришлось весь 2020 год сражаться с новыми вызовами: пока одни просто пытались удержаться на плаву, другие извлекли из этого опыта уроки для трансформации и даже роста. 

Как локдауны и пандемия повлияли на креативную экономику в России и в мире, и что будет с творческими индустриями дальше, объясняет Варвара Семенихина, CEO Timepad — крупнейшей экосистемы для организации событий и продажи электронных билетов.

Как креативная экономика переживала пандемию и что ждет ее дальше

Мировая креативная экономика против COVID-19

Пока официальных данных о точном падении доходов креаторов нет, но исследования разных стран говорят об уменьшении прибыли на 20-32% в 2020 году. Аналитики PwC сообщили, что в прошлом году доходы мировой индустрии развлечений упали на 5,6% — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

С большими убытками в 2020 году столкнулись все креативные секторы: киноиндустрия потеряла $17 млрд, концертная —  $30 млрд. Доходы театров упали на 71% по сравнению с 2019 годом, а мировая выручка музеев уже в первый месяц пандемии сократилась на 75%.

Чтобы остаться на плаву, творческим организациям пришлось срочно трансформироваться: менять бизнес-стратегии и искать новые форматы взаимодействия с аудиторией. Театры и музыканты освоили форматы VR-спектаклей и онлайн-концертов, кинокомпании перенесли премьеры из кинотеатров на стриминговые площадки. 

Все это привело к увеличению онлайн-потребления: как сообщают компании EdMarket и «Нетология», объем российского рынка онлайн-образования в 2020 году составил 38,5 млрд рублец — это рекордный показатель за несколько лет, а главные стриминговые платформы — Netflix, Disney+, Amazon Prime Video и YouTube — отчитались о росте аудитории на 30%. 

Таким образом, несмотря на сильный ущерб, пандемия не только привела к финансовым потерям, но и открыла для креаторов много новых возможностей.

 

Тренды, которые породила пандемия

Хотя онлайн не сможет полностью заменить офлайн, так же, как и виртуальное общение не заменит живое, креаторам стоит поддерживать развитие новых форматов. Будущее креативных индустрий — в омниканальности, синергии онлайн и офлайн-активностей.

При этом соотношение этих двух сегментов будет разным: например, спектакли и концерты для зрителей в зале по-прежнему будут пользоваться большим спросом, чем альтернативные онлайн-трансляции. Рост цифровизации, в свою очередь, приведет к более тесному сотрудничеству между креаторами и специалистами в сфере IT, VR/AR.

В то же время из-за «перегруза» информацией в интернете пользователи будут охотнее обращаться к платформам, способным создавать персонализированный контент и предлагать удобные фильтры для поиска. Так, по данным Salesforce Research, более 58% опрошенных при выборе контента опираются на рекомендации провайдера.

Еще один важный тренд — интерактивность. Во время пандемии появилось множество онлайн-форматов, позволяющих аудитории активно участвовать в происходящем: оставлять комментарии, задавать вопросы, напрямую общаться с артистами и креаторами. Постоянное общение помогает сохранить интерес аудитории до окончания онлайн-мероприятия.

Пандемия также положила начало изменению роли культуры. Творческие организации будут предлагать не только хорошо провести досуг или получить новые знания, но и получить психологическую поддержку.

По результатам опроса Culture & Community in a Time of Crisis, в котором участвовали более 124 тыс. респондентов из США, более 50% американцев в период пандемии рассчитывали, что культурные организации помогут им расслабиться и легче пережить негативные эмоции.

 

Что дальше?

Как эти тренды отразились на изменениях в разных креативных индустриях, и что нужно делать, чтобы вписаться в новую картину мира?

Кино 

Тренд №1. Стриминговые платформы побеждают кинотеатры

Продюсерам и дистрибьюторам стоит сместить акцент с кинотеатров на стриминговые платформы, так как аудитория этих сервисов будет продолжать расти.

На международном рынке существует несколько крупных игроков, которые стали не только поставщиками контента, но и его производителями: Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney+. В России также есть несколько стриминговых платформ: Кинопоиск HD, Амедиатека, Okko, More Tv, Ivi.

Все эти площадки предлагают удобные механизмы поиска и могут персонализировать контент, подбирая для пользователя фильмы и сериалы, исходя из его предпочтений. Крупные кинокомпании также могут запускать собственные онлайн-кинотеатры, как это сделал, например, Disney.

