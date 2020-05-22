Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Как уйти из корпораций и запустить креативное бренд-бюро в кризис

Колонки
София Кареева
София Кареева

сооснователь May/Be Bureau

Ольга Лисина

Пока одни боятся, другие — делают. Специалисты по маркетингу и коммуникациям София Кареева и Ирина Смолина вошли в пандемию в новом для себя статусе предпринимателей, погрузились в актуальное, но пока непопулярное в России в направление трендвотчинга и сейчас успешно развивают свое бренд-бюро May/Be

София и Ирина рассказывают, как у них это получилось, и делятся инсайтами с теми, кто захочет последовать их примеру и открыть свое дело вопреки коронакризису. 

Как уйти из корпораций и запустить креативное бренд-бюро в кризис

Backstage 

Мы познакомились полтора года назад, когда Ира отвечала за маркетинговые коммуникации на Усачевском рынке и одновременно с этим запускала Рынок на Ленинском. Я работала в Simple Group, отвечала за бренд-маркетинг, спецпроекты и коллаборации и пришла к Ире с идеей сделать масштабное винное событие на Усачевском для продвижения бренда сети винотек SimpleWine. Так родилась концепция тихого уикенда — SimpleWine Weekend на Усачевском, который посетило более 2 тысяч человек.

После этого мы неоднократно встречались поболтать за кофе, но чаще всего наши темы сводились к обсуждению трендов, последним маркетинговым кейсам на рынке и к тому, как круто было бы, если бы компании общались на одном языке с потребителем. 

В начале марта Ира предложила встретиться на кофе, а потом призналась, что пришла с твердым намерением предложить объединить усилия и запустить свой маркетинговый стартап — креативное бренд-бюро, которое должно фокусироваться на создании сильных брендов, разработке актуальных и конкурентных бренд-стратегий и креативных концепций. 

Я к тому времени только ушла из Simple и уже какое-то время думала над созданием собственного проекта.

В общем, мы ударили по рукам вошли и в пандемию предпринимателями с большими планами. 


Shutterstock / Pasuwan


Время следить за трендами

Поиск ниши для нас не был сложной задачей, так как мы практики с более чем восьмилетним опытом, развивали бренды в разных корпорациях, имели опыт запуска разных проектов в офлайне и в digital. Мы очень четко понимали все боли и вызовы, стоящие перед современным брендом, и осознавали, что на рынке не так много бренд-бюро, которые оперативно отвечают вызовам времени. 

Когда грянул кризис и локдаун, изменения в связи с мировой эпидемией стали происходить с невероятной скоростью. Люди по всему миру осознали, что находятся в ситуации неопределенности, их привычные паттерны поведения или невозможны, или не действенны.

Мы увидели в этом возможность для себя, так как стали наблюдать за проявлением совершенно удивительных трендов, которые были бы невозможны в «обычной жизни».

Это стремительно меняющийся мир, особенно в контексте локдауна и пандемии, и все более изощренные с точки зрения потребления контента потребители — то, что не давало нам покоя. Мы смотрели много графиков, анализирующих их поведение, наблюдали, как менялись поведенческие паттерны у миллениалов и зумеров, которые становятся двумя наиболее активными с экономической точки зрения группами. 

Мы сами мучались, чем еще удивить потребителя, работая in-house, а теперь, оказавшись на стороне агентства, долгими днями и вечерами в изоляции обсуждали, как адаптировать стратегии брендов и предчувствовать изменения в контексте «новой реальности». 

Нам попалась на глаза статья одного из главных мировых трендвотчеров Ли Эделькорт о post-corona world, в котором она говорит о глубоких культурных и экономических последствиях пандемии. Этот материал заставил нас задуматься о том, что тренды и трендвотчинг являются неотъемлемой частью работы современного маркетолога особенно сейчас, а значит нам необходимо развивать эту тему в России. 

Проведя небольшое исследование, мы поняли, что этой темой мало кто занимается. Так в нашей команде появился социолог-футуролог, который стал помогать нам актуализировать данные, предсказывать и распознавать тренды в самых разных областях и анализировать быстро меняющуюся реальность.

Мы стали изучать и погружаться в тему трендов, консультироваться с профессионалами на этот счет, и судьба нас свела с Сесиль Пойнант, куратором Trend Tablet и известным французским трендвотчером и консультантом по трендам. 

