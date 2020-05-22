Как уйти из корпораций и запустить креативное бренд-бюро в кризис

София и Ирина рассказывают, как у них это получилось, и делятся инсайтами с теми, кто захочет последовать их примеру и открыть свое дело вопреки коронакризису.

Пока одни боятся, другие — делают. Специалисты по маркетингу и коммуникациям София Кареева и Ирина Смолина вошли в пандемию в новом для себя статусе предпринимателей, погрузились в актуальное, но пока непопулярное в России в направление трендвотчинга и сейчас успешно развивают свое бренд-бюро May/Be .

Backstage

Мы познакомились полтора года назад, когда Ира отвечала за маркетинговые коммуникации на Усачевском рынке и одновременно с этим запускала Рынок на Ленинском. Я работала в Simple Group, отвечала за бренд-маркетинг, спецпроекты и коллаборации и пришла к Ире с идеей сделать масштабное винное событие на Усачевском для продвижения бренда сети винотек SimpleWine. Так родилась концепция тихого уикенда — SimpleWine Weekend на Усачевском, который посетило более 2 тысяч человек.

После этого мы неоднократно встречались поболтать за кофе, но чаще всего наши темы сводились к обсуждению трендов, последним маркетинговым кейсам на рынке и к тому, как круто было бы, если бы компании общались на одном языке с потребителем.

В начале марта Ира предложила встретиться на кофе, а потом призналась, что пришла с твердым намерением предложить объединить усилия и запустить свой маркетинговый стартап — креативное бренд-бюро, которое должно фокусироваться на создании сильных брендов, разработке актуальных и конкурентных бренд-стратегий и креативных концепций.

Я к тому времени только ушла из Simple и уже какое-то время думала над созданием собственного проекта.

В общем, мы ударили по рукам вошли и в пандемию предпринимателями с большими планами.





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Время следить за трендами

Поиск ниши для нас не был сложной задачей, так как мы практики с более чем восьмилетним опытом, развивали бренды в разных корпорациях, имели опыт запуска разных проектов в офлайне и в digital. Мы очень четко понимали все боли и вызовы, стоящие перед современным брендом, и осознавали, что на рынке не так много бренд-бюро, которые оперативно отвечают вызовам времени.

Когда грянул кризис и локдаун, изменения в связи с мировой эпидемией стали происходить с невероятной скоростью. Люди по всему миру осознали, что находятся в ситуации неопределенности, их привычные паттерны поведения или невозможны, или не действенны.

Мы увидели в этом возможность для себя, так как стали наблюдать за проявлением совершенно удивительных трендов, которые были бы невозможны в «обычной жизни».

Это стремительно меняющийся мир, особенно в контексте локдауна и пандемии, и все более изощренные с точки зрения потребления контента потребители — то, что не давало нам покоя. Мы смотрели много графиков, анализирующих их поведение, наблюдали, как менялись поведенческие паттерны у миллениалов и зумеров, которые становятся двумя наиболее активными с экономической точки зрения группами.

Мы сами мучались, чем еще удивить потребителя, работая in-house, а теперь, оказавшись на стороне агентства, долгими днями и вечерами в изоляции обсуждали, как адаптировать стратегии брендов и предчувствовать изменения в контексте «новой реальности».

Нам попалась на глаза статья одного из главных мировых трендвотчеров Ли Эделькорт о post-corona world, в котором она говорит о глубоких культурных и экономических последствиях пандемии. Этот материал заставил нас задуматься о том, что тренды и трендвотчинг являются неотъемлемой частью работы современного маркетолога особенно сейчас, а значит нам необходимо развивать эту тему в России.

Проведя небольшое исследование, мы поняли, что этой темой мало кто занимается. Так в нашей команде появился социолог-футуролог, который стал помогать нам актуализировать данные, предсказывать и распознавать тренды в самых разных областях и анализировать быстро меняющуюся реальность.

Мы стали изучать и погружаться в тему трендов, консультироваться с профессионалами на этот счет, и судьба нас свела с Сесиль Пойнант, куратором Trend Tablet и известным французским трендвотчером и консультантом по трендам.

По итогам наших исследований и консультаций мы сделали свой первый открытый отчет “New Normal” о трендах и о том, как меняется мир и потребительские привычки во время пандемии, а также разработали свод рекомендаций для брендов в эпоху неопределенности.





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Запуск без вложений и первые клиенты

Большинство брендов, с кем мы дружим и общаемся, восприняли запуск нашего проекта с воодушевлением. С кем-то мы уже начали работать, переводя все запланированные офлайн-кампании и интеграции в digital.

Для запуска нам не потребовалось никаких вложений, так как наш труд, в основном, интеллектуальный. Плюс, работая, в больших компаниях, многие вещи учишься делать сам, своими руками. Мы собрали сайт на Tilda, заполнили его контентом, который сами же и произвели, создали странички в соцсетях и настроили продвижение.

За годы работы в маркетинге мы узнали многих классных профессионалов — редакторов, стратегов, дизайнеров, контент-менеджеров, креаторов, продюсеров, фотографов. После того как мы сделали всю подготовительную часть, мы стали звонить и писать друзьям, коллегам по цеху и партнерам, делясь новостью о запуске.

Не секрет, что у многих корпораций маркетинговые бюджеты сейчас заморожены, многие бизнесы боятся запускать масштабные маркетинговые кампании и обращаются за быстрым креативным концептом или сводом тактических действий, направленных на продвижение.

Например, к нам пришли несколько компаний, представителей малого и среднего бизнеса, которые совсем не занимались маркетингом и только в кризис осознали его значимость.

Первые два контракта мы заключили по Zoom и не видели клиентов офлайн еще ни разу. Надеемся, что после изоляции мы сможем познакомиться лично.

Для компаний с небольшим бюджетом на маркетинг мы придумали услугу консалтинга, ее суть в том, чтобы во время часового Zoom-звонка дать инструменты и подсказки для корректировки коммуникаций и тактических шагов в кризис. Нам кажется, что сейчас поддержка друг друга как никогда важна.





Ирина Смолина, сооснователь May/Be Bureau





Главной нашей ошибкой был ступор в первые полторы недели после объявления «каникул». Стало страшно, ведь мы ушли из классных стабильных компаний, и теперь нам нужно проводить встречи и рассказывать о себе по Zoom! А в нашей сфере принято встречаться на кофе, знакомиться лично, ведь офлайн-встречи многое могут сказать о специалисте и о компании, которую он представляет. Но по прошествии двух с половиной месяцев нашего существования работа стала более интенсивной и интересной. Это во многом связано с тем, что начинать и запускать что-то новое – это всегда безумно увлекательно и интересно, вдвойне рискованно запускать бренд-бюро в кризис и с невозможностью встречаться и видеться в офлайне друг с другом и с клиентами. Самое главное — это желание и вера в вашу идею, горящие глаза. Это позволило нам зарегистрировать юридическое лицо, нанять людей в команду, подписать первые контракты, найти клиентов по Zoom и многое другое.



Как достичь максимума при запуске бизнеса в кризис

Давать себе право на ошибку и ступор, если необходимо взять паузу и несколько дней ничего не делать. Особенно на старте бизнеса, когда в голове роится огромное количество идей, которые хочешь реализовать здесь и сейчас.

Давать себе послабления: не стоит поддаваться бесконечному поток прямых эфиров и вебинаров в страхе что-то упустить.

Не бояться писать «очень важным людям», пусть даже это Марк Цукерберг, ведь они тоже люди и тоже находятся в самоизоляции в Нью-Йорке, Берлине или Париже.

Искать инсайты повсюду — в Instagram, прямых эфирах, на улице во время прогулок или в магазине.

Мыслить out of the box, как бы банально это ни звучало. Находить нестандартные решения порой непросто, и это самая настоящая работа и исследование.

Объединяться и делиться, sharing is caring. За последние недели активной работы мы познакомились с огромным количеством невероятно крутых людей, с которыми уже наметили несколько интересных проектов. Партнерство и коллаборации – это то, что делает всех нас сильнее, особенно в кризис.

Фото на обложке: Shutterstock / Pasuwan