Тренд №2. Screenlife-фильмы, веб-сериалы и VR в большом кино

Что касается контента, то кинематографистам стоит обратить внимание на screenlife (фильмы в формате сторителлинга, снятые с помощью смартфона, планшета или веб-камеры компьютера) и веб-сериалы (многосерийные проекты, где один эпизод длится не более 20 минут).

Произойдет также синергия с индустрией компьютерных игр: по их мотивам уже создаются фильмы, а VR-технологии постепенно меняют традиционный процесс производства фильмов. 

Тренд №3. Эскапизм превыше всего

При этом главным девизом индустрии станет слово «эскапизм»: по данным ученых из Великобритании, во время пандемии повысился спрос на позитивные фильмы. Так что любителям хорроров и трагических сюжетов придется переключиться на более жизнерадостные темы.

Исполнительские искусства (театры, концерты)

Тренд №1. Цифровой театр как жанр искусства

Основной доход театрам и концертным организациям по-прежнему будут приносить офлайн-мероприятия. В то же время технологические решения, появившиеся в пандемию, позволят им значительно расширить аудиторию. Цифровой театр станет полем для экспериментов, новым жанром, дополняющим традиционные форматы.

Тренд №2. Зритель — полноценный участник действия

От обычной трансляции события зрители быстро устают и могут не дождаться окончания мероприятия. Чтобы сохранить их интерес, следует сделать акцент на интерактивности: например, предоставить зрителям возможность комментировать происходящее или становиться полноценными участниками ивентов.

Можно также организовывать гибридные мероприятия, где одна часть зрителей будет присутствовать в зале, а другая — подключаться к прямому эфиру. Главное, чтобы трансляцией управлял модератор, способный поддерживать интерес виртуальной аудитории.

Тренд №3. Онлайн-площадки — «вторая жизнь» для концертов и спектаклей

Наряду со стриминговыми платформами для кино и сериалов, будет расти популярность площадок для трансляции спектаклей и концертов. Так, концертные организации и музыканты могут разместить свой контент на международной платформе Berlin(a)live.

В России платформа Okko запустила проект Okko Театр, позволяющий размещать онлайн-версии спектаклей. С помощью таких платформ спектакли, снятые с репертуара, и уже прошедшие концерты получат вторую жизнь и новую аудиторию.

Тренд №4. Онлайн-концерты в социальных сетях

Тем певцам и актерам, которые не хотели вести социальные сети, придется изменить свое отношение к ним. Выступления, проведенные в прямых эфирах на страничках артистов, пользовались большим спросом во время пандемии: по данным Culture & Community in a Time of Crisis, им отдавали предпочтение 38% респондентов.

Такие онлайн-концерты могут стать отличным способом наладить более тесный контакт со своей аудиторией и подстегнуть ее посетить офлайн-мероприятия со своим участием.

Музеи

Тренд №1. AR/VR выставки и омниканальность

Арт-индустрия также освоила онлайн-форматы общения с аудиторией: музеи оцифровали коллекции, создали виртуальные туры, AR-выставки. Благодаря новым каналам они смогли увеличить выручку на 15-20%.

Представителям этой индустрии стоит разработать полноценную стратегию цифровизации, в которую могут войти:

  • Интерактивные онлайн-выставки;
  • Активная работа с аудиторией в социальных сетях;
  • Оцифровка экспонатов;
  • Онлайн-трансляция мероприятий;
  • Разработка виртуальных туров с использованием 3D-технологий.

Интерес к физическому посещению музеев по-прежнему сохранится, но именно омниканальность позволит достичь более эффективного взаимодействия с аудиторией. 

Тренд №2. Онлайн-игры и флешмобы

Музеям также стоит сосредоточиться на запуске специальных мероприятий, вызывающих положительные эмоции: например, проводить викторины и флешмобы в социальных сетях. Вспомните челлендж #GettyMuseumChallenge, предлагающий воссоздать сюжеты картин из подручных средств — в нем приняли участие люди со всего мира.

 

Чек-лист «Какие уроки пандемии стоит взять на вооружение уже сейчас?» 

  • Омниканальность помогает расширить аудиторию. Фокусируйтесь как на онлайн, так и офлайн-направлениях, чтобы у ваших клиентов всегда был выбор.
  • Цифровые события принесут большую отдачу, если будут интерактивными. Создавая онлайн-мероприятия, продумайте роль зрителей в происходящем и сделайте так, чтобы они стали участниками действия.
  • Большой объем информации приводит к усталости. Размещайте контент только на тех площадках, где есть функции персонализации и удобного поиска.
  • Все человечество нуждается в поддержке, поэтому дарите своим зрителям и посетителям положительные эмоции.

Фото на обложке: Master1305/shutterstock.com

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