По итогам наших исследований и консультаций мы сделали свой первый открытый отчет “New Normal” о трендах и о том, как меняется мир и потребительские привычки во время пандемии, а также разработали свод рекомендаций для брендов в эпоху неопределенности. 


Shutterstock / HAKINMHAN

Запуск без вложений и первые клиенты

Большинство брендов, с кем мы дружим и общаемся, восприняли запуск нашего проекта с воодушевлением. С кем-то мы уже начали работать, переводя все запланированные офлайн-кампании и интеграции в digital.

Для запуска нам не потребовалось никаких вложений, так как наш труд, в основном, интеллектуальный. Плюс, работая, в больших компаниях, многие вещи учишься делать сам, своими руками. Мы собрали сайт на Tilda, заполнили его контентом, который сами же и произвели, создали странички в соцсетях и настроили продвижение.

За годы работы в маркетинге мы узнали многих классных профессионалов — редакторов, стратегов, дизайнеров, контент-менеджеров, креаторов, продюсеров, фотографов. После того как мы сделали всю подготовительную часть, мы стали звонить и писать друзьям, коллегам по цеху и партнерам, делясь новостью о запуске. 

Не секрет, что у многих корпораций маркетинговые бюджеты сейчас заморожены, многие бизнесы боятся запускать масштабные маркетинговые кампании и обращаются за быстрым креативным концептом или сводом тактических действий, направленных на продвижение.

Например, к нам пришли несколько компаний, представителей малого и среднего бизнеса, которые совсем не занимались маркетингом и только в кризис осознали его значимость. 

Первые два контракта мы заключили по Zoom и не видели клиентов офлайн еще ни разу. Надеемся, что после изоляции мы сможем познакомиться лично.

Для компаний с небольшим бюджетом на маркетинг мы придумали услугу консалтинга, ее суть в том, чтобы во время часового Zoom-звонка дать инструменты и подсказки для корректировки коммуникаций и тактических шагов в кризис. Нам кажется, что сейчас поддержка друг друга как никогда важна.  

Ирина Смолина, сооснователь May/Be Bureau


Главной нашей ошибкой был ступор в первые полторы недели после объявления «каникул». Стало страшно, ведь мы ушли из классных стабильных компаний, и теперь нам нужно проводить встречи и рассказывать о себе по Zoom! А в нашей сфере принято встречаться на кофе, знакомиться лично, ведь офлайн-встречи многое могут сказать о специалисте и о компании, которую он представляет. 

Но по прошествии двух с половиной месяцев нашего существования работа стала более интенсивной и интересной. Это во многом связано с тем, что начинать и запускать что-то новое – это всегда безумно увлекательно и интересно, вдвойне рискованно запускать бренд-бюро в кризис и с невозможностью встречаться и видеться в офлайне друг с другом и с клиентами. 

Самое главное — это желание и вера в вашу идею, горящие глаза. Это позволило нам зарегистрировать юридическое лицо, нанять людей в команду, подписать первые контракты, найти клиентов по Zoom и многое другое.


Как достичь максимума при запуске бизнеса в кризис

  • Давать себе право на ошибку и ступор, если необходимо взять паузу и несколько дней ничего не делать. Особенно на старте бизнеса, когда в голове роится огромное количество идей, которые хочешь реализовать здесь и сейчас. 
  • Давать себе послабления: не стоит поддаваться бесконечному поток прямых эфиров и вебинаров в страхе что-то упустить.
  • Не бояться писать «очень важным людям», пусть даже это Марк Цукерберг, ведь они тоже люди и тоже находятся в самоизоляции в Нью-Йорке, Берлине или Париже.
  • Искать инсайты повсюду — в Instagram, прямых эфирах, на улице во время прогулок или в магазине.
  • Мыслить out of the box, как бы банально это ни звучало. Находить нестандартные решения порой непросто, и это самая настоящая работа и исследование.
  • Объединяться и делиться, sharing is caring. За последние недели активной работы мы познакомились с огромным количеством невероятно крутых людей, с которыми уже наметили несколько интересных проектов. Партнерство и коллаборации – это то, что делает всех нас сильнее, особенно в кризис. 

Фото на обложке: Shutterstock / Pasuwan

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 6 правил нетворкинга на карантине: как выстраивать отношения в удаленном режиме
  2. 2 «Кризис — это время, когда бизнес должен учиться адаптироваться». 7 проектов, которые намерены выжить
  3. 3 «Коронавирус — это не круто, зато появились огромные возможности». Как бизнес использует кризис для роста?

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма